Recenze Microsoft Surface Pro 7+: nesmrtelná legenda zkouší štěstí ve firmách

Když se poprvé na aukčním portále eBay objevily prototypy chystaného „Surface Pro 8“, nevěřil jsem vlastním očím. Opravdu nám Microsoft opět pokusí prodat to stejné zařízení, které prakticky bez jakýchkoliv vnějších obměn nabízí už od roku 2015?

Surface Pro 7+ dozrál natolik, že s ním Microsoft zkusí štěstí ve firmách

Hlavními novinkami jsou nové procesory, vyměnitelné úložiště a LTE varianta

Už by to ale chtělo změnu designu a papírově lepší displej

Rozuzlení nakonec přišlo v polovině letošního ledna: žádný Surface Pro 8 představen nebyl, ten možná přijde až ke konci letošního roku. Namísto toho Microsoft nečekaně odhalil Surface Pro 7+ určený výhradně do firem a školství. To však neznamená, že si tento počítač nemůže koupit běžný spotřebitel. K nám se do redakce také jeden exemplář dostal, tak se pojďme podívat, co si firmy a školy užijí oproti standardnímu Surface Pro 7 navíc.

Obsah balení: ve znamení ekologie

Balení Surface Pro 7+ je jiné než u minulých generací, Microsoft ve znamení ekologie přestal počítač dodávat v lesklé bílé krabice, ale vsadil na recyklovaný papír. Škoda jen, že jej rovnou nepotisknul; vyobrazení přístroje je na krabici je uděláno poněkud punkově – obrázek počítače je vytisknutý na papíru, a ten je pak následně izolepou přilepený ke kartonové krabici.

Uvnitř balení se žádná podstatná změna neodehrála, najdeme zde pouze tablet a nabíječku složenou ze dvou kusů. U vybraných variant s podporou LTE je drobným hardwarovým bonusem ještě sponka pro vysunutí šuplíčku na SIM kartu.

Pokud si chcete užít Surface Pro 7+ naplno, doporučujeme ještě investici do klávesnicového krytu a stylusu. My jsme kromě těchto doplňků dostali zapůjčenou ještě skládací myš Surface Arc Mouse. Tu jsme měli zapůjčenou již dříve, takže k jejímu hodnocení vás odkážu do své dva roky staré recenze Surface Pro 6, kde jsem soužití s tímto příslušenstvím popsal dopodrobna.

Design a konstrukce: stále stejná písnička

Popisovat design Surface Pro 7+ je jako nošení dříví do lesa. Jak jsem psal v úvodu, tělo tabletu se již hezkých pár let nezměnilo, což lze brát jako výhodu i jako nevýhodu. Na jedné straně zde máme stále osvědčenou a funkční konstrukci, a tím pádem i zajištěnou kompatibilitu s veškerým příslušenstvím dodávaným k předchozím generacím. Na straně druhé však musíme překousnout zastarávající vzhled; tablet má oproti konkurenci široké rámečky okolo displeje, větší tloušťku těla a také poměrně vysokou hmotnost.

Takový 12,9“ iPad Pro například váží i přes větší displej o nezanedbatelných 153 gramů méně, byť uznávám, že mu chybí jedna podstatná komponenta – vyklápěcí stojánek. Bez něj si Surface Pro nedokážu ani představit, a díky němu řadím tuto řadu počítačů mezi mé vůbec nejoblíbenější. I proto bych mu přál omlazení designu, např. po vzoru ARMového Surface Pro X.

Díky stojánku je možné tablet postavit a naklonit do prakticky libovolného úhlu, což oceníte zejména při připojení klávesnicového krytu. Tuto kombinaci považuji za nadčasovou a dokonale funkční. Když uvážím, že kryt Magic Keyboard k iPadu Pro/Air váží zhruba stejně jako samotný tablet, má omezený rozsah úhlů naklonění, méně kláves a menší touchpad, jednoznačně u mě vítězí klávesnice k Surface Pro. Ta se sice už pár let nezměnila, ovšem proč měnit něco, co je prakticky dokonalé?

Klávesnice má plnohodnotnou velikost, jednotlivé klávesy nadchnou příjemným zdvihem, odporem, velikostí, ideálními mezerami a rovnoměrným regulovatelným podsvícením. Třešničkou na dortu je pak precizní a akurátně velký touchpad, který vám dá zapomenout na existenci myši. Díky unikátně řešenému kloubu s dvojitým zahnutím lze zadní část krytu zdvihnout, což výrazně přispívá pohodlí při psaní. Vaše dlaně navíc budou jako v bavlnce díky odolné umělé tkanině Alcantara, kterou jsou pokryté obě strany klávesnicového krytu.

