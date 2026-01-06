TCL se na CESu chlubí novou vlajkovou TV. Tahákem je AI i unikátní SQD-Mini LED panel

- Společnost TCL, která je v Česku známá především svými televizory, představila na CESu novou generaci SQD-Mini LED displejů
- Čínský výrobce rovnou představil i novou modelovou řadu televizorů, jejíž vlajková loď nese název TCL X11L SQD-Mini LED
- Nezapomnělo se ani na umělou inteligenci, kterou chce výrobce implementovat nejen do televizí, ale i chytrých telefonů a domácích spotřebičů
Letošní ročník veletrhu CES nevynechala ani čínská společnost TCL. Známý výrobce televizí do Las Vegas přivezl zejména novou generaci SQD-Mini LED panelů, které oproti svým předchůdcům slibují například širší barevné spektrum nebo vyšší kontrast. Vylepšená zobrazovací technologie se objeví ve stejnojmenné modelové řadě, jejíž vlajkový televizor nese označení TCL X11L SQD-Mini LED.
Nezapomnělo se ani na umělou inteligenci, která by měla najít využití nejen v televizorech, ale rovnou napříč mnoha kategoriemi včetně chytrých domácích spotřebičů a mobilních telefonů. TCL má ostatně v této oblasti jasný cíl – AI se má v podání čínského výrobce stát přirozenou součástí každodenního života.
Nová generace Mini LED od TCL
Nová generace SQD-Mini LED je podle TCL dosud nejpokročilejší Mini LED technologií, kterou kdy čínský výrobce představil, což by mělo být patrné zejména věrnějším podáním barev. Výrobce využívá vlastní systém Deep Color, který přináší širší barevné spektrum a vyšší kontrast do každého typu obsahu. TCL tvrdí, že technologie SQD-Mini LED zpřesňuje práci se světlem na úrovni filtrování barev, což omezuje jejich vzájemné prolínání a udržuje jejich stabilní a přesné podání i v náročných či pestrých scénách.
Na výsledném obrazu se podílí rovněž systém s názvem TCL Halo Control, který má účinně potlačovat světelný opar kolem jasných objektů na tmavém prostředí. Výsledkem by měl být čistý a kontrastní obraz, a to i v jasně osvětlených místnostech. V televizorech řady SQD-Mini LED se objeví i umělá inteligence, a to díky integraci Google Gemini.
Uživatelé si tak s pomocí AI budou moci přizpůsobit například nastavení podle svých potřeb. Jednoduše bude stačit vyslovit třeba “Uprav mi jas obrazovky na poloviční hodnotu,” a Gemini se o vše postará.
Ve srovnání s předchozími generacemi přináší nová konstrukce panelu a vylepšená filtrace barev výrazně širší a stabilnější barevný rozsah. Díky zdokonalené vrstvě Super QLED se barevný gamut zvyšuje až o 33 %, zatímco přesnost barevných bodů podle TCL doznala zlepšení o 69 %. Obraz by si tak měl zachovat stabilitu i při vysokém jasu a držet konzistentní barevné podání, zlepšení by mělo být patrné také při vykreslování detailů ve stínech. Vylepšení by měla být znát především ve scénách, kde se potkávají velmi světlá místa s tmavými oblastmi – obraz zde má působit přirozeněji a vyrovnaněji.
Všechny tyto vychytávky se podívají na trh v elegantním a mimořádně tenkém provedení s hloubkou pod dva centimetry. Nová řada televizorů by tak měla zapadnout do jakéhokoliv prostoru, uvádí TCL v tiskové zprávě.
Vlajkový model X11L SQD-Mini LED
Vlajkový televizor řady SQD-Mini LED má označení X11L a podle výrobce spojuje přesné řízení podsvícení s vysokým barevným výkonem. Výsledný obraz by měl obstát jak v intenzivních akčních scénách, tak u živých sportovních přenosů. Systém TCL Deep Color, založený na technologii Super Quantum Crystals (Super QLED), filtru UltraColor a pokročilém algoritmu Advanced Color Purity, pak slibuje sytější barvy a jemné barevné přechody s vysokou přesností a přirozeným podáním.
O potlačení nežádoucího světelného oparu by se měl starat již zmíněný proprietární systém TCL Halo Control, který využívá pokročilou architekturu s více než 20 000 přesně řízenými stmívacími zónami a maximálním jasem až 10 000 nitů. Díky tomu dokáže X11L pracovat s jasem mnohem jemněji – i hluboké stíny bez ztráty detailů. Vysoká hustota stmívacích zón zároveň zajišťuje přesnou lokální kontrolu světla, takže obraz si zachovává kontrast a strukturu i ve složitých scénách, kde se světlé a tmavé části objevují těsně vedle sebe.
Televize je vybavená technologií Super QLED. Pokrytí až 100% barevného prostoru BT.2020 zajišťuje čisté, syté a barevně přesné zobrazení napříč veškerým obsahem. Standard BT.2020 patří mezi nejpokročilejší barevné normy používané u filmové produkce a umožňuje modelu X11L zobrazit výrazně širší barevnou škálu než běžné televizory. Panel WHVA 2.0 Ultra zároveň udržuje konzistentní jas a barevné podání i při sledování z větších pozorovacích úhlů – kvalitní obraz si tak mohou dopřát všichni diváci v místnosti.
Na výsledné kvalitě obrazu se podílí také TSR AI procesor, který využívá strojové učení k co nejkvalitnějšímu podání obrazu. Plynulost pohybu zajišťuje nativní obnovovací frekvence 144 Hz, což ocení například hráči nebo milovníci zběsilých akčních filmů. O zvuk se stará reproduktor od Bang & Olufsen, se kterým byste si podle TCL měli vystačit i bez nutnosti připojovat externí reproduktory. Co se týče designu, televize chce zaujmout zpracováním bez rámečků (tzv. ZeroBorder design) a hloubkou pod dva centimetry.