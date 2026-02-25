iPhony nejsou v Evropě tak populární jako ve zbytku světa. Prvenství v loňském roce obhájil Samsung

- Prodeji smartphonů ve světě vládnou iPhony, v Evropě si prvenství udržel Samsung
- Podíl Samsungu se meziročně nezměnil, Apple rostl o 6 procent
- Nejprodávanějším telefonem loňského roku se stal Samsung Galaxy A56
V loňském roce se stal největším výrobcem smartphonů Apple, který ukončil dlouholetou nadvládu konkurenčního Samsungu. Úspěch firmy z Cupertina zapříčinil zejména růst prodejů v USA (kde již má Apple nadpoloviční podíl) a také zvýšená poptávka na rozvíjejících se trzích. I v Evropě se Apple stal nejrychleji rostoucím výrobcem telefonů, ovšem na prvenství to ještě nestačilo.
Evropě i nadále vládne Samsung
Podle analytické společnosti Omdia se v loňském roce prodalo v Evropě (s výjimkou Ruska) 134,2 milionu smartphonů, což je o 1 procento méně než v roce 2024. Nejvíce telefonů na trh dodal Samsung – 46,6 milionu dodaných kusů mu zajistilo tržní podíl 35 procent, tedy prakticky stejný jako o rok dříve.
Stagnace Samsungu pomohla druhému Applu, který si polepšil o 6 procent – na trh dodal 36,9 milionu iPhonů, což znamená tržní podíl 27 procent. Společnost Xiaomi si na třetím místě o jedno procento meziročně pohoršila, avšak s 21,8 miliony dodaných telefonů jí patří poměrně neochvějně třetí příčka – nejbližší konkurenti jsou na míle daleko.
Zatímco na globálním trhu se o čtvrtou příčku přetahují společnosti Oppo a Vivo, v Evropě je situace odlišná. Velký úspěch zde slaví Motorola, které se 7,7 miliony prodaných smartphonů patří tržní podíl 6 procent, žebříček TOP 5 pak uzavírá Honor s podílem 3 procenta. Největšími skokany loňského roku se staly značky Nothing a Fairphone, které jako jediné zaznamenaly dvouciferný růst, obě se ale nachází až za největší pětkou.
Čtvrtý kvartál vyhrál Apple
Zajímavá situace nastala ve čtvrtém kvartálu, který v Evropě (stejně jako globálně) ovládl Apple, avšak paradoxně zaznamenal menší meziroční růst než druhý Samsung. Korejské firmě pravděpodobně pomohly velmi dobré prodeje nových ohebných telefonů. Skokanem konce loňského roku se stala značka Honor, která si meziročně polepšila o 24 procent.
Omdia rovněž zveřejnila žebříček nejprodávanějších telefonů za loňský rok, opět v celé Evropě mimo Rusko. Zatímco globálně tomuto žebříčku vévodí iPhony, v Evropě je to střední třída od Samsungu – předloni vyhrál Galaxy A55, loni jeho nástupce Galaxy A56.
Apple si ale meziročně polepšil – zatímco předloni se v TOP 10 nacházely čtyři iPhony, loni už jich bylo šest. Jsme zvědaví, zda se Samsungu podaří udržet v Evropě prvenství i v příštích letech, anebo jej i zde předežene Apple.