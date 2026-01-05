TCL NxtPaper 70 Pro: telefon s unikátním displejem, který šetří oči i baterii

- TCL na veletrhu CES představilo nový smartphone s unikátním „papírovým“ displejem
- NxtPaper 70 Pro lze ovládat nejen prsty, ale také stylusem
- Telefon vydrží v monochromatickém e-ink režimu až 26 dní na jedno nabití
Společnost TCL přivezla na veletrh CES nový smartphone z rodiny NxtPaper, která se pyšní unikátními displeji kombinujícími barevnost IPS panelů a šetrnost e-ink obrazovek. Novinka nazvaná TCL NxtPaper 70 Pro této technologie využívá dosyta, a do toho přináší sympatický design, rozumnou výbavu a jako třešničku na dortu podporu stylusu.
TCL NxtPaper 70 Pro: šetří oči i baterii
Začněme nejprve u displeje, protože ten je tím, oč tu běží. TCL NxpPaper 70 Pro zepředu reprezentuje 6,9″ obrazovka s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 900 nitů. Na papíře tyto parametry působí až podprůměrně, avšak hlavní kouzlo tkví právě v technologii NxtPaper 4.0, která šetří baterii i oči, a to díky nulovému blikání, čištění modrého světla, eliminaci odlesků apod.
Displej TCL NxtPaper 70 Pro operuje ve třech režimech, které se přepínají posuvným tlačítkem na pravé straně – Color paper, Ink paper a Max Ink. První z nich poskytuje bohaté barvy, druhý přepíná obrazovku do režimu inkoustového papíru a ten poslední aktivuje monochromatický inkoustový mód, který telefon v podstatě promění ve čtečku knih. TCL dokonce pro tyto účely připravilo přístup k rozsáhlé knihovně. Režim Max Ink je šetrný nejen k očím čtenáře, ale také k akumulátoru – telefon v tomto módu zvládne až 7 dní čtení, popř. 26 dní v pohotovostním režimu.
Displej lze ovládat nejen prsty, ale i stylusem. Pro něj si výrobce připravil několik speciálních funkcí jako převod ručně psaného textu do strojově čitelné podoby, možnost psát poznámky i mimo obrazovku, přidávat do existujících textů poznámky apod.
Půl terabajtu a podpora aměťových karet
Součástí displeje je 32Mpx selfie kamerka, v oválném modulu na zádech pak najdeme dva fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací
- 8Mpx širokoúhlý
Záznam videa je možný maximálně ve 4K rozlišení při 30 fps, přičemž fotografie a videa lze ukládat nejen do interní paměti (až 512GB), ale rovněž na microSD kartu. O výkon se stará čipset MediaTek Dimensity 7300 ve spolupráci s 8 GB RAM.
Akumulátor disponuje kapacitou 5 200 mAh a podporou 33W nabíjení, bezdrátové nabíjení bohužel chybí. Ve výbavě dále najdeme čtečku otisků prstů v zamykacím tlačítku a stereoreproduktory, potěší i zvýšená odolnost IP68. Operačním systémem je Android 16.
Cena a dostupnost
TCL NxtPaper 70 Pro půjde do prodeje ve dvou barvách – zlaté a modré. Telefon se bude v Evropě prodávat za následující ceny:
- 8/256 GB za 339 eur (asi 10 tisíc korun s DPH)
- 8/512 GB za 389 eur (asi 11 400 korun s DPH)
Na pultech obchodů bychom měli TCL NxtPaper 70 Pro vidět někdy v průběhu února.