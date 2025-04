Steam propálil datum vydání Mafia: The Old Country. Kdy se dočkáme?

Skvělá zpráva pro fanoušky – Mafia: The Old Country vychází už 8. srpna

Nasvědčuje tomu příspěvek na oficiální stránce hry na Steamu, který patrně prozradil i to, co neměl

Nové informace o očekávaném pokračování Mafie se dozvíme už 8. května v rámci veletrhu PAX East, k dispozici bude i živý přenos

Očekávaná Mafia: The Old Country se fanouškům naposledy připomněla loni v prosinci v rámci udílení videoherních cen The Game Awards. Od té doby ale fanoušci marně čekají na jakékoliv nové informace, ačkoliv s vydáním se stále počítá na letošní léto. Vypadá to však, že tvůrci ze studia Hangar 13, které stále sídlí i v Praze a Brně, tento termín nepromeškají. Podle španělské verze příspěvku na oficiální stránce hry na Steamu se totiž dočkáme už 8. srpna, a to nejen na PC, ale pochopitelně i na PS5 a Xboxu Series X/S.

Mafia: The Old Country: datum vydání

Zmínka o datu vydání se – patrně nedopatřením – objevila ve španělské mutaci příspěvku, který láká na chystaný diskuzní panel s vývojáři nové Mafie. Ten se uskuteční už za necelý měsíc, konkrétně 8. května ve 20.00 našeho času v rámci herního veletrhu PAX East v Bostonu.

According to a Spanish Steam post on the official Game Hub, Mafia: The Old Country is set for release on August 8th. pic.twitter.com/WPdW1cWGsO — ben (@videotechuk_) April 10, 2025

K dispozici bude i živý přenos na oficiálním YouTube kanále série Mafia. „Vývojáři studia Hangar 13 prozradí nové detaily o hře a ukážou vzácný pohled do zákulisí minulosti, přítomnosti i budoucnosti této slavné franšízy,“ stojí v české verzi blogového příspěvku, ve kterém byste ale zmínku o datu vydání hledali marně.

Nové informace už brzy

„Prezident studia, Nick Baynes, herní ředitel, Alex Cox, a ředitel filmových sekvencí, Tomáš Hřebíček, ti přinesou podrobný pohled zpět na posledních 23 let Mafie a poskytnou zákulisní informace, jak studio Hangar 13 přivedlo ve hře Mafia: Domovina prostřednictvím Unreal Engine 5 k životu brutální podsvětí Sicílie z počátku 20. století,“ láká příspěvek na účastníky panelové diskuze, kterou bude moderovat známý herní novinář Greg Miller. Teprve zde mělo nejspíš dojít k oznámení konkrétního data vydání, které jsme se díky španělské jazykové mutaci Steamu dozvěděli předčasně.

