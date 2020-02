Recenze Microsoft Surface Pro 7: stejná písnička s mírně pozměněným orchestrem

Na premiéru nových počítačů Microsoft Surface jsem se obzvláště těšil. Už více než dva roky jsem spokojeným uživatelem Surface Pro (2017), loni jsem dostal možnost vyzkoušet si jeho víceméně stejného nástupce Surface Pro 6. Když se objevily první spekulace, že sedmá generace dostane lehčí a tenčí tělo, užší rámečky a větší displej, tak se v mých myšlenkách vybavovalo ono futuramovské „Shut up and take my money“. 22. října však došlo k vystřízlivění – sedmá generace je opět ta samá ohraná písnička a veškeré inovace spolkl ARMový Surface Pro X.

Nejvíce bodů tak čerstvá novinka nasbírá u konzervativních jedinců, pro něž Microsoft připravil několik vylepšení, která sice nejsou na první pohled tolik vidět, ale po nichž majitelé předchozích generací volali. Bude to ale stačit?

Obsah balení: v krabičce nic nového

Hlavní kouzlo počítačů Microsoft Surface Pro tkví především k jejich univerzálnosti, která spočívá v možnosti používat zařízení mnoha způsoby. Abyste si užili všechny vymoženosti, musíte si připlatit po hříchu nemalé peníze za příslušenství, jelikož základní balení obsahuje pouze tablet a nabíječku.

My jsme naštěstí na recenzi dostali ještě klávesnici Type Cover, stylus Surface Pen a myš Surface Arc, všechno v elegantní barvě Poppy Red. Pokud se rozhodnete si tuto trojici k tabletu přikoupit, připravte si 6 – 7 tisíc korun navíc.

Design a konstrukce

Popisovat design a konstrukci Surface Pro 7 je nošením dříví do lesa; co platilo u předchozích generací, platí i u této novinky. Konzervativní uživatelé zaplesají, neboť dostanou to, na co jsou zvyklí – perfektně zpracovaný tablet s tělem z hořčíkové slitiny a extrémně návykovým stojánkem s prakticky libovolným úhlem náklonu.

Má dlouhodobá zkušenost prokazuje, že technické řešení stojánku mají v Microsoftu zvládnuté na jedničku, u mého kousku ani po dvou letech nenese jeho každodenní vyklápění žádné známky únavy.

Trochu zastarale mohou působit širší rámečky okolo displeje; jak konkurence, tak sám Microsoft u Surface Pro X dokazují, že lze udělat zařízení s modernějším vzhledem. Alespoň Microsoft okraje displeje poměrně účelně využívá, boční rámečky jsou domovem pro slušně hrající stereo reproduktory mířící přímo na uživatele, horní rámeček zase ukrývá sestavu fotoaparátu a senzorů sloužících k přihlašování do systému.

Tloušťka tabletu zůstala 8,5 mm, opticky však vypadá menší, neboť se po obvodu zařízení táhne odvětrávací mřížka, která ve spodní polovině plynule přechází ve zmíněný stojánek. Díky rovným bokům byl na pravé straně zachován klasický USB-A konektor, v jehož sousedství došlo oproti minulým dvěma generacím k jediné viditelné mezigenerační změně – zmizel miniDisplay Port, který nahradil univerzální port USB-C pracující ve specifikaci USB 3.1 Gen 2.

Technicky je port je připraven na přenos:

dat rychlostí až 10 GB/s

obrazu na dva externí 4K displeje při obnovovací frekvenci 60 Hz

energie o výkonu až 65 Wattů (teoreticky až 100 W)

Díky širokému množství existujících USB-C doků může zastoupit všechny zmíněné funkce naráz. Osobně jsem vyzkoušel celkem tři dokovací stanice a vše běželo jako po másle. S nepodporou standardu Thunderbolt 3 problém nemám, neboť se v mém širokém okolí žádné Thunderbolt příslušenství nenachází.

