Takhle vypadá Mafia: The Old Country! Prohlédněte si první herní ukázku

Podívejte se, jak se hraje očekáváná Mafia: The Old Country

Studio Hangar 13 zveřejnilo zbrusu novou ukázku, která se zaměřuje především na hratelnost

Došlo i potvrzení dříve uniklého data vydání – nová Mafia skutečně dorazí 8. srpna na PC, Xbox i PS5

Vývojářské studio Hangar 13, které sídlí také v Brně a Praze, zveřejnilo avizovaný gameplay trailer z pokračování legendární akční série Mafia s podtitulem The Old Country. Nová ukázka se zaměřuje na rozličné aktivity, které budou tvořit výslednou hratelnost – nechybí přestřelky, souboje nablízko, plížení, jízda na koni či zběsilá automobilová honička (pochopitelně úměrně dobovému vozovému parku). Z předchozích dílů se vrací systém krytí za překážky. K vidění je pochopitelně i působivé grafické zpracování, o které se tentokrát nestará proprietární technologie jako v případě remaku jedničky, nýbrž Unreal Engine 5.

U zrodu organizovaného zločinu…

Nová Mafia se na rozdíl od svých předchůdců neodehrává v ulicích fiktivního amerického velkoměsta. Hráči tentokrát zavítají na Sicílii na počátku 20. století. Odpovídá tomu i zbraňový arsenál, který čítá pušky, brokovnice či pistole, ale třeba takový samopal Thompson byste v něm hledali marně. Stejně tak nelze očekávat, že po rozpálených sicilských ulicích a otevřených polích budete jezdit v nablýskaných sporťácích, které se objevili třeba ve druhém díle. V prequelu Mafie s českým podtitulem Domovina usednete za volant dobových aut či rovnou do koňského sedla.

Datum vydání potvrzeno!

Na konci traileru rovněž došlo k potvrzení data vydání, které se už před několika týdny nedopatřením objevilo na Steamu. Mafia: The Old Country vychází už 8. srpna na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5, a to za příznivých 50 eur. Tvůrci slibují návrat ke kořenům série, která se zejména zpočátku vyznačovala důrazem na filmový příběh a autentické ztvárnění herního světa.

Hlavním hrdinou Mafia: The Old Country je Enzo Favara, který strávil dětství na nucených pracích v sirných dolech a nyní se před ním otevírá možnost vstoupit do gangsterského podsvětí, v jeho čele stojí charismatický Don Torrisi.

