Nubia Fold oficiálně! Knížková skládačka, která vám nezruinuje peněženku

- Značka Nubia představila svůj první ohebný smartphone knížkové konstrukce
- Má vcelku tuctové vlastnosti, zato ale láká na příjemnou cenu
- Telefon se začíná prodávat v Japonsku za necelých 30 tisíc korun s DPH
Značka Nubia si na dnešní den připravila premiéru nových smartphonů s ohebným displejem. Dočkali jsme se jednak véčkového modelu Nubia Flip 3 a také knížkového Nubia Fold, což je vůbec první zařízení čínské značky s tímto form faktorem. Telefon sice nenabízí dechberoucí výbavu nebo ultratenké tělo, zato však bude nabízen za sympatičtější peníze.
Nubia Fold: vcelku tuctová skládačka
Značka Nubia nemá ve výrobě knížkových ohebných smartphonů takovou praxi jako například Samsung, a tak se nelze divit, že její prvotina nemíří na absolutní vrchol. Svého zákazníka si ale nepochybně najde, jelikož se jedná o jeden z cenově nejdostupnějších telefonů této kategorie.
Co se fyzických veličin týče, je na tom Nubia Fold následovně – v rozevřeném stavu má telefon rozměry 144 × 160 × 5,4 mm, v zavřeném stavu pak tloušťka naroste na 11,1 mm. Hmotnost činí 249 gramů, telefon se pyšní alespoň částečnou voděodolností IP54.
Dva displeje a pět fotoaparátů
Telefon je vybaven dvěma displeji – ten vnější má úhlopříčku 6,5″ a rozlišení 1 172 × 2 748 pixelů, vnitřní pak má úhlopříčku 8″ a rozlišení 2 480 × 2 200 pixelů. V obou případech se jedná o AMOLED panely s obnovovací frekvencí 120 Hz. Prostředí telefonu přináší pro vnitřní obrazovku několik specialit, jako je například možnost spouštět dvě aplikace vedle sebe – výrobce se chlubí mimo jiné možností fotografovat a zároveň si prohlížet pořízené snímky, pořádat videokonference a zároveň si během nich prohlížet materiály apod.
Do obou displejů je instalována 20Mpx selfie kamerka, na zádech pak najdeme rozměrný modul se třemi čočkami. Ukrývají se za nimi tyto fotoaparáty – 50Mpx hlavní, 50Mpx širokoúhlý a 5Mpx makro. Dedikovaný teleobjektiv bohužel chybí.
Loňský čipset i Android
Srdcem telefonu je loňský vlajkový čip Snapdragon 8 Elite, který spolupracuje s 12 GB RAM. Úložiště bude překvapivě nabízeno pouze v kapacitě 256 GB. Telefon dále disponuje dvoučlánkovým akumulátorem se souhrnnou kapacitou 6 560 mAh, který lze nabíjet výkonem 55 wattů, podpora pro bezdrátové nabíjení chybí. Operačním systémem je překvapivě loňský Android 15.
Cena a dostupnost
Smartphone Nubia Fold je dostupný pouze v jedné barvě, a to černé. Prodávat se začne 4. prosince v Japonsku, kde je jeho cena stanovena na 178 560 jenů, což je v přepočtu necelých 30 tisíc korun včetně DPH. Zda se telefon dostane i na globální trh, prozatím nevíme.