I přes přítomnost USB-C si Surface Pro 7 zachovává sluchátkový jack, a hlavně vysoce návykový Surface konektor, skrze který se magneticky připojuje přiložená nabíječka, popř. některé příslušenství. Jedním z nich je např. oficiální dokovací stanice, avšak ta vzhledem k vysoké ceně okolo 5 tisíc korun a přítomnosti USB-C konektoru přestává dávat smyl. I tak mám ale radost, že Microsoft Surface konektor na svém místě ponechal; s magnetickým připojením nabíjecího kabelu bych se těžce loučil, neboť už mi několikrát zachránil počítač před úrazem.

Displej: beze změny

Čelní stranu tabletu pokrývá 12,3“ IPS displej s netradičním rozlišením 2 736 × 1 824 pixelů při poměru stran 3:2 (jemnost 267 ppi). Tento poměr je vhodný pro práci nebo na čtení webu (na výšku), pro sledování videí je vhodnější jakýkoliv širokoúhlejší poměr.

Použitý panel se oproti minulé generaci nezměnil, tzn. že nabízí slušný kontrastní poměr, rovnoměrné podsvícení s jasem okolo 500 nitů a pokrytí 95 % barevného prostoru sRGB. Je škoda, že Microsoft neučinil žádný mezigenerační posun směrem dopředu, například ve zrychlení odezvy či v současnosti populárním zvýšení obnovovací frekvence.

Displej může pracovat ve dvou profilech – sRGB a Enhanced. První se hodí například pro úpravy fotografií, já však raději využívám profil „Enhanced“, který má zvýšený kontrast a lehce výraznější barvy. Změnu lze provést rychle v centru akcí, odkud lze rovněž měnit jas či zapnout noční osvětlení s omezeným vyzařováním modrého barevného spektra. Jas lze měnit ručně nebo automaticky, ovšem i když jsem měl automatickou změnu jasu zakázanou, ve večerních hodinách s jasem nastaveným na minimum velmi často docházelo ke krokovým změnám neznámo proč.

Krycí vrstva nad displejem je lesklá a za velmi jasného venkovního osvětlení je zapotřebí se na obraz více soustředit a ignorovat vlastní odraz, nějaká povrchová úprava proti oslnění by rozhodně přišla vhod. Dotyková vrstva nad panelem je schopná rozpoznat až 10 různých prstů, popř. hrot stylusu Surface Pen.

Surface Pen: zábavné čmárání po displeji

Ani stylus Surface Pen neprodělal mezigeneračně žádnou změnu, jedinou opravdu viditelnou novinkou je barevná varianta Poppy Red. Hardware zůstal stejný, stále se tak jedná o pohodlný lehký stylus, jehož pogumovaný hrot zajišťuje v kontaktu se sklem displeje příjemný odpor. Stylus tak po displeji neklouže nijak zběsile, ale chová se téměř tak, jako klasická tužka na papíře. Hroty jsou vyměnitelné, ovšem v balení žádné náhradní nejsou. Já už mám za sebou nákup dvou sad, neboť při pádu pera přímo na hrot dochází k prasknutí plastového ohraničení okolo samotné gumové špičky.

Stylus rozpozná až 4 096 úrovní tlaku, což využijete v různých kreslících aplikacích, popř. při tvorbě rychlých náčrtků v poznámkovníku OneNote. Se Surface Pen lze také pohodlně hrát některé hry, v mém případě Heroes of Might and Magic III.

Pero je napájeno méně obvyklou baterií AAAA, která jej při střídmém používání uživí více než rok. Škoda, že se stylus neumí nabíjet z boku tabletu, na který se magneticky připojuje. Časté připojování a odpojování také může vést k otlučení barvy v místech magnetů, což dokazuje fotografie dva roky starého Surface Pro (2017).

Klávesnice Type Cover: poprvé s češtinou

Zatímco Surface Pen považuji za spíše volitelný doplněk (který však velice rád využívám), investici do klávesnice Type Cover považuji jako nutnost, neboť teprve s ní se odemyká hlavní potenciál tohoto zařízení. Nejen, že Type Cover přidává možnost velmi pohodlného psaní, ale navíc v zavřeném stavu chrání displej před poškozením.

