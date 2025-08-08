Spor s Applem se táhne a prodražuje. Masimo už stál miliardy

- Soudní spor mezi Applem a společností Masimo je dobře známý
- Týká se údajně neoprávněného použití technologie pro měření okysličení krve
- Zatímco konec rozepře je v nedohlednu, soudní výlohy stále rostou
Velké technologické společnosti nejsou jen o pokroku a inovacích, ale také o soudních přích s konkurencí. Apple není žádnou výjimkou a sám vede řadu soudních sporů, jak s nespokojenými zákazníky, tak s jinými firmami. Mezi nejvýraznější rozepři patří ta s firmou Masimo, která si nárokuje patent na senzor pro měření okysličení krve, jenž Apple používá v chytrých hodinkách Apple Watch. Spor došel až tak daleko, že několik posledních generací těchto hodinek nesmí být s touto funkcí vůbec prodávány na území Spojených států.
Spor s Applem vychází Masimo pořádně draho
Soudit se s jednou z největších firem na světě ale není jen tak. Masimo je ve sporu s Applem od roku 2020 a i když zaznamenala řadu úspěchů, rozhodně se nedá říci, že by byly zadarmo. V průběhu let navíc náklady na soudní spor s technologickým gigantem rostly, alespoň podle finančních výsledků, které Masimo v průběhu let zveřejnilo. Zatímco v roce 2021 dosahovaly náklady na soudní spory 5,5 milionu dolaru (cca 115 milionů korun), v následujícím roce už to bylo 28,7 milionu dolaru (cca 600 milionů korun).
Jenže tady se částka nezastavila – v roce 2023 byly náklady na soudní spory už 40 milionů dolarů (cca 840 milionů korun) a v minulém roce dosáhly na vcelku vysokou částku 70 milionů dolarů (cca 1,5 miliardy korun). Dá se předpokládat, že ani v letošním roce nebudou výdaje nikterak výrazně nižší vzhledem k tomu, že Apple se rozhodně nehodlá vzdát bez boje a na rozdíl od Masima se s trochou nadsázky dá říci, že má „bezedné kapsy.“
Jen v letošním roce utratilo Masimo za soudní spor s Applem 19,7 milionů dolarů (cca 414 milionů korun) v prvním kvartálu a 24 milionů dolarů (cca 504 milionů korun) ve druhém kvartálu. Nutno podotknout, že výdaje na soudní spory firmy Masimo se nevztahují jen na rozepři s Applem, avšak bezesporu se jedná o nejnákladnější položku.
V prosinci 2023 uvedl generální ředitel Masimo Joe Kiani pro The Wall Street Journal, že soudní spor s Applem stál firmu okolo 100 milionů dolarů (cca 2,1 miliardy korun), přičemž podle současné trajektorie lze předpokládat, že celkové výdaje budou koncem letošního roku atakovat částku 200 milionů dolarů (cca 4,2 miliardy korun). Na druhou stranu je třeba dodat, že na aktuální finanční výsledky evidentně nemá spor větší vliv – podle finančních výsledků za 2. kvartál letošního roku hlásí tržby 371 milionů dolarů (cca 7,8 miliard korun), což je oproti loňskému roku nárůst o 8 procent.