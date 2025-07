Měření okysličení krve: Apple vyrazil do boje proti zákazu prodeje Apple Watch v USA

Spor mezi Applem a Masimo o technologii měření okysličení krve ještě není u konce

Technologický gigant se proti rozhodnutí obchodní komise odvolal u federálního soudu

Argumentuje tím, že v době stížnosti Masimo neprodávalo žádný produkt s touto technologií

Apple v rámci svých chytrých hodinek Apple Watch technologii pro měření okysličení krve představil už s příchodem modelu Series 6, nicméně ve Spojených státech je situace o trochu jiná, alespoň co se týče některých modelů. Zatímco ve zbytku světa mohou tuto funkci využívat uživatelé bez jakýchkoli omezení, v USA je tato technologie předmětem patentového sporu Applu s firmou Masimo. Ta tvrdí, že gigant z Cupertina implementoval měření okysličení krve v rozporu s jejich patentem, kvůli čehož byl Apple nucen tuto funkci ve Spojených státech omezit. Nebyl by to ale Apple, kdyby se vzdal bez boje.

Patentový spor jde do dalšího kola

Nyní Apple podle agentury Reuters požádal federální odvolací soud, aby zrušil zákaz dovozu modelů hodinek Apple Watch obohacených o monitorování množství kyslíku v krvi, přičemž argumentoval tím, že rozhodnutí bylo založeno na patentovém sporu týkajícím se konkurenčního produktu jenž nikdy nespatřil světlo světa. Mezinárodní obchodní komise Spojených států v roce 2023 zablokovala dovoz chytrých hodinek Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2 z důvodu podané stížnosti vztahující se k údajnému porušení patentu společnosti Masimo.

Odvolání se opírá o tvrzení Applu, že opatření je neopodstatněné – podle Applu Masimo podalo stížnost v roce 2021, přičemž v té době nemělo na trhu konkurenční produkt s touto technologií. První chytré hodinky od Masimo s označením W1, které disponují měřením okysličení krve, se na trh dostaly až v roce 2022, tedy dva roky poté, co Apple představil Apple Watch Series 6, jenž jako první nabídly tuto funkci. Apple je toho názoru, že právo by nemělo bránit obchodní restrikce zakládající se na hypotetických produktech.

S tím nesouhlasí právní zástupce společnosti Masimo, podle kterého se Apple snaží „přepsat zákony“ tvrzením, že by obchodní komise měla blokovat dovoz pouze v případě, že v době podání podnětu je na trhu přítomen výrobek obsahující patentovanou technologii. Jestli se odvolací soud nakonec přikloní na stranu Applu se pravděpodobně dozvíme ještě v letošním roce.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.