Klávesnici jsme na test dostali v nové barvě Poppy Red, která vypadá velice elegantně; dovedu si představit, že ve spojení s černou variantou tabletem vypadá ještě lépe než s „naším“ stříbrným. Vnější i vnitřní povrch klávesnice je pokrytý umělou tkaninou s obchodním názvem Alcantara, kterou najdeme například v interiérech automobilů. Povrch připomíná klasickou látku, která nejenže působí skvěle esteticky, ale je také velmi příjemná na dotek, což oceníte jak při přenášení, tak při samotném psaní.

Klávesnice Microsoft umí víc než dobře, a zejména tu pro Surface Pro považuji za jednu z nejpohodlnějších. Nemůže za to jenom povrch z tkaniny, ale také velmi dobře rozmístěné podsvícené klávesy s příjemným zdvihem a celková konstrukce celého krytu – je tenký a k uživateli nakloněný, takže do rukou nic neřeže a psaní je jeden velký koncert.

K tomu navíc musíme připočíst novinku, kterou jsou české znaky. Ty dosud na zařízeních Surface chyběly, díky českým partnerům Microsoftu si je ale můžeme u krytů k Surface Pro / Go dopřát. Nejedná se přitom o pouhý potisk, ale kompletní laserové gravírování, skrze které prosvítá samotné podsvětlení. Při bližším zkoumání je vidět, že na písmena s diakritikou byl použitý lehce odlišný font, avšak při běžném používání to nijak nevadí.

Co mi vadilo mnohem víc, byla výrobní chyba u klávesy Delete, která se zasekávala. Jedná se ale o první závadu klávesy, kterou jsem za dobu recenzování počítačů Surface zaznamenal, a tak věřím, že se jedná o ojedinělý nedostatek, který by se za běžné situace dal vyřešit reklamací. K touchpadu žádné výtky nemám, pracuje se s ním natolik skvěle, že si za všech okolností vystačíte bez myši.

Surface Arc Mouse: elegantní myš, která vyžaduje cvik

Myš jsme ale k testování dostali také, konkrétně skládací Surface Arc Mouse. Jedná o tu samou myš, kterou jsem loni testoval se Surface Pro 6, tudíž vás do ní odkážu. Můj názor na toto elegantní příslušenství se za těch pár měsíců nikterak nezměnil – oceňuji její promyšlenou konstrukci a design, avšak mám problémy nalézt pohodlný úchop.

Výkon

Nová generace počítačů Microsoft Surface byla osazena procesory Intel Core desáté generace, v našem případě se jedná o čtyřjádrový procesor Intel Core i5-1035G4, který je v nabídce uprostřed mezi Core i3 a i7. Procesor má v sobě integrovaný grafický čip Iris Plus a je mu k ruce 8 GB RAM typu DDR4. Tato kombinace znamená značný mezigenerační výkonnostní skok.

Podle benchmarků nabízí letošní varianta s procesorem Core i5 nabízí větší výkon než předchozí generace s Core i7 (osmé generace), a to i přesto, že je novinka chlazená pouze pasivně. Žádné nadměrné zahřívání jsem v průběhu testování nezaznamenal, ale je pravda, že jsem testovaný stroj nijak výrazně nevytěžoval. Přeci jen se jedná spíše o mobilní pracovní stroj, a nikoliv o herní stanici. To však neznamená, že si žádné hry nezahrajete, jen se u novějších titulů jako Zaklínač 3, Rocket League nebo Fortnite budete muset smířit s nižšími detaily.

Přítomnost nové generace procesorů navíc přináší další benefit v podobě funkce Instant On. Zapomeňte na zdlouhavé obnovování systému z hibernace, počítač je neustále připraven v pohotovostním režimu a jeho probuzení je bleskurychlé – stačí stisknout zamykací tlačítko nebo otevřít kryt. Nové procesory od Intelu také přinášejí moderní konektivitu v podobě Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.0. Citlivost Wi-Fi považuji za slušnou, tablet neměl problém přijímat signál v místech, kde s některými zařízeními již mívám problémy. Na GPS i LTE se bohužel zapomnělo, slot na SIM kartu u Surface Pro nenajdete.

