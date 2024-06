Pro opravdové fanoušky KVIFFu: na Vodafone TV přibude unikátní kanál s unikátním obsahem

Televize od Vodafonu se nově rozrůstá o nový filmový kanál KVIFF.TV Channel, který bude dostupný výhradně na Vodafone TV

Od příští středy 26. června nabídne v nepřetržitém vysílání domácí i zahraniční filmy a dokumenty

Později zde najdete i pořady a reportáže, které budou vznikat během filmového festivalu v Karlových Varech

Už za týden, ve středu 26. června od 14 hodin, zahájí vysílání KVIFF.TV Channel, filmový kanál dostupný výhradně na Vodafone TV. V nepřetržitém vysílání KVIFF.TV Channel najdou diváci program sestavený z žánrově různorodých filmových titulů i dokumentů domácí, evropské a celosvětové produkce, proložený původními rozhovory, reportážemi a bonusovými pořady, které vznikají převážně během filmového festivalu v Karlových Varech. Filmy i pořady budou vysílány v původním znění s českými titulky, méně často v dabované verzi.

KVIFF.TV Channel bude součástí základní nabídky Vodafone TV+ dostupné přes internet (IPTV) a následně na přelomu června a července i přes kabelový příjem. K dispozici bude na pozici číslo dvacet.

Vodafone zóna v Karlových Varech

Nový kanál KVIFF.TV Channel nabídne kvalitní filmovou tvorbu všem, kdo ale navíc dorazí přímo do Karlových Varů, může se během filmového festivalu těšit na Vodafone zónu. Ta už tradičně vyroste naproti hotelu Thermal ve Dvořákových sadech, letos ale ve zcela novém udržitelném kabátě. Bude postavena z desek z recyklovaného materiálu PolyAI, a to tak, aby je Vodafone mohl využívat opakovaně i na další eventy.

Návštěvníci si budou moci v zóně odpočinout, čeká na ně posezení a skvělé jídlo. K dispozici bude Wi-Fi a možnost nabít si telefon. Během dne si každý může užít i Vodafone kino, tentokrát je vytvořené jako krytá místnost s téměř 360° LED obrazovkou. Promítat se budou každý den krátké filmy (z festivalu Pragueshorts nebo studentské filmy FAMO), a to v původním formátu. Výjimečná obrazovka nabídne v celé své ploše relaxační a filmové scenérie vytvořené společností Fantasy Studios.

Právě Fantasy Studios se budou týkat i besedy a prezentace o jejich spolupráci na filmech a seriálech, jako je například The Mandalorian. Další besedy přinese Nadace Vodafone, a to včetně ukázek projektů, zájemci si budou moci vyzkoušet mimo jiné resuscitaci a rehabilitaci ve virtuální realitě. Besedy o filmech a aktuálních společenských tématech budou probíhat od pondělí do pátku vždy odpoledne a zúčastní se jich řada osobností z několika oblastí – herci, režiséři, studentští tvůrci, ale i například zástupci Policie nebo Horské služby.

Vyhrajte PlayStation i reproduktory pro domácí kino

Další program nabídne gamingový prostor určený primárně pro Vodafone zákazníky, a to s možností zahrát si hry na konzolích PlayStation a zasoutěžit si o PlayStation 5 Slim. K dispozici budou informace o nové esportové soutěži Vodafone Talent League, díky které se může kdokoliv dostat až na vrchol.

Přímo ve Vodafone zóně budou připraveni poradit specialisté na služby Vodafonu, u kterých se zájemci budou moci seznámit například s aplikací Vodafone One a získat k ní zdarma sluchátka Air Flex. Další soutěž bude připravená na tabletu u hostesky, půjde o virtuální obývací pokoj se spoustou IoT (internet věcí) zařízení, soutěžící získají například pláštěnku, klobouk nebo tašku, navíc se bude losovat výherce reproduktorů Sony. Probíhat bude také filmový kvíz, kdo bude mít nejvíce správných odpovědí, může se opět těšit na zmíněné reproduktory se skvělým prostorovým zvukem.

Kromě filmů, besed a dalšího programu si návštěvníci můžou podobně jako loni užít i ranní jógu a večerní silent disco – DJ bude návštěvníkům hrát přímo do sluchátek, která budou na místě k zapůjčení.

Mobilní aplikace KVIFF Guide

Celý program festivalu, včetně toho ve Vodafone zóně, mohou návštěvníci najít ve speciální festivalové aplikaci Vodafone KVIFF Guide. Kromě projekcí filmů zde uživatelé získají podrobné informace o doprovodném programu, mapy, tipy, rady a novinky, které jim usnadní orientaci ve festivalovém labyrintu.

Festivalové dění bude opět mapovat influencer Janek Rubeš a letos se objeví i Martin Mikyska alias Mikýř. Pro firemní zákazníky Vodafonu bude v prostorách hotelu Thermal připravené exkluzivní místo pro setkávání, a to už také tradiční Vodafone Lounge. Letos ho ozdobí několikametrová originální sklářská instalace Herbarium od společnosti Lasvit. Stejný designový koncept byl k vidění i v londýnské michelinské restauraci The Sketch.