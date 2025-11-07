Televize už nikdy nebude stejná. Tři čtvrtiny Čechů sledují vysílání přes internet

- Češi už sledují na televizi především streamovací platformy a IPTV
- Ve věku od 15 do 79 let používá internet na TV 72 % lidí
- Naopak pouze pozemní vysílání DVB-T2 sleduje jen 10 % Čechů
Televize jako pojem už pro Čechy často znamená centrum domácí zábavy, kde hlavní roli hraje obsah z internetu. Prokázala to nová studie agentury NMS o trendech v konzumaci videoobsahu. Podle té Češi rok od roku využívají pro sledování pořadů, filmů a seriálů více internet a online služby, než klasické pozemní vysílání. Tento trend se přitom zvyšuje bez významného ohledu na věk.
Internet vládne televizi
Studie NMS vychází z dat sebraných mezi 10. a 17. zářím na vzorku 1 544 respondentů ve věku 15–79 let, přitom jednotlivé věkové skupiny jsou v celkovém počtu dotazovaných rovnoměrně rozprostřeny. Hlavní myšlenkou je, že drtivá většina diváků (72 %) využívá internet ke sledování videoobsahu. Prakticky pouze internet pak využívá 32 % dotazovaných. Na opačné straně spektra je pouze 10 % lidí, kteří používají především terestriální vysílání DVB-T2. Většina dotazovaných tedy používá to i to.
Celkově pak 47 % všech sledovaných pořadů na hlavní obrazovce pochází z internetových zdrojů jako IPTV, VOD služby nebo HbbTV. To představuje nárůst o 12 procentních bodů oproti roku 2023, kdy byl podíl internetových pořadů na hlavní obrazovce na úrovni 35 %. Oproti zmíněnému roku 2023 přitom klesla obliba DVB-T2 o 3 % a kabelovka či satelit dokonce o 10 %.
Oneplay, Magenta TV, Vodafone TV a další
Největší podíl na tom má neustále se zvyšující obliba TV služeb, které využívá k vysílání internet, tzv. IPTV. Typicky jdou o O2 TV, respektive Oneplay, Magenta TV od T-Mobilu nebo Vodafone TV. Samotné nároky na provoz těchto služeb se snižují, uživatelům s menší domácností stačí internet s rychlostí 50–100 Mb/s, což je standard i v regionech bez optického připojení, tedy mimo velká města.
„Podíl IPTV jako hlavního zdroje videoobsahu vzrostl o 6 procentních bodů z 18 % na 24 %. Službu IPTV nyní využívá 52 % diváků, což je o 10 % více než v roce 2023,“ zmiňuje NMS. A dává to smysl, protože s většinou IPTV služeb má uživatel přístup nejen k lineárnímu vysílání, může si pořady i přetáčet, anebo sledovat obsah z videotéky dané služby. Dobrým příkladem je služba Oneplay, která kombinuje IPTV s VOD platformou založenou mimo jiné i na originálním obsahu.