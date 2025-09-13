Mario slaví 40 let na scéně! Nintendo ukázalo nové hry na Switch i detaily o druhém filmu

- Nintendo oslavuje čtyřicátiny své nejslavnější videohern7 postavy
- Mario dostane k narozeninám hned několik nových titulů a nový film
- Mimo to jsme viděli například také trailery na Metroid Prime 4: Beyond nebo nový Resident Evil
Čas od času japonská společnost Nintendo uspořádá virtuální akci s názvem Direct, v rámci které nás vždy čeká pořádná nálož novinek. Ačkoli jsou tyto akce zpravidla krátké a bohaté na informace, tentokrát udělal gigant z Kjóta malou výjimku – v přes hodinu dlouhém streamu odhalil nejen tituly spojené s 40. výročím ikonického Maria a jeho chystaného animovaného filmu, ale také prezentoval plejádu trailerů na chystané videoherní pecky. Které jsou ty nejzajímavější?
Ikonický instalatér slaví čtyřicátiny ve velkém stylu
Čtyřicetileté výročí italského instalatéra si pochopitelně vyžádalo velkou porci novinek spojených právě s Mariem. Tím největším oznámením je název chystaného snímku, který naváže na megahit Super Mario Bros. ve filmu. Druhý snímek s Mariem a Luigim v hlavních rolích ponese název The Super Mario Galaxy Movie a v kinech ho nejspíše uvidíme 3. dubna příštího roku.
Pozitivní je, že se jako dabéři hlavních postav vrátí původní obsazení, pakliže jste tedy viděli originální verzi snímku a ne jeho česky dabovanou variantu. Těšit se tak můžeme například na Chrise Pratta v roli Maria, Charlieho Daye jako Luigiho, Anyu Taylor-Joy v roli princezny Peach, Jacka Blacka jako ústředního padoucha Bowsera či Keegan-Michaela Keye v roli Toada.
Druhý snímek s tematikou Maria od studia Illumination bude mít před sebou těžký úkol – překonat celosvětové tržby ve výši zhruba 1,3 miliard dolarů (cca 27 miliard korun). V tomto ohledu nechce Nintendo ponechat nic náhodě a při této příležitosti vydá 2. října cenově výhodný bundle dvojice her Super Mario Galaxy a Super Mario Galaxy 2, abyste se na jízdu, která nás čeká na jaře příštího roku, pořádně připravit.
Fanoušci tenisu jistě ocení příjemnou arkádu v podobě Mario Tennis Fever. Ta nabídne třicítku hratelných postaviček, což je nejvíce v rámci série, přičemž velkou novinkou je třicet speciálních raket, které vám mohou na kurtu poskytnout pořádnou výhodu a notně změnit dynamiku hry. Povedený úder může například zmenšit soupeře, vytvořit vaši kopii, která vám bude pomáhat nebo vytvořit na soupeřově straně kurtu ledovou plochu, jenž mu značně ztíží hru. Titul by měl na Nintendo dorazit v únoru příštího roku.
Z menších oznámení her ze světa Maria potěší vydání upravené verze hry Super Mario Bros. Wonder pro novou konzoli Nintendo Switch 2, přičemž do hry zamíří také rozšíření Meetup at Bellabel Park. Vlastního titulu se dočká také dinosaurus Yoshi, který ponese název Yoshi and the Mysterious Book a bude zaměřený především na mladší hráče a hráčky.
Novinky nejen z univerza Maria
Her představilo Nintendo v rámci svého Directu opravdu hodně, nicméně mezi ty nejzajímavější tituly nesouvisející s Mariem patří bezesporu kolekce těch nejvíce ikonických her ze série Mortal Kombat, které si budete moci zakoupit v rámci Mortal Kombat Legacy Collection už 30. listopadu. V rámci kolekce si budete moci vychutnat nejen „velké“ tituly, ale také některé spinoffy a menší hříčky.
Další přírůstek dorazí také do série Metriod, konkrétně s názvem Metroid Prime 4: Beyond. Velkou novinkou bude futuristický motocykl, jenž by v některých pasážích hry měl výrazně změnit hratelnost. Jinak se ale podle záběrů z traileru můžeme opět těšit na pořádnou akční jízdu, která na konzole od japonské společnosti dorazí ještě v letošním roce, konkrétně 2. prosince.
Příznivci roguelike žánru jistě už netrpělivě vyhlíží pokračování oceňované hry Hades, jenž se má objevit také na Nintendu Switch a Nintendo Switch 2. Nový trailer pokračování hitu od Supergiant Games nastínil něco málo z příběhu, kdy se v roli Hádovy dcery vydáte za porážkou Chronose, ale také poodhalil něco málo z herních mechanik. Titul by měl dorazit už 25. září.
Poslední velkou peckou, kterou by bylo škoda minout, je trailer na chystaný Resident Evil Requiem. V něm se objevily dosud nezveřejněné záběry z pokračování legendární hororové série a jak to vypadá, opět se můžeme těšit na pořádně atmosférickou záležitost, po které budeme mít potíže usnout. Na Nintendo Switch 2 dorazí titul v příštím roce, konkrétně 27. února.
Co zaujalo z posledního Nintendo Direct nejvíce vás? Dejte nám vědět do komentářů.