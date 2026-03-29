Takhle vypadá Motorola Razr 70 Ultra: co všechno o chystaném top véčku víme?

- Motorola Razr 70 Ultra se ukazuje na prvních renderech
- Telefon si ponechá stejnou konstrukci jako stávající model, přibere ale v pase
- Premiéru očekáváme někdy v příštím měsíci
Motorola je v odvětví ohebných smartphonů etablovanou značkou, koneckonců první novodobý Razr představila již v roce 2019. Za sedm let ušly „žiletky“ dlouhou cestu a patří mezi nejvybavenější véčkové telefony vůbec. Nových Razrů se nepochybně dočkáme i v letošním roce, koneckonců internetem již kolují obrázky nejvybavenějšího modelu Motorola Razr 70 Ultra.
Takto bude vypadat Motorola Razr 70 Ultra
Chystané vlajkové véčko od Motoroly bude vypadat velmi podobně jako loňský model, což vlastně není žádné překvapení. Motorola se u posledních generací svých véček dotkla pomyslného technologického vrcholu, takže nástupnické modely budou spíše pouze iterací již viděného.
Přestože samotná konstrukce se nijak zvlášť nezmění, dojde alespoň k drobné úpravě proporcí. Telefon má překvapivě přibrat v pase, podle @onleaks mají být rozměr následující:
- 171,3 × 74,1 × 7,8 mm v rozloženém stavu (přibližně 9,6 mm přes fotoaparáty)
- 88,0 × 74,1 ×15,8 mm ve složeném stavu (až 17,63 mm přes fotoaparáty)
Stávající model má v pase 7,2 mm, takže doufáme, že si Motorola nárůst tloušťky obhájí, například nasazením větší baterie nebo účinnějšího chlazení. Motorola Razr 60 Ultra disponuje baterií s kapacitou 4 700 mAh, její nástupce by tak mohl překonat metu 5 000 mAh.
Letošní Razr má dostat opět do výbavy 7″ vnitřní a 4″ vnější displej, přičemž u obou můžeme opět počítat s výřezy pro fotoaparáty – uvnitř najdeme klasický kruhový výřez selfie kamerky, venku pak dvojici vystupujících čoček. Na renderech je dále patrný snímač otisků prstů v zamykacím tlačítku, na protější straně pak vidíme speciální tlačítko pro otvírání AI funkcí.
Zbytek výbavy je v současnosti zahalen rouškou tajemství, předpokládáme však nasazení vlakového čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Více bychom se snad mohli dozvědět v příštích dnech/týdnech, neboť k odhalení Motoroly Razr 70 Ultra dojde pravděpodobně už příští měsíc.
