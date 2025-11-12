TOPlist

Super Mario Galaxy Movie má první trailer! Nechybí mu akce, humor i návrat oblíbených hrdinů

Michael Chrobok
Michael Chrobok 12. 11. 18:00
0
Snímek z traileru na The Super Mario Galaxy Movie
  • Mario se vrátí na filmová plátna ve snímku The Super Mario Galaxy Movie
  • První trailer odhaluje nejen důležité postavy a záporáka, ale také akční scény
  • Premiéra je naplánovaná na 3. dubna příštího roku

Filmová adaptace herní klasiky s názvem Super Mario Bros. ve filmu (ČSFD: 71 procent) sklízela v roce 2023 nadšené ovace jak ze strany kritiků, tak i od diváků. Ostatně i čistý zisk v podobě 559 milionů dolarů (cca 11,7 miliard korun) mluví za sebe. Není proto divu, že se Illumination a Nintendo opět spojilo na pokračování, které tentokrát nese název The Super Mario Galaxy Movie, v češtině pak trochu nešikovně Super Mario galaktický film. Nyní jsme se konečně dočkali prvního plnohodnotného traileru.

Nový trailer nešetří akčními scénami

Ačkoli je v novém traileru k filmu Super Mario Galaxy Movie několik záběrů na Mushroom Kingdom a velmi malého Bowsera (Jack Black) uvězněného v malém hradu, všichni nakonec vzhlédnou k obloze, když se Mario (Chris Pratt), Luigi (Charlie Day), Toad (Keegan-Michael Key) a princezna Peach (Anya Taylor-Joy) vydají na cestu do vesmíru.

Tam se skupina setká s pomstychtivým Bowserem Jr. (Benny Safdie), který je připraven s nimi vést válku a osvobodit svého otce pomocí kouzelného štětce. Arzenál zbraní nového padoucha naznačuje, že Mario a jeho přátelé budou na chvíli tahat za kratší konec, nicméně hrdinové budou mít na své straně princeznu Rosalinu (Brie Larson).



Keyart ke hře Super Mario Galaxy



Nepřehlédněte

Mario slaví 40 let na scéně! Nintendo ukázalo nové hry na Switch i detaily o druhém filmu

Trailer se nebojí zdůrazňovat akční scény, ve kterých se tým Mario ocitne v centru dění, když skáče z planety na planetu a hledá způsob, jak zastavit svého nového nepřítele. Zajímavé je, že Yoshi se zde neobjevuje, což ovšem nemusí znamenat, že ve snímku nedostane žádný prostor. Vzhledem k závěrečné scéně posledního filmu můžeme očekávat, že se tento ikonický dinosaurus objeví, jak se budeme blížit premiéra filmu The Super Mario Galaxy Movie. Ta je je naplánována na 3. dubna příštího roku.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Google Pixel 9 s funkcemi Gemini a Google AI
Úprava fotek před odesláním? Google to vyřešil AI modelem Nano Banana
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
0
Snapdragon 8 Elite Gen 5
Počítače s Androidem se blíží. Snapdragon X se objevil v seznamu podporovaných procesorů
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 13:30
0
iPhone 17 Pro v oranžové barvě
iPhone 18 Pro přijde s upraveným designem zad. Co všechno se změní?
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 12:00
3
iPhone Air v podrobné české recenzi
iPhone Air 2 se odkládá. Na vině jsou naprosto katastrofální prodeje první generace
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 9:00
4

Kapitoly článku