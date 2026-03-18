Štve vás absence MagSafe u iPhonu 16e? Náprava je možná i v domácích podmínkách

- iPhone 16e z loňského roku se stále těší slušné popularitě
- Uživatelé si ho oblíbili navzdory tomu, že nedostal technologii MagSafe
- Pokud jste ale trochu zruční, můžete mu magnetické nabíjení dopřát dodatečně
iPhone 16e byl představen vloni jako nástupce řady SE a tu tento model vystřídal na pozici nejlevnějšího nového iPhonu. Nízká cena znamená prakticky vždy různé kompromisy, a u Applu to většinou platí dvojnásob. Levný iPhone nedostal spoustu prvků, včetně praktického magnetického nabíjení MagSafe. Jak se ale ukazuje, magnety je možné dodat mu svépomocí.
iPhone 16e s dodatečným MagSafe
Absence MagSafe byla jednou z největších výtek směrem k iPhonu 16e v době jeho vydání a Apple ji vyslyšel – jeho nástupce v podobě modelu 17e tento prvek již nabízí. Experti ze specializovaného webu iFixit však přišli na to, jak dopřát praktické magnetické nabíjení i původnímu modelu. Celé kouzlo se opírá o nový iPhone 17e, respektive o jeho zadní panel.
Původní iPhone 16e totiž tradiční bezdrátové nabíjení má a vlastně mu schází jen magnety integrované do zadního panelu. Ty naopak najdeme v zádech iPhonu 17e, takže recept na přidání MagSafe do iPhonu 16e je relativně snadný a pochopitelně spočívá v nahrazení původního zadního panelu panelem z modelu 17e. Jenže jak to tak bývá, bez komplikací a ústupků to nepůjde.
Omezení, kterým se uživatel nevyhne
Tato operace s sebou nese několik ústupků, se kterými nejde nic dělat a není možné se jim vyhnout. Předně je to nabíjecí výkon – iPhone 16e nepodporuje Qi2, takže i když mu přidáte MagSafe, tak mu vlastně dodáte jen prostředek, který drží nabíječku na svém místě a bezdrátové nabíjení bude pracovat stále s původním výkonem 7,5 W, a nikoliv 15 W jako u iPhonu 17e.
K dispozici nebude ani typická animace při připojení magnetické nabíječky na záda, protože telefon s MagSafe nabíjením nepočítá. Rozborka iPhonu 17e na webu iFixit odhalila také vysokou kompatibilitu komponentů s předchozím iPhonem 16e a většina dílů, včetně základní desky, je zcela zaměnitelná. To pochopitelně výrazně usnadňuje opravy a dostupnost komponent.
Domácím úpravám brání podstatná překážka
Server iFixit ocenil opravitelnost iPhonu 17e skóre 7 z 10, což je stejné, jako v případě předchůdce, a to znamená, že se jedná o solidně opravitelný telefon. Výměnu zadního panelu iPhonu 16e za nový s integrovanými magnety by technicky zdatnější uživatelé měli zvládnout v domácích podmínkách, ale aktuálně je ve hře podstatná překážka – tyto panely ještě nejsou dostupné.