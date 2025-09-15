Stahujte a aktualizujte: Apple vydal iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 a macOS 26 se zcela novým designem

- Apple dnes od 19:00 zpřístupnil nejnovější aktualizace svých operačních systémů
- Těšit se můžete na iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 a také macOS 26 Tahoe, všechny spojuje hlavně nový „průhledný“ design Liquid Glass
Apple dnes po téměř 3 měsících testovacího provozu vypustil své nejnovější aktualizace, které souhrnně označuje číslovkou 26. Jedná se o iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 Tahoe a také tvOS 26 nebo u nás spíše okrajový visionOS 26. Aktualizace jsou v ostré verzi dostupné ode dnešního dne, konkrétně od 19 hodin našeho času.
Jak aktualizaci nainstalovat?
V případě, že vás na dostupnost nové verze váš iPhone, iPad, Mac či chytré hodinky Apple Watch samy neupozorní, stačí dnes kdykoliv po 19. hodině přejít do nabídky Nastavení –> Obecné –> Aktualizace, kde už by se vám nová verze s číslovkou 26 měla objevit ke stažení. Pokud se tak nestane hned, zkuste to o pár minut později.
V případě, že jste se v minulosti zapojili do vývojářského beta programu (Developer Beta), či testovacího programu pro veřejnost (Public Beta) a chcete aktualizovat na finální verzi, je nutné v aktualizační nabídce vybrat položku Beta aktualizace a zde nastavit Vypnuto. Následně znovu ověřte dostupnost aktualizace.
iPhony, které aktualizujete na iOS 26
Stejně jako iOS 18 je nejnovější iOS 26 dostupný pro iPhone 11 a novější, respektive iPhone SE 2. a 3. generace. iOS 26 je kompatibilní s těmito iPhony:
- iPhone Air,
- iPhone 17, 17 Pro a 17 Pro Max,
- iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro a 16 Pro Max,
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro a 15 Pro Max,
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro a 14 Pro Max,
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro a 13 Pro Max,
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro a 12 Pro Max,
- iPhone 11, 11 Pro a 11 Pro Max,
- iPhone SE (2. a 3. generace).
Apple Watch, které aktualizujete na watchOS 26
- Apple Watch SE (2. a 3. generace),
- Apple Watch Series 11,
- Apple Watch Series 10,
- Apple Watch Series 9,
- Apple Watch Series 8,
- Apple Watch Series 7,
- Apple Watch Series 6,
- Apple Watch Ultra (1., 2. a 3. generace).
iPady, které aktualizujete na iPadOS 26
- iPad Pro 12,9″ (3. generace a novější),
- iPad Pro (M4),
- iPad Pro 11″ (1. generace a novější),
- iPad Air (3. generace a novější, včetně M2 a M3),
- iPad (7. generace a novější, včetně A16),
- iPad mini (5. generace a novější, včetně A17 Pro).
Počítače Mac, které aktualizujete na macOS 26 Tahoe
- MacBook Air (model 2020 a novější),
- MacBook Pro (model 2019 a novější),
- iMac (model 2020 a novější),
- Mac Pro (model 2019 a novější),
- Mac Studio (model 2022 a novější),
- Mac mini (model 2020 a novější).
Nepřehlédněte
Apple tajil iPhone 17, ale internet byl napřed. Porovnali jsme, jak se úniky shodovaly s realitou