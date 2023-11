Takto má vypadat příští iPhone SE. Zdědí klíčové prvky z letošních modelů

Apple prý aktivně vyvíjí čtvrtou generaci iPhonu SE

Telefon má dostat moderní design s velkým displejem a technologií Face ID

Překvapením má být akční tlačítko a pouze jeden fotoaparát

Na premiéru si zřejmě počkáme až do roku 2025

Už se stalo tradicí, že Apple každý rok v září představuje čtyři nové iPhony, přičemž v některých ročnících přidává ještě pátý model s přídomkem SE. Tento telefon má pověst vstupního zařízení do ekosystému Apple, neboť je z celé řady nejlevnější, zákazníci mu však musí odpustit spoustu kompromisů. U příštího iPhone SE by však ústupky nemusely být zas až tak drastické.

iPhone SE: tělo jako iPhone 14

Apple obvykle navrhuje iPhone SE s ohledem na co nejnižší výrobní cenu. V minulosti tak platilo, že v Cupertinu vzali šasi některého staršího modelu a vložili do něj modernější čipset. To samé by teoreticky mohlo platit i nadále – podle serveru MacRumors má být základem příštího iPhonu SE loňský iPhone 14, byť s několika drobnými modifikacemi.

Přechod na modernější šasi by v případě iPhonu SE znamenal ohromný krok kupředu – oproti současné generaci by dostal výrazně větší displej a biometrické ověřování skrze technologii Face ID. Zájemci o nový levný iPhone by nicméně museli „překousnout“ větší rozměry:

iPhone SE 3: 138,4 mm x 67,3 mm x 7,3 mm

iPhone 14 (iPhone SE 4): 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm

Ruku v ruce s hmotností má narůst i hmotnost, která má být 165 gramů. To je o 7 gramů méně než v případě iPhonu 14, na druhou stranu je to o 21 gramů více než v případě současného iPhonu SE.

USB-C, akční tlačítko a pouze jeden fotoaparát

Oproti iPhonu 14 se má iPhone SE lišit ve třech zásadních detailech. Tím prvním je výměna Lightning portu za modernější USB-C, což je logické – s Lightningem by se tento telefon nemohl prodávat ve státech Evropské unie. Druhou změnou má být nahrazení posuvníku profilů programovatelným akčním tlačítkem, které letos debutovalo v iPhonech 15 Pro a 15 Pro Max. Třetí odlišnost se pak má týkat fotoaparátů – iPhone SE má i nadále disponovat pouze jednou kamerkou, což s sebou přinese významnou modifikaci zad. Apple má údajně u iPhone SE v plánu použít 48Mpx snímač, který by mohl pokrýt hned několik ohnisek.

iPhone SE má být vyroben ze stejných materiálů jako iPhone 14, hlavní roli tak bude hrát sklo a hliník třídy 6013 T6. Současné prototypy prý existují v černé barvě, avšak očekáváme, že barevných variant bude výrazně více.

Premiéra v roce 2025?

Kdy bude iPhone SE 4. generace představen, zatím nevíme – aktuální stav vývoje naznačuje premiéru v roce 2025. Datum se ale může ještě změnit, některé hlasy dokonce tvrdí, že žádný příští iPhone SE nebude, neboť by v portfoliu Applu nedával žádný smysl. Vzhledem k množství vylepšení by jeho cena musela výrazně narůst, čímž by se mohl dostat do cenového konfliktu se staršími modely v nabídce.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?