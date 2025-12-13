Souboj titánů: Disney chce po AI od Googlu okamžité ukončení porušování autorských práv

- Disney zaslal Googlu výzvu k upuštění od údajného porušování autorských práv v „masivním měřítku“
- Firma tvrdí, že nástroje Googlu generují výstupy nápadně připomínající postavy z jejích značek a že chybí dostatečné pojistky
- Google obvinění odmítá a odkazuje na vlastní kontrolní mechanismy a pokračující jednání s Disney
Disney obvinil Google z porušování autorských práv v „masivním měřítku“ a vyzval ho, aby podle něj nezákonné využívání jejích chráněných děl okamžitě zastavil. Vyplývá to z výzvy k upuštění (cease and desist), do níž nahlédl server The Verge.
Podobnost čistě náhodná?
Disney tvrdí, že generativní modely Googlu vytvářejí obsah, který se podobá postavám a motivům z jejích filmů a značek, mimo jiné z Ledového království, Deadpoola, Star Wars či Strážců Galaxie. Ale když se budete snažit, asi jen těžko najdete populární značku od Disneyho, či prakticky libovolného jiného studia, kterou je nemožné vygenerovat.
V dokumentu Disney jmenuje konkrétní produkty Googlu (Gemini, Veo, Imagen a Nano Banana) a uvádí, že tyto nástroje měly generovat výstupy připomínající například Yodu nebo Dartha Vadera.
Podle dokumentu Google funguje jako „virtuální automat“, který „zaplavuje trh“ díly porušujícími autorská práva a současně z toho údajně „výrazně profituje“. Disney zároveň tvrdí, že se s Googlem snažil situaci řešit řadu měsíců, ale firma měla odmítat zavést dostatečné ochranné prvky proti porušování práv. Debaty prý nikam nevedly, a tak jsme nyní v této fázi.
Poslušnější OpenAI
Načasování výzvy přišlo krátce před oznámením, že Disney uzavřela s OpenAI dohodu v hodnotě jedné miliardy dolarů. Podle dřívějších zpráv má dohoda umožnit uživatelům Sory vytvářet videa s využitím více než 200 postav z portfolia Disney, Marvel, Pixar a Star Wars. AI videa se mají objevit také na platformě Disney+, což v předchozích týdnech naznačil i generální ředitel Disney Bob Iger.
Google na obvinění reagoval odmítavě. Mluvčí Julie McAlister uvedla, že Google má s Disney „dlouhodobý a vzájemně přínosný vztah“ a chce v jednáních pokračovat. Současně dodala, že Google pro vývoj AI využívá veřejně dostupná data z otevřeného webu a vyvinul další kontrolní nástroje pro držitele práv, mimo jiné mechanismus „Google-extended“ a systém Content ID na YouTube, který umožňuje vlastníkům obsahu spravovat jeho použití.
Disney v posledních měsících postupuje proti AI platformám důrazněji. V září podle dostupných informací varovala Character.AI kvůli možnému porušování práv, po čemž platforma stáhla disneyovské postavy ze svého prostředí. Společnost zároveň vede spor s generátorem obrázků Midjourney, který viní z kopírování některých jejích nejznámějších postav.
Nevyhnutelnost
Zdá se nevyhnutelné, že se držitelé autorských práv a populárních značek budou muset smířit s existencí sociálních sítí a platforem, které jsou postaveny na generativní umělé inteligenci. S tím přicházejí i nevyhnutelné právní spory, žaloby a výzvy k ukončení údajně nelegální činnosti. Nedávno například Disney spolu s dalšími hollywoodskými studii podal žalobu proti Midjourney a dalším nástrojům generativní AI kvůli porušování práv.
Celý obor nyní prochází turbulentním obdobím, které pravděpodobně potrvá několik let, než se situace ustálí. Je téměř nemožné nenarazit na sociálních sítích na výtvory inspirované známými značkami. Tyto výtvory ale většinou postrádají oficiální či legální původ, což zvyšuje napětí mezi vlastníky práv a technologickými platformami.