Snad jedinou nevýhodou klávesnice je absence českých popisků; Microsoft české klávesnice zatím nevyrábí, ovšem u vybraných prodejců se dají koupit kryty s dodatečně vygravírovanými českými klávesami od třetích stran. Klávesnici jsme na test dostali v konzervativní černé barvě, ovšem k dispozici jsou i veselejší kombinace.

Samotný tablet je stejně jako jeho předchůdce nabízen ve stříbrné a černé barvě, a i když má stejný vzhled i rozměry, bystré oko si všimne několika drobných vizuálních rozdílů:

záda stříbrné varianty mají světlejší odstín

sluchátkový jack se posunul o pár milimetrů níže

pod výklopným stojánkem se nově nacházejí dvířka umožňující přístup k vyměnitelnému úložišti

u nové LTE varianty je slot na microSD kartu nahrazen slotem na SIM

u nové LTE varianty tvoří horní část zad plastový proužek ukrývající potřebné antény

Displej: pěkná, ale zastarávající podívaná

Surface Pro 7+ dostal do vínku stejný displej jako Surface Pro 7, jedná se o LCD IPS panel s úhlopříčkou 12,3“, poměrem stran 3:2 a rozlišením 2736 × 1824 pixelů. Displej pracuje v barevném spektru sRGB, ovšem přímo z centra akcí je možné přepnout profil barev na „Vylepšený“ s mírně vyšším kontrastem a výraznějšími barvami. Zpočátku mě překvapilo, že má displej nádech do oranžova, ovšem jednalo se pouze o softwarovou chybu funkce Noční osvětlení, která slouží k potlačení modré světelné složky. Po restartu počítače se barvy vrátily do patřičných mezí, i když následně jsem se s tímto problémem setkal ještě několikrát. Tady to bude chtít pravděpodobně ještě aktualizaci firmware.

Zobrazovač Surface Pro 7+ patřil ještě před několika lety k absolutní špičce, ovšem technologie jdou neustále kupředu a konkurence v mnoha kategoriích Microsoftu utíká – displeje nejlepších dnešních tabletů mají tenčí rámečky, vyšší jas, rychlejší obnovovací frekvenci nebo zvládají zobrazit barvy v širším barevném spektru. Tím neříkám, že vás zobrazovač Surface Pro 7+ zklame, pouze konstatuji, že prostor ke zlepšení se s každým rokem zvětšuje.

Surface Pen: zábavné čmárání po displeji

Displej dokáže rozpoznat až 10 dotyků a k jeho ovládání můžete využít i stylus Surface Pen. Ten se stane neskutečně užitečným pomocníkem v situacích, kdy potřebujete na vysokoškolských přednáškách či pracovních poradách rychle vytvářet grafy či náčrtky. Pero je kovové, hrot je pogumovaný, takže je čmárání po displeji doprovázeno přirozenou adhezí. Stylus dokáže rozpoznat přes 4 tisíce úrovní přítlaku, oproti profesionálním digitálním tužkám je jeho odezva mírně pomalejší, takže rychlé tahy „štětcem“ jsou vykreslovány s drobným zpožděním.

Druhá strana stylusu dokáže v grafických aplikacích posloužit jako guma, kromě toho zároveň slouží jako programovatelné tlačítko, které v defaultním nastavení spouští aplikaci Microsoft Whiteboard. Jedná se o šikovný „náčrtník“ s neomezenou plochou pro malování a synchronizovanou knihovnou náčrtů napříč všemi vašimi zařízeními. Na stisk tlačítka (jednoduchý, dvojitý či dlouhý) si však můžete nastavit otevření libovolné aplikace nebo akce, například pořízení snímku obrazovky.

Stylus je napájen baterií typu AAAA, kterou lze v případě potřeby vyměnit stejně jako opotřebovaný hrot. Pero lze magneticky zaparkovat u pravé strany tabletu, takže je vždy po ruce, ovšem při přenášení mnohdy riskujete jeho ztrátu. U příští generace by se mi líbila šachta v klávesnicovém krytu, kterou disponuje ARMový Surface Pro X.

