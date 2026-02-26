Tecno vrací do hry modulární mobily: koncept s magnety vypadá prostě skvěle

- Modulární telefony měly být další velkou věcí v mobilní branži
- Jenže se tak nikdy nestalo a na tomto pojetí si vylámal zuby i Google
- Tuto ideu nyní oživuje Tecno, které představilo koncept postavený na magnetech
Pamatujete si na koncept Project Ara od Googlu, který spatřil světlo světa v roce 2013? Idea modulárního telefonu, u kterého si uživatel snadno vymění nejenom baterii, ale například si sám zvětší úložiště, změní procesor nebo vylepší fotoaparát, byla vskutku zajímavá. O tři roky později byl ale vývoj této unikátní platformy zrušen a od té doby se k ní Google nevrátil. Nyní se o něco podobného pokouší společnost Tecno.
Modulární telefon s magnety
Mobilní svět nedávno objevil magnety a jak se ukazuje, v tomto byznysu mohou být velmi přínosné. Když dáme stranou pevné a jisté uchycení bezdrátové nabíječky, magnety mohou posloužit také k rychlému přichycení různých doplňků (třeba peněženky) na záda mobilu. A právě s magnety pracuje i koncept modulárního telefonu od společnosti Tecno.
Projekt dostal označení „Modular Magnetic Interconnection Technology“ a je vidět, že se čínský výrobce nechal projektem Ara od Googlu inspirovat. Po dekádě tak oživuje ideu telefonu, u kterého je možné uživatelsky vyměnit či nahradit spoustu částí a výsledek rozhodně nevypadá špatně. Jako základ tomuto konceptu posloužila ultra-tenká magnetická architektura.
Modulární mobil se spoustou možností
Původní Project Ara bylo poměrně robustní zařízení, ale koncept od Tecna jasně ukazuje, jak se technologie v tomto směru pohnuly vpřed. Základní telefonní modul je tenký jen 4,5 mm, a i když na něj nasadíte powerbanku o tloušťce 4,9 mm, pořád na tom bude podobně, jako většina tradičních telefonů. Stejně jako vše ostatní, i powerbanka se k telefonu přichycuje magneticky.
Komunikaci jednotlivých modulů se základnou zastřešuje Bluetooth, WiFi a mmWave technologie, a jak to tak vypadá, moduly představují spíše doplňkové funkce než ty základní. Zadní strana základního telefonu je rozdělena do osmi modulárních zón, které usnadňují orientaci při umístění doplňkového příslušenství.
Dvě verze a vydání v nedohlednu
Tecno ukázalo dvě varianty tohoto systému – první se jmenuje Atom, ta je vyvedena ve stříbrném kabátku a druhá dostala označení Moda. Ta zase kombinuje šedé zabarvení se zlatými detaily a celý ekosystém aktuálně zahrnuje desítku připojitelných modulů. K dispozici je například akční kamera, lepší fotoaparát a něco, co vypadá jako gamepad s fyzickými ovládacími prvky.
Mějte na paměti, že se jedná pouze o studii a není pravděpodobné, že bychom se něčeho podobného v dohledné době v sériové podobě dočkali. Samo Tecno označuje tento telefon jako dlouhodobý designový projekt, ale každopádně se jedná o velmi zajímavý počin. Doufejme, že ho výrobce detailněji ukáže na veletrhu MWC 2026 a že bude možné ho podrobněji prozkoumat.