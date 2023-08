Surface Go 4 s ARMovým čipsetem se odkládá. Jak velké nabere zpoždění?

Letos měl být představen Surface Go 4 s ARMovým procesorem

Microsoft ale jeho vydání odložil a chystá úpravu stávající generace pro firmy

Hlavními novinkami má být rychlejší čipset a opravitelnější konstrukce

Microsoft na letošní podzim plánuje oživení své počítačové řady Surface, podle zjištění serveru Windows Central se dočkáme nových modelů z řad Surface Laptop Studio a Surface Laptop Go – tyto počítače se loni upgradu nedočkaly, tudíž je jejich chystaná aktualizace logická. Dva roky nebyl rovněž vylepšen tablet Surface Go, ovšem u něj je situace poněkud odlišná.

Dorazí letos Surface Go 3+?

Podle Zacka Bowdena ze serveru Windows Central měl Microsoft v plánu letos uvést na trh Surface Go 4 s ARMovým čipsetem – zvolen měl být lehce upravený Qualcomm Snapdragon 7c. Redmondští však nakonec z tohoto plánu vycouvali, údajně proto, že by počítač s ARMovým procesorem mohl narazit u komerčních zákazníků, kteří potřebují mít zaručenou stoprocentní kompatibilitu s firemními aplikacemi a systémy.

Příští Surface Go má být primárně určen do firem a škol, dokonce se spekuluje, že neponese číslovku 4, ale pouze 3+. Microsoft by tak šel stejnou cestou jako v roce 2021 u počítače Surface Pro 7+, který se oproti Surface Pro 7 dočkal pouze novějšího procesoru, vyměnitelného SSD a volitelné podpory sítí LTE. Microsoft tehdy vyhodnotil, že firmy léty ověřený design ocení, a proto Surface Pro 7+ ani nenabídl běžným spotřebitelům – pro ně nedlouho poté připravil Surface Pro 8 se zbrusu novým designem.

Levnější Surface Go pravděpodobně potká stejný osud – design se v posledních třech generacích osvědčil, a proto by měl být připraven na nasazení ve firmách. Podle Bowdena dostane nadcházející „mezigenerace“ pouhé dvě novinky – opravitelnější konstrukci a výkonnější procesor z rodiny Intel Processor N200, který by měl být rychlejší než Intel Core i3-10100Y pohánějící Surface Go 3.

Surface Go 3+ bude zřejmě podobně jako Surface Pro 7+ rozlučkou se starým designem, další generace by již měla dostat modernější vzhled. A možná by mohla dostat i spekulovaný ARMový procesor, který by v této kategorii mohl fungovat lépe než v řadě Surface Pro X/9 – přece jen u ní si v podstatě připlácíte za to, že vám na ARMovém procesoru nemusejí některé věci korektně fungovat.