Displej Surface Pro 7+ podporuje i ovládací kolečko Surface Dial, ale to jsme na test zapůjčené nedostali. Mám-li však být z vlastní zkušenosti upřímný, jeho praktické využití je velmi diskutabilní.

Výkon: postačí i na starší hry

Microsoft osadil Surface Pro 7+ nejnovějšími procesory Intel Core 11. generace, konkrétně si můžete vybrat z modelů:

Intel Core i3-1115G4 (grafika Intel UHD)

Intel Core i5-1135G7 (grafika Intel Iris Xe)

Intel Core i7-1165G7 (grafika Intel Iris Xe)

Máte-li zájem o variantu se slotem na SIM kartu a podporou sítí LTE, musíte si vybrat prostřední procesor, kombinace Intel Core i3 nebo i7 a LTE modemu neexistuje. My jsme na test dostali právě variantu s LTE modemem, která dále obsahovala 8 GB RAM a 256GB úložiště.

Tato konfigurace je takovou zlatou střední cestou, která postačí na jakoukoliv kancelářskou činnost, multimédia a sem tam i nějaké hraní starších her, popř. novějších se sníženými detaily. V operačním systému nepoctíte jediné zaškobrtnutí, aplikace se otvírají bez zbytečných prodlev prakticky ihned, v prohlížeči Chrome si můžete otevřít hromady záložek dle libosti.

Benchmark Surface Pro 7 Surface Pro 7+ nárůst výkonu Geekbench 5 CPU Single Core 1 156 1 380 119% Geekbench 5 CPU Multi Core 4 383 5 187 118% Geekbench 5 GPU OpenCL 7 469 15 250 204% Geekbench 5 GPU Vulcan neměřeno 15 833 Geekbench 4 CPU Single Core 5 132 5 656 110% GeekBench 4 CPU Multi Core 17 381 19 206 110% GeekBench 4 GPU OpenCL 31 266 48 591 155% PC Mark 10 3 698 4 162 113% 3D Mark 1 228 1 486 121% Cinebench R23 Single Core 1 143 1 319 115% Cinebench R23 Multi Core 3 489 4 256 122%

Z benchmarků je patrné, že mezigeneračně narostl zejména grafický výkon, v některých scénářích může být vyšší až o 50 – 100 procent. Nepodlehněte však dojmu, že se ze Surface Pro 7+ rázem stala herní stanice; navýšení grafického výkonu pocítíte tak, že ve srovnání se Surface Pro 7 z náročnějších her vymáčknete o pár framů navíc, popř. vám renderování videa zabere o pár minut méně.

Koneckonců hezky to vyjadřují grafy z benchmarků 3D Mark a PC Mark 10, podle nichž je Surface Pro 7+ v grafickém výkonu o 50 procent výkonnější než průměrný kancelářský notebook, ovšem o 75 procent pomalejší než průměrný herní laptop. Na druhou stranu v procesorovém výkonu už se Surface Pro 7+ herním laptopům téměř rovná.

Při náročnějších činnostech se připravte na to, že se tablet poměrně zahřívá (nejvíce vpravo nahoře), neboť všechny vnitřní komponenty jsou chlazeny pouze pasivně. Odměnou za tento fakt je absolutní klid za jakýchkoliv okolností.

Úložiště, které si (ne)vyměníte

Microsoft u Surface Pro 7+ provedl poměrně zásadní změnu v oblasti úložiště; nově není napájené přímo na základní desku, ale tvoří jej SSD modul do patice M.2. Stejně jako u ostatních „modulárních“ Surfaců se jedná o méně obvyklý typ 2230 s délkou 30 mm, který je obtížně sehnatelný. To je škoda, neboť výměna je skutečně jednoduchá – stačí špendlíkem zatlačit na magneticky uchycená dvířka a odmontovat jeden šroubek.

I když výměnu disku zvládne prakticky každý svépomocí, je určena především pro administrátory ve firmách; nezapomínejme totiž, že Surface Pro 7+ je především firemní zařízení. Pokud by vám teoreticky váš firemní počítač selhal, může z něj administrátor disk vyjmout a data zachránit (popř. disk vložit do jiného Surface). Pro účely snadné výměny Microsoft dokonce v USA prodává tzv. SSD Commercial Spare Kit, což je sada obsahující SSD v kapacitách 128, 256, 512 GB nebo 1 GB. Microsoft v podmínkách varuje, že je teoreticky možné vyměnit disk za vyšší kapacitu, ovšem důrazně od toho uživatele odrazuje; nepodporovaný disk může například způsobit snížení výkonu.