Jeden slot se ale přeci jen na těle tabletu nachází, a to slot na paměťovou kartu formátu microSD. Je tradičně schovaný pod vyklápěcím stojánkem a lze díky němu rozšířit nevyměnitelné úložiště zařízení. Základní kapacitu si doporučujeme před nákupem rozmyslet, začíná se na 128 GB a končí na 1 TB; příplatky za větší verze jsou ale vysoké. My jsme počítač dostali na test s 256GB SSD od Toshiby, které je podle mě optimální; bohatě postačí na veškerou běžnou práci a nebude ji nijak zdržovat. Paměť je příkladně rychlá jak při čtení, tak při zápisu; sekvenční zápis se podle benchmarků zrychlil až dvojnásobně.

Baterie: slušná výdrž, rychlejší nabíjení

Vestavěný akumulátor, jehož kapacitou se Microsoft nechlubí, má podle papírových předpokladů vydržet 10,5 hodiny při běžném používání. Abyste dosáhly této hodnoty, měli byste snížit jas displeje na 150 nitů (asi 30 procent). Já pracoval povětšinou s maximálním jasem, a tak jsem musel připojovat nabíječku zhruba každých sedm hodin. O samovolné vybíjení v pohotovostním režimu se bát nemusíte, funkce Instant On „žere“ zhruba 1 procento baterie za hodinu.

Nabíjení počítače zajišťuje 65W adaptér, který je napevno spojen s kabelem zakončeným proprietárním Surface konektorem. Počítač podporuje rychlé dobíjení, a tak je možné za pouhou hodinu získat 80 procent energie, „do plných“ pak Surface Pro 7 nabijete zhruba za hodinu a půl. Cihlička adaptéru je malinko tlustší než u minulých modelů, stále si však ponechává USB-A port pro dobíjení dalších zařízení, např. telefonu. Tento port ale bohužel nepodporuje rychlé nabíjení, maximem je 5 Wattů.

Pokud si náhodou na cesty zapomenete přibalit originální Surface nabíječku, může se vám hodit záchranné lano v podobě nového USB-C portu, skrze který lze tablet dobíjet také. Jen je zapotřebí obstarat si dostatečně výkonný adaptér.

Operační systém: klasická Windows 10

Na Surface Pro 7 běží systém Windows 10 v edici Home. Jelikož systém i počítač jsou od stejného výrobce, můžete se těšit na příkladnou stabilitu a rychlost. Příjemné je automatické přepínání mezi počítačovým a tabletovým režimem, ve kterém se aplikace roztáhnou na celý displej a aktivuje se celoobrazovková nabídka Start s připnutými dlaždicemi. Škoda jen, že Microsoft svůj tabletový režim nadále nevyvíjí a z chystaných Windows 10X jej asi odstraní úplně.

Microsoft svůj systém vybavuje poměrně širokou základnou aplikací, které vám práci s ním značně usnadní. Poměrně návyková je kreslící plocha Whiteboard, kterou lze spustit klepnutím horního tlačítka na stylusu Surface Pen a začít okamžitě zaznamenávat své grafické nápady. Aplikace je přes cloud synchronizována s dalšími zařízeními s Windows, takže o své náčrtky přechodem na jiné zařízení nepřijdete. To samé platí o rychlých poznámkách v podobě „ledničkových“ samolepících štítků.

Oproti Windows na běžných počítačích je součástí systému i aplikace Surface, která poskytuje podrobné informace o zařízení, o jeho záruce, a také o stavu nabití připojených periferií. Kromě toho je v ní možné provést kalibraci pera Surface Pen.

Kdy vám v systému náhodou chyběly nějaké funkce, které jsou součástí vyšší edice Pro, můžete provést jednoduchý upgrade z Windows Store za poplatek 3 999 korun. Získáte tak například doménové přihlašování, vzdálenou plochu, šifrování skrze Bitlocker a několik dalších funkcí.

Fotoaparát: na nouzové fotografování postačí

Součástí výbavy Microsoft Surface Pro je i fotoaparát na zadní straně víka. Je postavený na 8Mpx snímači, který je schopný zaznamenávat video ve Full HD rozlišení.

