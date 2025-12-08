TOPlist

Souboj letošních vlajkových čipsetů. Tensor G5 zcela propadl

Jakub Karásek
Jakub Karásek 8. 12. 15:00
0
Smartphony roku 2025
  • Jaký hrubý výkon poskytují letošní vlajkové čipsety?
  • Redakce Android Central proti sobě postavila nejvýkonnější čipy od Qualcommu, MediaTeku a Googlu
  • První dva čipy ukázaly vyrovnaný výkon, Tensor G5 výrazně zaostává

Na trh míří nová generace vlajkových smartphonů s lepšími fotoaparáty, většími akumulátory, tenčími těly a vyšším výkonem. Oproti stávající generaci není skok tolik výrazný, avšak uživatelé přecházející ze starších smartphonů nepochybně důvod k upgradu najdou. Redakce serveru Android Central podrobila letošní vlajkové telefony testům výkonu – pokud jsou pro vás benchmarková čísla důležitá, vybírejte následovně.

Qualcomm nebo MediaTek? Chybu neuděláte ani u jednoho

Rukama redaktorů Android Central prošly snad všechny současné vlajkové smartphony, z jejich širokého seznamu byly nakonec vybrány následující:

  • RedMagic 11 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
  • Vivo X300 Pro (MediaTek Dimensity 9500)
  • Google Pixel 10 Pro XL (Google Tensor G5)
  • RedMagic 10s (loňský Snapdragon 8 Elite)

Všechny tyto telefony byly podrobeny stejné sérii benchmarků, ze kterých vyplývá mírná nadvláda Snapdragonu 8 Elite Gen 5. Vlajkový čip od Qualcommu ukázal velkou sílu procesoru i grafického čipu, na druhou stranu oproti minulé generaci se jedná o drobný posun pohybující se v rozmezí od 9 do 15 procent (v závislosti na benchmarku). Pokud tedy nutně nepotřebujete ten nejvýkonnější čipset, mohou být „výběhové“ telefony s loňským Snapdragonem 8 Elite zajímavou volbou. Někteří výrobci dokonce tento čipset využívají i u letošních podzimních modelů, jedním z nich je například čerstvě představená skládačka Nubia Fold.

Benchmark Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Dimensity 9500 Tensor G5
Geekbench 6 (jedno jádro) 3 614 3 133 3 391 2 288
Geekbench 6 (všechna jádra) 10 785 9 479 10 085 6 030
3DMark Wild Life Extreme (skóre) 7 105 6 954 6 546 3 182
3DMark Wild Life Extreme (FPS) 42,55 41,64 39,20 19,05
3DMark Solar Bay (skóre) 13 449 12 379 13 588 DNF
3DMark Solar Bay (FPS) 51,14 47,07 51,67 DNF

Mile překvapil čipset MediaTek Dimensity 9500 – v procesorovém výkonu za Snapdragonem jenom lehce zaostává, v tom grafickém jej v některých případech dokonce předčí. MediaTek v testech získal body k dobru i za lépe odvedený termální management – Red Magic 11 Pro se ve stejných testech zahříval víc než Vivo X300 Pro. Tento jev ale nemusí nutně spočívat v návrhu čipsetů, ale v provedení chlazení konkrétních telefonů.

Třetím vzadu zůstal čipset Tensor G5, který pohání smartphony Pixel od Googlu. Jedná se o vůbec první čipset, který navrhl přímo Google bez pomoci Samsungu. Ztráta Tensoru na špičku je poměrně propastná – procesorový výkon je oproti Snapdragonu sotva poloviční, grafika je na tom ještě o něco hůře. Na druhou stranu Google se netají tím, že nepase po maximálním hrubém výpočetním výkonu a spíše posiluje neurální jednotku pro lokální AI výpočty – tu ale v Android Central neotestovali. Ve smartphonech Pixel podává Tensor G5 slušný výkon a jeho horší konkurenceschopnost je patrná pouze v těch nejnáročnějších hrách.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Elon Musk ve sporu s Evropskou unií
Evropská komise napařila Muskovi kvůli síti X tučnou pokutu. Kravina, reagoval miliardář
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:30
0
Nejtenčí iPhone Air
iPhony si drží cenu, nejnovější model ale propadl. O iPhone Air není zájem ani v bazaru
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:15
1
Světelný závěs Govee dokonale umocní (nejen) vánoční atmosféru
Světelný závěs Govee dokonale umocní (nejen) vánoční atmosféru
David Pilař
David Pilař D. Pilař 10:30
0
Smartphone iPhone 17 Pro
Chyba, nebo záměr Applu? iPhonu 17 Pro chybí oblíbená funkce fotoaparátu
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
2

Kapitoly článku