Druhým dechem však musím dodat, že takovou „domácí“ výměnou je možné ušetřit nemalé peníze – cenový rozdíl mezi 128 a 256GB variantou Surface Pro 7+ činí neuvěřitelných 8 tisíc korun, což je patrně nejdražších 128 GB na světě; takovou (s prominutím) zlodějinu si nedovolí ani Apple, který dokonce už ani počítače se 128GB pamětí neprodává. Nelze se tak divit, že koupě Surface Pro 7+ se 128GB pamětí s dodatečnou výměnou SSD za 512GB nebo 1TB modul může být velmi lákavá nabídka. A možná si polepšíte i v rychlosti čtení a zápisu, která je spíše průměrná.

Úložiště je možné rozšířit i paměťovou kartou typu microSD, ovšem to můžeme doporučit pouze pro ukládání multimédií; pro instalaci her a aplikací je tento způsob nevhodný kvůli menším přenosovým rychlostem a omezené životnosti microSD karet. Pokud si navíc koupíte Surface Pro 7+ s podporou LTE (což je i případ testovaného kusu), musíte slot na microSD karty oželet; na jeho místě najdete pouze slot na SIM kartu.

Bezdrátová konektivita: nově i s LTE

Už jsme několikrát nakousli, že Surface Pro 7+ si můžete koupit i se slotem na SIM kartu, což u předchozích modelů nebylo možné. O komunikaci se sítěmi operátorů se stará modem Qualcomm Snapdragon X20, který se připojí pouze k sítím LTE, modernější sítě 5G podporovány nejsou. Teoretickým maximem tohoto modemu je stahovací rychlost 1,2 Gbps (upload pouze 150 Mbps), nám se podařilo v širším středu města Olomouce s plným signálem naměřit v síti O2 download 124,62 Mbps a upload 20,14 Mbps. U stahování jsem se tak dostal na dvojnásobnou rychlost mého domácího Wi-Fi připojení.

Kromě fyzické SIM karty můžete do tabletu „vložit“ i virtuální eSIM, vyzkoušení této možnosti však nemám k dispozici. Škoda, že neexistuje varianta pouze s eSIM, u které by nechyběl slot na paměťové karty. Mít v tabletu vlastní data je vysoce návyková záležitost, neboť člověk nemusí neustále hledat dostupné Wi-Fi sítě nebo si vytvářet hotspot z telefonu. V rámci úspory je však vhodnější mít pro tuto příležitost balíček sdílených dat na dvou (a více) SIM, protože platit za data zvlášť v telefonu a zvlášť v tabletu nechcete.

Systém Windows se vám snaží nějaká data ušetřit tím, že automaticky nastaví mobilní síť jako účtovanou podle dat. To způsobí, že se na internet připojíte bez omezení, ale zastaví se například stahování systémových aktualizací či synchronizace OneDrive. Tuto položku si mimochodem můžete nastavit u jakékoliv bezdrátové sítě, třeba i u té nasdílené z telefonu.

Připojit se samozřejmě můžete i k Wi-Fi, v případě Surface Pro 7+ se jedná o standard Wi-Fi 6 (ax). S citlivostí jsem neměl potíže a řadím ji spíše k těm lepším, to samé lze říci i o Bluetooh 5.

Staré i nové USB a magnetické nabíjení

Portová výbava tabletu se mezigeneračně nezměnila, stále zde máme klasické USB-A, oboustranné USB-C, sluchátkový jack a návykový port Surface Connect. Thunderbolt Microsoft kvůli bezpečnostním důvodům ignoruje, takže na připojení externí grafiky musíme bohužel zapomenout.

Ještě než se naplno vrhneme do kapitoly s nabíjením a výdrží, zopakujeme si schopnosti přítomného USB-C. Pracuje ve standardu USB 3.1 Gen 2, což znamená, že si poradí s přenosem:

dat rychlostí až 10 GB/s

obrazu na dva externí 4K displeje při obnovovací frekvenci 60 Hz (DisplayPort 1.4)

energie o výkonu až 65 Wattů (teoreticky až 100 W)

K Surface Pro 7+ si tak můžete připojit téměř libovolnou dokovací stanici do USB-C a portovou zásobu si významně rozšířit. Pohodlnějším řešením je pořízení dokovací stanice do magnetického portu Surface Connect, ovšem toto řešení stojí nekřesťanských 6 – 7 tisíc korun. Ideální je Surface Dock 2 nafasovat přímo s firemním tabletem.

