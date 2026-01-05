TOPlist

TCL NxtPaper 70 Pro: telefon s unikátním displejem, který šetří oči i baterii

Jakub Karásek
Jakub Karásek 5. 1. 18:30
4
Tcl Nxtpaper 70 Pro (1)
  • TCL na veletrhu CES představilo nový smartphone s unikátním „papírovým“ displejem
  • NxtPaper 70 Pro lze ovládat nejen prsty, ale také stylusem
  • Telefon vydrží v monochromatickém e-ink režimu až 26 dní na jedno nabití

Společnost TCL přivezla na veletrh CES nový smartphone z rodiny NxtPaper, která se pyšní unikátními displeji kombinujícími barevnost IPS panelů a šetrnost e-ink obrazovek. Novinka nazvaná TCL NxtPaper 70 Pro této technologie využívá dosyta, a do toho přináší sympatický design, rozumnou výbavu a jako třešničku na dortu podporu stylusu.

TCL NxtPaper 70 Pro: šetří oči i baterii

Začněme nejprve u displeje, protože ten je tím, oč tu běží. TCL NxpPaper 70 Pro zepředu reprezentuje 6,9″ obrazovka s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 900 nitů. Na papíře tyto parametry působí až podprůměrně, avšak hlavní kouzlo tkví právě v technologii NxtPaper 4.0, která šetří baterii i oči, a to díky nulovému blikání, čištění modrého světla, eliminaci odlesků apod.

TCL NxtPaper 70 Pro s unikátním displejem

Displej TCL NxtPaper 70 Pro operuje ve třech režimech, které se přepínají posuvným tlačítkem na pravé straně – Color paper, Ink paper a Max Ink. První z nich poskytuje bohaté barvy, druhý přepíná obrazovku do režimu inkoustového papíru a ten poslední aktivuje monochromatický inkoustový mód, který telefon v podstatě promění ve čtečku knih. TCL dokonce pro tyto účely připravilo přístup k rozsáhlé knihovně. Režim Max Ink je šetrný nejen k očím čtenáře, ale také k akumulátoru – telefon v tomto módu zvládne až 7 dní čtení, popř. 26 dní v pohotovostním režimu.

Displej lze ovládat nejen prsty, ale i stylusem. Pro něj si výrobce připravil několik speciálních funkcí jako převod ručně psaného textu do strojově čitelné podoby, možnost psát poznámky i mimo obrazovku, přidávat do existujících textů poznámky apod.

Půl terabajtu a podpora aměťových karet

Součástí displeje je 32Mpx selfie kamerka, v oválném modulu na zádech pak najdeme dva fotoaparáty:

  • 50Mpx hlavní s optickou stabilizací
  • 8Mpx širokoúhlý

Focení s TCL NxtPaper 70 Pro

Záznam videa je možný maximálně ve 4K rozlišení při 30 fps, přičemž fotografie a videa lze ukládat nejen do interní paměti (až 512GB), ale rovněž na microSD kartu. O výkon se stará čipset MediaTek Dimensity 7300 ve spolupráci s 8 GB RAM.

TCL NxtPaper 70 Pro ve zlaté a modré barvě

Akumulátor disponuje kapacitou 5 200 mAh a podporou 33W nabíjení, bezdrátové nabíjení bohužel chybí. Ve výbavě dále najdeme čtečku otisků prstů v zamykacím tlačítku a stereoreproduktory, potěší i zvýšená odolnost IP68. Operačním systémem je Android 16.

Cena a dostupnost

TCL NxtPaper 70 Pro půjde do prodeje ve dvou barvách – zlaté a modré. Telefon se bude v Evropě prodávat za následující ceny:

  • 8/256 GB za 339 eur (asi 10 tisíc korun s DPH)
  • 8/512 GB za 389 eur (asi 11 400 korun s DPH)

Na pultech obchodů bychom měli TCL NxtPaper 70 Pro vidět někdy v průběhu února.

Vstoupit do diskuze (4)
Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

