Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (12/2025)

- Co sledovat v prosinci na Disney+? Náš výběr vám poradí
- Mezi to nejzajímavější patří třeba pokračování fantasy Percy Jackson a Olympané nebo další řada Simpsonových
Poslední měsíc v roce klepe na dveře a s ním nesmí chybět ani náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího, co se podívá na streamovací platformu Disney+. Novinek je jako tradičně poměrně dost, mezi nimi třeba seriál Ničemové, pokračování fantasy Percy Jackson a Olympané nebo již těžko uvěřitelná 37. řada ikonického animovaného seriálu Simpsonovi.
Ničemové (The Lowdown)
- Datum premiéry 1. řady: 26. 12. 2025
- Hrají: Ethan Hawke, Keith David, Tim Blake Nelson, Kyle MacLachlan, Jeanne Tripplehorn
Nezávislý novinář Lee Raybon, samozvaný tulský „pravdohledač“, má talent dostávat se do potíží, hlavně proto, že odmítá přestat pátrat po případech korupce a skrytých machinací, které město ovládají. V hlavních rolích seriálu Ničemové hrají herci a herečky jako Ethan Hawke, Jeanne Tripplehorn nebo Kyle MacLachlan.
Když jeho článek o vlivné rodině Washbergových vyústí v podezřelou sebevraždu Dalea Washberga, Lee cítí, že narazil na něco mnohem většího. Daleovy skryté vzkazy ho přivedou k šokujícím zjištěním a k nečekaně blízkému zájmu truchlící vdovy o Daleova bratra. Mocní lidé se ho snaží zastavit, ale Lee se odmítá nechat umlčet.
Percy Jackson a Olympané (Percy Jackson and the Olympians)
- Datum premiéry 2. řady: 10. 12. 2025
- Hrají: Walker Scobell, Jason Mantzoukas, Megan Mullally, Virginia Kull, Leah Jeffries
Poté, co jsou napadeny hranice Tábora polokrevných, vydává se Percy Jackson na dobrodružnou odyseu do Moře nestvůr, aby našel svého nejlepšího přítele Grovera a jedinou věc, která může zachránit tábor – Zlaté rouno. Fantasy seriál Percy Jackson a Olympané se ve své druhé řadě podívá na populární streamovací platformu Disney+, včetně herců a hereček jako Walker Scobell, Jason Mantzoukas a Megan Mullally.
Percy proto musí s pomocí Annabeth, Clarisse a svého nově nalezeného nevlastního bratra kyklopa Tysona přežít, aby zastavil Luka, titána Krona a jejich plán na svržení tábora i celého Olympu. Seriál podle knižní předlohy Ricka Riordana sice fanouškovskou základnu rozděluje, přesto si zaslouží vaši pozornost.
Deník malého poseroutky: Poslední kapka (Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw)
- Datum premiéry: 5. 12. 2025
- Namluvili: Brian Stepanek, William Stanford Davis, Jessica DiCicco, Punam Patel, Jabari Banks
Greg Heffley se vrací ve svém dalším rodinném dobrodružství v animovaném filmu Deník malého poseroutky: Poslední kapka, který je adaptací třetího dílu celosvětově úspěšné knižní série Jeffa Kinneyho. Jakožto dabéři hlavních postav se svými hlasy budou prezentovat herci jako Brian Stepanek, William Stanford Davis či Jessica DiCicco.
Když se pohodářský Greg ocitne v rozporu s přehnanými očekáváními svého otce, musí se začít chovat jinak. Po sérii komických pohrom mu otec dá ultimátum, které může navždy změnit Gregovo slabošské chování. Film režíroval Matt Danner, napsal a produkoval Jeff Kinney.
The end of an era: Taylor Swift/The Eras Tour/The Final Show
- Datum premiéry: 12. 12. 2025
- Účinkují: Taylor Swift
The End of an Era je obsáhlý šestidílný dokumentární seriál, který nabízí pohled do soukromí Taylořina života v době, kdy její turné plnilo titulky a nadchlo fanoušky po celém světě. V seriálu se objeví další účinkující, rodinní příslušníci a Taylořini přátelé, včetně Gracie Abrams, Sabriny Carpenter, Eda Sheerana a Florence Welch, a přináší dosud neviděné zákulisní momenty o tom, co stálo za vznikem tohoto fenoménu. Od 12. prosince budou každý týden uvedeny dvě nové epizody. Režíroval Don Argott, spolurežírovala Sheena M. Joyce a produkovala společnost Object & Animal.
Koncertní film Taylor Swift/The Eras Tour/The Final Show byl natočený ve Vancouveru během posledního vystoupení Taylořina turné. Obsahuje kompletní set, který byl do turné zařazen po vydání stejnojmenného alba v roce 2024. Film režíroval Glenn Weiss a produkovala společnost Taylor Swift Productions ve spolupráci se Silent House Productions.
Simpsonovi (The Simpsons)
- Datum premiéry 37. řady: 17. 12. 2025
- Namluvili: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, Harry Shearer
Kdo by neznal ikonickou žlutou rodinku ze Springfieldu, jejichž dobrodružství můžeme na televizních obrazovkách vídat už skoro čtyři dekády? Simpsonovi se znovu vrací ve své 37. řadě, kde budou opět zažívat strasti a slasti života v Americe. Ať už máte v oblibě Homera, Marge, Barta, Lisu, Maggie, nebo některou z pestrých vedlejších postav, ani tentokrát se nudit nebudete.
Ačkoli poslední roky už podle nejednoho fanouška nejsou nové díly Simpsonových to, co bývaly, před příchodem chystaného druhého filmu se tvůrci nejspíše budou chtít blýsknout. Jestli se podaří žluté rodince napravit jejich pošramocenou reputaci, je otázka, na kterou si budete muset odpovědět sami.