Oneplay: tohle jsou ty nejlepší seriálové a filmové novinky (listopad 2025)

- Na platformu Oneplay v listopadu míří mnoho nových filmů, českých i zahraničních
- Kromě toho dorazila konečně fotbalová minisérie Štěstíčku naproti od Marka Najbrta
V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v listopadu?
Štěstíčku naproti
- Datum premiéry: od 31. října 2025, každý týden nová epizoda
- Hrají: Václav Neužil ml., Marek Daniel, Denisa Barešová, Pavel Řezníček, Jiří Vyorálek
Seriál Štěstíčku naproti (77 % na ČSFD) z pera Marka Najbrta (Kancelář Blaník, Protektor) pojednává o českém fotbalovém prostředí mezi lety 2003 a 2004, inspiruje se přitom kauzou ovlivňování výsledků zápasů tehdejšího sportovního ředitele klubu FK Viktorie Žižkov Ivana Horníka. Tvůrci samozřejmě nechtějí nikoho jmenovat ani ukazovat prstem, ale hlavní postava jménem Ivan, kterou ztvárnil Marek Daniel, mluví za vše. První epizoda dorazila v pátek 31. října, každý další týden přibude další.
„Očima vyšetřovatele Marka (Václav Neužil) budeme sledovat pomalé rozplétání zprvu drobné kauzičky uplácení v nižší fotbalové lize, z níž se však postupně stane skandál obřích rozměrů, jehož chapadla sahají až do nejvyšší ligy. A to za doprovodu velmi šťavnatých, místy šokujících odposlechů. Na pozadí této kauzy zároveň šestidílná série sleduje několik různých osob figurujících v prostředí fotbalu. Třeba fotbalového manažera Ivana (Marek Daniel), fotbalovou rozhodčí Irču (Denise Barešová) nebo podnikatele Ľuboše (Andrej Polák),“ stojí v anotaci.
Šílený Max: Zběsilá cesta (Mad Max: Fury Road)
- Datum premiéry: 8. listopadu 2025
- Hrají: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne
Film Šílený Max: Zběsilá cesta (81 % na ČSFD) z roku 2015 je adrenalinovou postapokalyptickou podívanou, která znovu oživila legendární sérii režiséra George Millera. Odehrává se v pustém světě, kde se benzín a voda staly nejcennějšími komoditami a kde vládne tyran Immortan Joe. Max Rockatansky (Tom Hardy) se spojí s bojovnicí Furiosou (Charlize Theron) v divokém útěku pouští, který se promění v nekonečnou honičku plnou prachu, ohně a kovu.
Film vyniká ohromující vizuální stránkou, téměř nepřetržitou akcí a nečekanou hloubkou postav — především silnou ženskou hrdinkou Furiosou. „Zběsilá cesta“ se stala moderní klasikou, získala šest Oscarů a dokázala, že i po třiceti letech může být akční film originální, vizuálně výjimečný a současně inteligentní.
Slovan Liberec: Zpátky na vrchol
- Datum premiéry: 14. listopadu 2025
Jednu z hlavních podzimních premiér na platformě Oneplay obstará sportovní dokument Slovan Liberec: Zpátky na vrchol, který vznikl v spolupráci se severočeským fotbalovým klubem, který hraje nejvyšší českou fotbalovou soutěž. Za dokusérií stojí režisér Michal Samir, který na Oneplay přinesl již oblíbený životopisný dokument Karlos o jednom z nejznámějších českých zápasníků MMA, nebo také hraný životopisný seriál Iveta.
„Seriál o profesionálním fotbalovém klubu, který touží po návratu na vrchol. A o lidech, kteří touží s ním. Od nového majitele Ondřeje Kanii po oddanou fanynku Štěpánku. Od generálního ředitele Jana Nezmara po kustoda Kuldu. Od trenéra Radoslava Kováče po hvězdu týmu Michala Hlavatého. Tolik a mnohem víc tváří může mít láska k fotbalu,“ stojí v anotaci. V plánu je 10 cca 40minutových epizod, první dorazí 14. listopadu a další budou následovat každý týden.
Vyšehrad Dvje
- Datum premiéry: 17. listopadu 2025
- Hrají: Jakub Štáfek, Šárka Krausová, Jakub Prachař, Lukáš Vaculík, Ondřej Pavelka
Na svátek demokracie zamíří na Oneplay filmová komedie o fotbalovém bohémovi Juliu Lavickém, který se divákům představil již v samostatném seriálu a pak v prvním celovečerním filmu. Jak minisérie, tak i první film sklidily docela slušný úspěch, což nelze říct o filmovém pokračování Vyšehrad Dvje (43 % na ČSFD). Pokud jste film nestihli v průběhu dubna a května v kině, můžete se podívat na Oneplay už od 17. listopadu.
Příběh druhého Vyšehradu láká na Laviho první zahraniční angažmá, rovnou v Anglii, které ale velmi brzy skončí úplným fiaskem a Lavický se vrací zpět do Česka. Žádný z velkých klubů o něj ale nestojí, proto musí začít úplně od píky, tedy od fotbalu na okresní úrovni. Nechybí typické vtipy, více či méně záměrně trapné. Pro fanoušky určitě povinnost, ale nečekejte takovou zábavu jako u prvního dílu.