Baterie a výdrž: velmi milé překvapení

Surface Connect tak využijete především k připojení nabíječky. Pokud žijete v domácnosti s malými dětmi, budete za magnetický port děkovat každý druhý den; kdybych si měl dělat čárky, kolikrát už mi počítač zachránil, pravděpodobně by mi došel i ten nekonečný papír v Microsoft Whiteboard.

Přiložený akumulátor má výkon 65 Wattů a zvládne tablet dobít za zhruba hodinu a třičtvrtě. Kromě toho na její „cihličce“ ještě najdete USB-A port, skrze který můžete dobít například telefon, bohužel však pouze výkonem 5 Wattů.

A jak často budete nabíjet? I když Surface Pro 7+ navenek vypadá stejně jako jeho předchůdce, uvnitř patrně nezůstal kámen na kameni. Microsoftu se totiž podařilo navýšit kapacitu akumulátoru z 46,5 Wh na 50,4 Wh, zvedla se i papírová výdrž z 10,5 na 15 hodin (13,5 hodin na mobilních datech). Při plném pracovním nasazení s nejvyšším jasem z tabletu „vyždímete“ zhruba o třetinu méně, i tak ale osmihodinovou pracovní dobu bez obtíží zvládne, se sníženým jasem se dostanete klidně i na 11 hodin. Přehrávání lokálně uloženého videa s nastaveným polovičním jasem vybilo tablet za 11 hodin a 28 minut, což je velmi slušný výsledek.

Operační systém pro profíky

Surface Pro 7+ je zařízení určené do firem, nelze se tak divit, že do něj Microsoft nasadil operační systém Windows 10 v edici Pro. Oproti edici Home, která běží na všech ostatních mobilních počítačích Surface, si mohou majitelé užívat dodatečné funkce, jako je například doménové přihlašování, vzdálená plocha, šifrování skrze Bitlocker a další. Nasazení Windows 10 Pro ale zároveň může i za vyšší cenu, za kterou je tento tablet nabízen; podobně konfigurovaný Surface Pro 7 přijde o zhruba 4 tisíce levněji.

Jelikož je Microsoft výrobcem jak hardwaru, tak i softwaru, můžete se těšit na příkladnou vzájemnou provázanost a dlouhou podporu. Občas se sice může stát, že se objeví chyba, kterou byste od výrobce obou částí nečekali, nicméně náprava (v podobě aktualizace firmwaru) na sebe obvykle nenechá dlouho čekat. Windows 10 běží na Surface Pro 7+ jako z praku a při práci vás nic nebrzdí.

Systém je do zařízení nasazen prakticky v čisté podobě, navíc je zde snad pouze aplikace Surface poskytující podrobné informace o zařízení a umožňující kalibraci pera Surface Pen. Tento typ zařízení se také výborně hodí k využívání tabletového režimu, kdy se nabídka Start a spouštěné aplikace přepnou do režimu celé obrazovky s pohodlnějším ovládáním dotykem. Microsoft bohužel tento režim nijak neposouvá kupředu a je dost možné, že jej v blízké budoucnosti „zařízne“, koneckonců nová platforma Windows 10X již nepočítá s dlaždicemi a do velkých Windows budou nasazeny widgety, které patrně dlaždice nenávratně vytlačí. Snad tedy alespoň zůstane pohodlné ovládání prsty s dělením obrazovky na poloviny.

Fotoaparát a zvuk: videohovory jedna radost

Surface Pro je vybaven i fotoaparátem, byť k jeho použití asi nebudete sahat často, mávat dvanáctipalcovou plachtou před hlavou není nijak pohodlné, a ani kvalita fotografií není ve srovnání s průměrnými smartphony nijak dechberoucí. Microsoft tablet osadil 8Mpx kamerkou, ovšem toto rozlišení využijete pouze při focení do poměru stran 4:3, u širokoúhlých fotografií v poměru 16:9 bude rozlišení pouze 6 megapixelů. To znamená malé množství detailů, které vám mohou chybět při případném ořezu.

Abyste pořídili slušný snímek, potřebujete dostatek světla, nejlépe ozařujícím celou scénu. Aplikace fotoaparátu sice disponuje funkcí HDR, ale efekt tohoto přepínače není nijak valný. Vyvarujte se také protisvětla, se kterým si snímač nedokáže příliš poradit a většinou celou scénu přepálí.

