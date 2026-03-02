Operátor má umělou inteligenci v brýlích. Umí překládat i vyhledávat věci v reálném čase

- Mateřská firma českého T-Mobilu představila na MWC v Barceloně vlastní technologii vizuální AI
- V praxi jde o nasazení Magenta AI umělé inteligence do chytrých brýlí
- Testování zatím probíhá na brýlích RayNeo X3 Pro od čínské společnosti TCL
Na veletrhu Mobile World Congress 2026 nepředstavil Deutsche Telekom jen AI asistenta pro telefonování, ale také futuristický koncept chytrých brýlí s umělou inteligencí. Projekt označený jako AI Glasses ukazuje, jak by se digitální asistenti mohli v budoucnu přesunout ze smartphonů přímo do každodenního života – bez nutnosti držet telefon v ruce nebo spouštět aplikace. Jde zatím o koncept, který vychází z brýlí RayNeo X3 Pro od TCL.
Chytré brýle s logem T-Mobile
Hlavní myšlenkou projektu je, že uživatel nebude potřebovat mobilní telefon k tomu, aby získal informace nebo něco vyřídil. Stačí pohled, hlasový příkaz nebo jednoduché gesto. Brýle dokážou například překládat text v reálném čase, rozpoznávat produkty a objekty, zobrazovat informace přímo v zorném poli uživatele. To znamená i navigování pro pěší, zobrazování návodů při pracovních úkonech a podobně.
Podle Telekomu je cílem vytvořit technologii, která nebude rušit, ale přirozeně doplní běžný život. Umělá inteligence má fungovat jako neviditelný společník, který pomáhá jen tehdy, když je potřeba.
Přímo na stánku operátora na MWC jsme mohli vidět, jak chytré brýle pomáhají při překladu plakátu v jiném jazyce, anebo jak zvládají vyhledat produkt, který vidíte na veřejnosti a otevřít webovou stránku s e-shopem, kde jej můžete pořídit. Například boty, jiný kus oblečení, nádobí a podobně.
Budoucnost bez smartphonu?
AI Glasses jsou zatím jen koncept, ale dobře ukazují směr, kterým se technologické firmy vydávají. Místo stále větších telefonů se pozornost přesouvá k nositelné elektronice, která dokáže reagovat okamžitě a bez nutnosti něco držet v ruce. Pokud se podobné projekty podaří dotáhnout do praxe, mohou chytré brýle jednou převzít část funkcí smartphonu – a v některých situacích ho možná úplně nahradit.
Co se týče AI brýlí s logem T-Mobilu, tedy modifikované verzi chytrých brýlí TCL RayNeo X3 Pro, v tuto chvíli probíhá testování. Klíčové je, že technologie by po uvedení do provozu měla fungovat na jakýchkoliv chytrých brýlích a podobné technologii, důležitou součástí je totiž Magenta AI, tedy software, spíše než samotný hardware.
„Nechceme konkurovat Meta a dalším výrobcům, chceme spíše ukázat široký rozptyl umělé inteligence s cílem ‚demokratizovat‘ využití umělé inteligence tak, aby byla pro všechny,“ uvedl produktový ředitel Deutsche Telekom Abdu Mudesir.