Stahujte a aktualizujte: Apple vydal iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 a macOS 26 se zcela novým designem

Jakub Fišer
Jakub Fišer 15. 9. 18:55
2
iOS 26, macOS 26, iPadOS 26 a watchOS 26: které modely se dočkají aktualizace?
  • Apple dnes od 19:00 zpřístupnil nejnovější aktualizace svých operačních systémů
  • Těšit se můžete na iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 a také macOS 26 Tahoe, všechny spojuje hlavně nový „průhledný“ design Liquid Glass

Apple dnes po téměř 3 měsících testovacího provozu vypustil své nejnovější aktualizace, které souhrnně označuje číslovkou 26. Jedná se o iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 Tahoe a také tvOS 26 nebo u nás spíše okrajový visionOS 26. Aktualizace jsou v ostré verzi dostupné ode dnešního dne, konkrétně od 19 hodin našeho času.

Kapitoly článku
Jak aktualizaci nainstalovat?
iPhony, které aktualizujete na iOS 26
Apple Watch, které aktualizujete na watchOS 26
iPady, které aktualizujete na iPadOS 26
Počítače Mac, které aktualizujete na macOS 26 Tahoe

Jak aktualizaci nainstalovat?

V případě, že vás na dostupnost nové verze váš iPhone, iPad, Mac či chytré hodinky Apple Watch samy neupozorní, stačí dnes kdykoliv po 19. hodině přejít do nabídky Nastavení –> Obecné –> Aktualizace, kde už by se vám nová verze s číslovkou 26 měla objevit ke stažení. Pokud se tak nestane hned, zkuste to o pár minut později.

V případě, že jste se v minulosti zapojili do vývojářského beta programu (Developer Beta), či testovacího programu pro veřejnost (Public Beta) a chcete aktualizovat na finální verzi, je nutné v aktualizační nabídce vybrat položku Beta aktualizace a zde nastavit Vypnuto. Následně znovu ověřte dostupnost aktualizace.



iPhone a nový operační systém iOS 26



iPhony, které aktualizujete na iOS 26

Stejně jako iOS 18 je nejnovější iOS 26 dostupný pro iPhone 11 a novější, respektive iPhone SE 2. a 3. generace. iOS 26 je kompatibilní s těmito iPhony:

  • iPhone Air,
  • iPhone 17, 17 Pro a 17 Pro Max,
  • iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro a 16 Pro Max,
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro a 15 Pro Max,
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro a 14 Pro Max,
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro a 13 Pro Max,
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro a 12 Pro Max,
  • iPhone 11, 11 Pro a 11 Pro Max,
  • iPhone SE (2. a 3. generace).
Apple Watch, které aktualizujete na watchOS 26

  • Apple Watch SE (2. a 3. generace),
  • Apple Watch Series 11,
  • Apple Watch Series 10,
  • Apple Watch Series 9,
  • Apple Watch Series 8,
  • Apple Watch Series 7,
  • Apple Watch Series 6,
  • Apple Watch Ultra (1., 2. a 3. generace).

iPady, které aktualizujete na iPadOS 26

  • iPad Pro 12,9″ (3. generace a novější),
  • iPad Pro (M4),
  • iPad Pro 11″ (1. generace a novější),
  • iPad Air (3. generace a novější, včetně M2 a M3),
  • iPad (7. generace a novější, včetně A16),
  • iPad mini (5. generace a novější, včetně A17 Pro).

Počítače Mac, které aktualizujete na macOS 26 Tahoe

  • MacBook Air (model 2020 a novější),
  • MacBook Pro (model 2019 a novější),
  • iMac (model 2020 a novější),
  • Mac Pro (model 2019 a novější),
  • Mac Studio (model 2022 a novější),
  • Mac mini (model 2020 a novější).


iPhone 17 Pro



Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

