Super Mario Galaxy Movie má první trailer! Nechybí mu akce, humor i návrat oblíbených hrdinů

- Mario se vrátí na filmová plátna ve snímku The Super Mario Galaxy Movie
- První trailer odhaluje nejen důležité postavy a záporáka, ale také akční scény
- Premiéra je naplánovaná na 3. dubna příštího roku
Filmová adaptace herní klasiky s názvem Super Mario Bros. ve filmu (ČSFD: 71 procent) sklízela v roce 2023 nadšené ovace jak ze strany kritiků, tak i od diváků. Ostatně i čistý zisk v podobě 559 milionů dolarů (cca 11,7 miliard korun) mluví za sebe. Není proto divu, že se Illumination a Nintendo opět spojilo na pokračování, které tentokrát nese název The Super Mario Galaxy Movie, v češtině pak trochu nešikovně Super Mario galaktický film. Nyní jsme se konečně dočkali prvního plnohodnotného traileru.
Nový trailer nešetří akčními scénami
Ačkoli je v novém traileru k filmu Super Mario Galaxy Movie několik záběrů na Mushroom Kingdom a velmi malého Bowsera (Jack Black) uvězněného v malém hradu, všichni nakonec vzhlédnou k obloze, když se Mario (Chris Pratt), Luigi (Charlie Day), Toad (Keegan-Michael Key) a princezna Peach (Anya Taylor-Joy) vydají na cestu do vesmíru.
Tam se skupina setká s pomstychtivým Bowserem Jr. (Benny Safdie), který je připraven s nimi vést válku a osvobodit svého otce pomocí kouzelného štětce. Arzenál zbraní nového padoucha naznačuje, že Mario a jeho přátelé budou na chvíli tahat za kratší konec, nicméně hrdinové budou mít na své straně princeznu Rosalinu (Brie Larson).
Trailer se nebojí zdůrazňovat akční scény, ve kterých se tým Mario ocitne v centru dění, když skáče z planety na planetu a hledá způsob, jak zastavit svého nového nepřítele. Zajímavé je, že Yoshi se zde neobjevuje, což ovšem nemusí znamenat, že ve snímku nedostane žádný prostor. Vzhledem k závěrečné scéně posledního filmu můžeme očekávat, že se tento ikonický dinosaurus objeví, jak se budeme blížit premiéra filmu The Super Mario Galaxy Movie. Ta je je naplánována na 3. dubna příštího roku.