Večerní a noční fotky poté trpí značným zašuměním, byť malou berličkou může být postavení tabletu na integrovaný stojánek a nastavení delšího expozičního času. Fotoaplikace mimochodem dovoluje nastavit si hromadu věcí, kromě zmíněného HDR a závěrky můžete měnit ostření, citlivost snímače, vyvážení bílé nebo jas. Ale pravděpodobně tyto hrátky ani zkoušet nebudete.

Hlavní fotoaparát Surface Pro 7+ je spíše nouzovka, která se vám může hodit například v práci pro „naskenování“ dokumentu pod silným zdrojem světla.

Pravděpodobně více budete používat čelní 5Mpx kameru, která je pro videohovory zcela dostačující a dokáže váš obličej rozjasnit i za zhoršených světelných podmínek. Druhá strana navíc ocení nejen slušný obraz, ale i zvuk, který obstarávají duální „studiové“ mikrofony. A když už jsme u zvuku, špatně nezní ani integrované 1,6W reproduktory s certifikací Dolby Atmos. Jsou namířené přímo na uživatele a do střední hlasitosti podávají slušný výkon, na „plné koule“ jim však dochází dech – jednotlivé složky se slévají jedné zahuhlané stopy. Na ozvučení malé domácí párty raději použijte Bluetooth reproduktor.

Ještě než opustíme kapitolu, musíme se zmínit o infračervené kamerce, která slouží k biometrickému ověření uživatele podle obličeje. Stejně jako u minulé generace funguje naprosto bezchybně a uživatele rozpozná ještě předtím, než stojánek tabletu nastaví do požadovaného úhlu. Obličejem si může každý uživatel zabezpečit svůj účet, ovšem se sdílenými účty Microsoft nepočítá: jeden účet = jeden obličej.

Závěr: povedený stroj, ale příště to chce víc změn

Surface Pro se už několik generací nezměnil. Pokud někde na lavičce v parku uvidíte člověka s tímto tabletem, jen stěží poznáte, zda používá Surface Pro 4, 5 (2017), 6, 7 nebo právě recenzovaný 7+. Microsoftu se před lety podařilo vyrobit nadčasový stroj, který v posledních letech prokázal perfektní konstrukci, zejména u ikonického vyklápěcího stojánku nebo u perfektního klávesnicového krytu. Možná právě tyto aspekty vedly Microsoft k tomu, že se rozhodl učinit ze Surface Pro zařízení vhodné do firem a školství, kde je nepochybně po léty prověřených strojích hlad.

Mezigenerační seznam novinek není nijak široký – Surface Pro 7+ získal rychlejší procesor (zejména grafický čip), vyměnitelné SSD, lepší výdrž a volitelnou podporu sítí LTE. Pokud vás některá z těchto novinek láká, určitě se Surface Pro 7+ nešlápnete vedle, dostanete velmi slušně vybavený tablet, který díky své univerzálnosti zastoupí i primární počítač. Je sice určený především do firem a do školství, ovšem pokud vám jej váš zaměstnavatel náhodou nenadělí, seženete jej i na běžném trhu. Nebude to ale zadarmo.

I kvůli nasazení vyšších Windows 10 Pro dáte za Surface Pro 7+ minimálně 27 500 korun za konfiguraci s Intel Core i3, 8 GB RAM a 128GB pamětí. Pokud toužíte po instantní LTE konektivitě, připravte si minimálně 35 tisíc korun za model s Intel Core i5, 8 GB RAM a 128GB pamětí. Naše konfigurace s dvojnásobným úložištěm je ještě o 7,5 tisíce dražší. A to stále hovoříme o ceně za samotný tablet, chcete-li k němu i klávesnici a stylus, připravte si dalších 6 tisíc navíc.

Surface Pro 7+ je zkrátka rozhodně lepší fasovat, než-li kupovat. Pokud jste ve výpisu novinek nenašli žádnou must-have funkci, můžete ušetřit koupí staršího Surface Pro 7, který lze občas sehnat ve výhodnější akci, například s přibalenou klávesnicí. A nebo vyčkat na spekulovaný Surface Pro 8, který by měl údajně dorazit ještě letos, a to v modernějším kabátě. Surface Pro 7+ je zkrátka sázka na jistotu, se kterou už dnes nikoho neoslníte, ale svůj kus práce odvede. A odvede ho velmi dobře.