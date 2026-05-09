T-Mobile ukázal budoucnost: robotičtí psy, AI v síti operátora a kvantová teleportace

- T-Mobile prezentoval v Praze inovace a technologie spojené s rozvojem 5G SA
- Plnohodnotná 5G síť má najít využití v mnoha odvětvích díky tzv. network slicingu
- K vidění byly drony, robotičtí psi, ale třeba i chytré brýle s funkcí simultánního překladu
T-Mobile by chtěl být po vzoru své německé matky Deutsche Telekom nejen poskytovatelem mobilních služeb, ale také technologickým inovátorem. Na akci Technology Innovations Day v Praze ukázal, jak si představuje budoucnost sítí 5G SA – od robotických psů a dronů přes AI brýle s překlady v reálném čase až po experimenty s kvantovou teleportací.
Co je 5G SA?
Na začátku těchto inovací stojí rozvoj technologie 5G SA (též „plné 5G“ nebo 5G Plus). Zkratka 5G SA (Standalone) označuje plnohodnotnou verzi 5G sítě, která už nestojí na starší 4G infrastruktuře, ale funguje zcela samostatně. Zatímco dnešní „běžné“ 5G (tzv. Non-Standalone) využívá část staršího jádra, SA přináší úplně novou architekturu.
V praxi to znamená několik zásadních výhod: výrazně nižší latenci, tedy rychlejší odezvu, vyšší bezpečnost díky modernějším metodám šifrování a také možnost tzv. network slicingu – tedy rozdělení jedné fyzické sítě na více virtuálních částí s různými parametry.
Právě slicing je klíčový pro budoucí využití. Umožňuje například vyhradit část sítě pro kritické služby (třeba zdravotnictví nebo průmysl), zatímco jiná část slouží běžným uživatelům jako mobilní internet. 5G SA tak není jen o vyšších rychlostech, ale hlavně o tom, že mobilní síť se mění v univerzální platformu pro různé uplatnění.
Drony, roboti a chytré brýle
Jednou z nejpůsobivějších ukázek bylo propojení dronů a robotického psa přes 5G SA. Robotický pes je vybavený kamerami, termálními senzory a dalšími čidly, díky kterým dokáže autonomně procházet prostředí, detekovat únik plynu, měřit teplotu nebo analyzovat zvuky. Dron nad ním pak poskytuje celkový přehled o situaci z výšky.
Klíčové je, že všechna data se přenášejí v reálném čase do cloudové platformy, kde je mohou operátoři okamžitě vyhodnocovat. Takové řešení má jasné využití u záchranných složek, v armádě nebo v průmyslu. Zkrátka všude tam, kde je prostředí nebezpečné nebo špatně dostupné.
Zajímavou ukázkou byly také chytré brýle Rokid RV101 s AI asistentem, které kombinují rozšířenou realitu s funkcemi umělé inteligence. Brýle dokážou v reálném čase překládat mluvené slovo do desítek jazyků, zobrazovat titulky přímo před očima uživatele nebo pořizovat záznam konverzací.
Umělá inteligence v jakémkoliv telefonu
Za zmínku stojí určitě i technologie, kterou představil Deutsche Telekom již v březnu na veletrhu MWC v Barceloně. Řeč je o Magenta AI Call Assistant, první řešení svého druhu, které funguje přímo na úrovni mobilní sítě, nikoliv ve vašem zařízení. AI tak není součástí telefonu, ale operátorské infrastruktury, což umožňuje její využití prakticky na jakémkoliv zařízení. Podpora by neměla být omezena na verzi operačního systému a teoreticky ani dle stáří mobilního telefonu.
Asistent se aktivuje hlasovým povelem „Hej Magenta“ a podle DT zůstává vypnutý, dokud jej uživatel vědomě nezapne – tedy vyřčením onoho povelu. Operátor zdůrazňuje, že obsah hovoru se neukládá bez aktivace, uživatel musí službu předem povolit a že všichni účastníci hovoru jsou upozorněni, že je AI aktivní. Podobně jako v případě, kdy spustíte nahrávání hovoru; tedy pokud jste v regionu, kde je to možné.
Podle našich informací má umělou inteligenci v síti operátora ještě letos spustit mateřská firma Deutsche Telekom v sousedním Německu, s rozšířením na další trhy se počítá, na Česko přijde řada nejspíš v druhé polovině roku 2027.
Kvantová teleportace
Jako hudba budoucnosti působila prezentace kvantové teleportace. Jde o technologii, která umožňuje přenést kvantový stav mezi dvěma body – v tomto případě prostřednictvím běžného optického vlákna, jaké se dnes používá v telekomunikačních sítích. Výzkumnému týmu se podařilo dosáhnout vysoké přesnosti přenosu na vzdálenost desítek kilometrů.
Pro běžné využití je tato technologie zatím vzdálená, ale její význam je strategický. V budoucnu by mohla umožnit propojení kvantových počítačů do jedné sítě nebo vytvoření extrémně bezpečné komunikace. Pro operátory, jako je T-Mobile, to znamená potenciální roli v budování infrastruktury pro další generaci internetu. Uvedení do praxe však aktuálně není reálné, počítá se s ním v horizontu až deseti let.