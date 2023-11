Takhle má vypadat kompletní řada Galaxy S24! Na internet unikly nové snímky

Podívejte se na galerii neoficiálních snímků řady Galaxy S24

Těšte se pouze na drobné mezigenerační rozdíly

Největší změnou budou rovné boky u základních modelů Galaxy S24 a S24+

Začátkem ledna Samsung představí nové vlajkové smartphony pro příští rok, přičemž stejně jako v minulých letech bychom se měli dočkat tří modelů – základního Galaxy S24, většího Galaxy S24+ a vrcholného Galaxy S24 Ultra. Redakce serveru PhoneArena o chystaných telefonech shromáždila veškeré dostupné informace a na jejich základě si nechala vytvořit detailní 3D rendery znázorňující podobu všech tří modelů.

Galaxy S23: pouze kosmetické změny

Pokud jste se těšili na nějakou významnou designovou revoluci, musíme vás zklamat – všechny tři telefony mají na první pohled vypadat prakticky stejně jako jejich předchůdci. Základní modely si ponechají vzhled se zaoblenými rohy, zatímco Galaxy S24 Ultra zůstane věrná obdélníkovému půdorysu.

Největší tvarové změny mají podstoupit levnější modely, u nichž Samsung po vzoru moderních trendů sáhne ke zploštění kovového rámečku. Vrcholný Galaxy S24 Ultra si má ponechat mírně zaoblené boky, ovšem zdá se, že Samsung na hranách přistoupí ke zmenšení zakřivení displeje.

Vzhled i rozmístění fotoaparátů údajně zůstane u všech tří modelů prakticky stejné jako u minulé generace – Samsung napříč celým svým portfoliem přestal používat vystupující fotomoduly a nechává vyniknout samostatné čočky. Jedinou viditelnou změnou u chystaných telefonů je posunutí LED blesku u Galaxy S24 a S24+ o pár milimetrů níže.

Úhlopříčky displejů by u všech tří modelů měly zůstat přibližně stejné jako loni – 6,1, 6,6 a 6,8 palců, tudíž i celkové rozměry telefonů by se neměly nijak zásadně lišit. Prostřední Galaxy S24+ má mít údajně rozměry 158,5 x 75,9 x 7,75 mm, což znamená, že mezigeneračně naroste do výšky a tloušťky, avšak bude decentně užší. Buď tedy Samsung změní poměr stran displeje, nebo změnu provede v úpravě tloušťky rámečků okolo.

Veselejší barvy

Protože se proporce a design chystaných novinek nemají zásadně lišit od aktuální generace, pokusí se Samsung nalákat nové zákazníky na vylepšenou hardwarovou výbavu, a na nové barvy. Podle serveru PhoneArena se máme minimálně u základních modelů těšit na pestřejší paletu odstínů zahrnující černou, šedou, fialovou, žlutou, oranžovou, světle modrou a světle zelenou – některé z nich ale prý budou dostupné pouze exkluzivně na webu Samsungu.

Podle nejnovějších zvěstí by měla být řada Galaxy S24 představena na události Galaxy Unpacked v New Yorku na začátku příštího roku, konkrétně 18. ledna. Spekuluje se ale i o termínu 17. ledna a San Franciscu.