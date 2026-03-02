Už nikdy nebudete volat jako dřív: T-Mobile do vašich hovorů pustí umělou inteligenci

- Matka českého T-Mobilu – Deutsche Telekom – představila na MWC revoluční AI při telefonování
- Služba bude dostupná pro všechny a bude fungovat jako kontextový pomocník či překladač
- Ještě letos zamíří k zákazníkům v Německu, postupně se rozšíří dál, počítá se i s Českem a Slovenskem
Na veletrhu Mobile World Congress 2026 představila společnost Deutsche Telekom (DT), mateřská firma českého T-Mobilu, zajímavou novinku, která si dává za cíl změnit způsob, jakým telefonujete. Nový Magenta AI Call Assistant má přinést umělou inteligenci přímo do klasických hlasových hovorů – bez nutnosti instalovat aplikace, používat speciální telefon nebo platit za prémiové služby.
Umělá inteligence ve vašem hovoru
Podle Deutsche Telekom jde o první řešení svého druhu, které funguje přímo na úrovni mobilní sítě. AI tak není součástí telefonu, ale operátorské infrastruktury, což umožňuje její využití prakticky na jakémkoliv zařízení. Podpora by neměla být omezena na verzi operačního systému a teoreticky ani dle stáří mobilního telefonu.
Základní funkce AI Call Assistant mají zahrnovat především nástroje, které usnadní komunikaci v reálném čase. Umělá inteligence v síti operátora tak v budoucnu může v reálném čase provádět:
- živý překlad během hovoru,
- automatické shrnutí konverzace,
- provádět během hovoru poznámky nebo vyplňovat připomínky.
To znamená, že například při domlouvání schůzky může asistent automaticky vytvořit rezervaci v restauraci, objednat termín u lékaře nebo vyplnit formulář. AI se dokáže během hovoru doptat na potřebné detaily a na konci konverzace vytvořit přehledné potvrzení
„Asistent je navržen pro běžné situace, ve kterých lidé při hovoru přirozeně hledají pomoc. Když se přátelé domlouvají, kde se setkají, může jim navrhnout restaurace v okolí, které vyhovují jejich časovým možnostem i preferencím. Při plánování výletu může porovnat možnosti cestování a navrhnout, co objevit – pro rodiny s dětmi, páry, skupiny přátel nebo jednotlivé cestovatele. Při koordinaci schůzek může zkontrolovat dostupnost a naplánovat další kroky. Když nastanou jazykové bariéry, překládá v reálném čase, aby každý mohl mluvit a poslouchat ve svém vlastním jazyce.“ vysvětluje operátor.
Stačí říct „Hey Magenta“
Asistent se aktivuje hlasovým povelem „Hey Magenta“ a podle DT zůstává vypnutý, dokud jej uživatel vědomě nezapne – tedy vyřčením onoho povelu. Operátor zdůrazňuje, že obsah hovoru se neukládá bez aktivace, uživatel musí službu předem povolit a že všichni účastníci hovoru jsou upozorněni, že je AI aktivní. Podobně jako v případě, kdy spustíte nahrávání hovoru; tedy pokud jste v regionu, kde je to možné.
Na vývoji technologie spolupracuje Deutsche Telekom s britskou firmou ElevenLabs. Právě jejich technologie má umožnit, aby AI reagovala během hovoru okamžitě a přirozeně, bez zpoždění.
Kdy bude Magenta AI Call Assistant k dispozici?
AI vychytávka pro běžné hovory dorazí do ostré fáze ještě letos, jako první ji budou moci vyzkoušet zákazníci Deutsche Telekom v Německu. Prioritu pro vývoj má tedy německá jazyková mutace, přesto operátor slibuje, že v plánu je podpora pro cca 50 světových jazyků, nejen kvůli dalším trhům, ale i kvůli překladovým funkcím.
Podle našich informací služba nejpozději v roce 2027 dorazí i do České republiky, součástí plánů je tedy podpora i pro češtinu a slovenštinu. V tuto chvíli se operátor chystá na uvedení v Německu a postupné odladění funkcí v ostrém provozu.