Focení tabletem považuji za čistý masochismus, není to pohodlná činnost a ani nelze počítat s dechberoucími výsledky, váš telefon v kapse povětšinou pořídí lepší snímky.

Za dobrého světla jsou fotografie ucházející, k večeru se však do nich vkrádá spousta šumu a noční snímky jsou zcela nepoužitelné. Pomoci si můžete vyklopením stojánku a nastavením závěrky na delší dobu, ale žádné zásadní zlepšení neočekávejte. Focení tabletem Microsoft Surface Pro 7 bych tak doporučil spíše v nouzi, kdy po ruce nemáte jiné zařízení.

Fotoaplikace dává svým designem vzpomenout na zlatou éru Lumií a můžete v ní nastavit spoustu věcí – HDR, ostření, délku závěrky, hodnotu ISO, atd. Tablet fotografuje do poměru stran 16:9, lze ale přepnout i na 4:3.

Mnohem zajímavější je čelní kamerka, kterou tvoří 5Mpx snímač a infračervený senzor. Kamerka je pro videohovory naprosto dostačující, druhou stranu navíc potěší nová sestava mikrofonů, které mají podle Microsoftu poskytnout téměř studiovou kvalitu. Čelní kamera také slouží k přihlašování uživatele skrze funkci Windows Hello, která funguje příkladně – stačí se k počítači přiblížit a nastane bleskurychlý proces přihlašování. Obličejem si může každý uživatel zabezpečit svůj účet, ovšem se sdílenými účty Microsoft nepočítá: jeden účet = jeden obličej.

Závěrečné hodnocení

Než přistoupíme k závěrečnému hodnocení, shrneme si všechny novinky, které Microsoft mezigeneračně učinil:

Rychlejší procesory s lepším grafickým čipem

Modernější bezdrátová konektivita (Wi-Fi 6, Bluetooth 5)

Funkce Instant On

Rychlejší úložiště a operační paměť

USB-C (USB 3.1) namísto miniDisplay Portu

Rychlejší nabíjení

Kvalitnější mikrofony

Až na výměnu DisplayPortu za modernější USB-C se jedná o interní vylepšení, která nemusí běžní uživatelé a majitelé předchozí generace vůbec postřehnout. Zatímco u minulé generace mi nulové mezigenerační změny designu nevadily, u tohoto modelu už se nad nimi musím minimálně pozastavit; Surface Pro X je například důkazem, že se do přibližně stejně velkého těla dá vměstnat větší displej. Omlazení designu by tomuto počítači rozhodně slušelo.

Surface Pro 7 lze brát jako sázku na jistotu. Co fungovalo před lety, funguje dobře i dnes. Koupí tohoto zařízení získáte kvalitně zpracovaný univerzální počítač s nepřeberným množstvím využití, perfektní klávesnicí, pohodlným touchpadem a skvěle fungujícím přihlašováním skrze obličej. Výhodou je také nízká hmotnost a slušná výdrž na jedno nabití, které ze Surface Pro 7 dělá perfektní cestovní stroj.

Koupit či nekoupit?

Pokud máte některou z posledních dvou generací a ve výše uvedeném seznamu nenajdete žádnou „must have“ novinku, pravděpodobně důvod k přechodu na novější zařízení nenajdete. Pokud ale o Surface Pro teprve uvažujete, nemám problém testovaný stroj doporučit.

Jen je nutné překousnout vyšší cenu, která jenom za tablet v naší konfiguraci činí zhruba 36 tisíc korun. K tomu ještě můžete připočíst necelé 4 tisíce za klávesnici, přes 2 tisíce za Surface Pen a eventuálně i 2 tisíce za myš Surface Arc Mouse; rázem se tak pohybujete vysoko nad hranicí 40 tisíc korun.

Pokud žijete svůj život převážně v cloudu, můžete ušetřit na úložišti – verze se 128GB pamětí stojí o nezanedbatelných 8 tisíc korun méně. Výhodnější může být zakoupit počítač v zahraničí, kde jej Microsoft oficiálně prodává (v ČR k tomu využívá síť partnerů), nebo si počkat na nějakou výhodnou akci, např. s klávesnicí zdarma.