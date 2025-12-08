Souboj letošních vlajkových čipsetů. Tensor G5 zcela propadl

- Jaký hrubý výkon poskytují letošní vlajkové čipsety?
- Redakce Android Central proti sobě postavila nejvýkonnější čipy od Qualcommu, MediaTeku a Googlu
- První dva čipy ukázaly vyrovnaný výkon, Tensor G5 výrazně zaostává
Na trh míří nová generace vlajkových smartphonů s lepšími fotoaparáty, většími akumulátory, tenčími těly a vyšším výkonem. Oproti stávající generaci není skok tolik výrazný, avšak uživatelé přecházející ze starších smartphonů nepochybně důvod k upgradu najdou. Redakce serveru Android Central podrobila letošní vlajkové telefony testům výkonu – pokud jsou pro vás benchmarková čísla důležitá, vybírejte následovně.
Qualcomm nebo MediaTek? Chybu neuděláte ani u jednoho
Rukama redaktorů Android Central prošly snad všechny současné vlajkové smartphony, z jejich širokého seznamu byly nakonec vybrány následující:
- RedMagic 11 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
- Vivo X300 Pro (MediaTek Dimensity 9500)
- Google Pixel 10 Pro XL (Google Tensor G5)
- RedMagic 10s (loňský Snapdragon 8 Elite)
Všechny tyto telefony byly podrobeny stejné sérii benchmarků, ze kterých vyplývá mírná nadvláda Snapdragonu 8 Elite Gen 5. Vlajkový čip od Qualcommu ukázal velkou sílu procesoru i grafického čipu, na druhou stranu oproti minulé generaci se jedná o drobný posun pohybující se v rozmezí od 9 do 15 procent (v závislosti na benchmarku). Pokud tedy nutně nepotřebujete ten nejvýkonnější čipset, mohou být „výběhové“ telefony s loňským Snapdragonem 8 Elite zajímavou volbou. Někteří výrobci dokonce tento čipset využívají i u letošních podzimních modelů, jedním z nich je například čerstvě představená skládačka Nubia Fold.
|Benchmark
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite
|Dimensity 9500
|Tensor G5
|Geekbench 6 (jedno jádro)
|3 614
|3 133
|3 391
|2 288
|Geekbench 6 (všechna jádra)
|10 785
|9 479
|10 085
|6 030
|3DMark Wild Life Extreme (skóre)
|7 105
|6 954
|6 546
|3 182
|3DMark Wild Life Extreme (FPS)
|42,55
|41,64
|39,20
|19,05
|3DMark Solar Bay (skóre)
|13 449
|12 379
|13 588
|DNF
|3DMark Solar Bay (FPS)
|51,14
|47,07
|51,67
|DNF
Mile překvapil čipset MediaTek Dimensity 9500 – v procesorovém výkonu za Snapdragonem jenom lehce zaostává, v tom grafickém jej v některých případech dokonce předčí. MediaTek v testech získal body k dobru i za lépe odvedený termální management – Red Magic 11 Pro se ve stejných testech zahříval víc než Vivo X300 Pro. Tento jev ale nemusí nutně spočívat v návrhu čipsetů, ale v provedení chlazení konkrétních telefonů.
Třetím vzadu zůstal čipset Tensor G5, který pohání smartphony Pixel od Googlu. Jedná se o vůbec první čipset, který navrhl přímo Google bez pomoci Samsungu. Ztráta Tensoru na špičku je poměrně propastná – procesorový výkon je oproti Snapdragonu sotva poloviční, grafika je na tom ještě o něco hůře. Na druhou stranu Google se netají tím, že nepase po maximálním hrubém výpočetním výkonu a spíše posiluje neurální jednotku pro lokální AI výpočty – tu ale v Android Central neotestovali. Ve smartphonech Pixel podává Tensor G5 slušný výkon a jeho horší konkurenceschopnost je patrná pouze v těch nejnáročnějších hrách.