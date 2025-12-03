TOPlist

Nubia Flip 3: stylové véčko s velkým vnějším displejem

  • Nubia představila třetí generaci svého véčka
  • Telefon dostal větší vnější displej a tajemné piny na zadní straně
  • Cenu se dozvíme až příští měsíc, kdy se telefon začne prodávat

Značka Nubia dnes v Japonsku představila dva nové smartphony s ohebným displejem. Zatímco knížkový Fold je vůbec prvním zařízením tohoto typu, které Nubia vyrobila, véčkový Flip přichází už ve třetí generaci. A je to na něm poznat – telefon už na první pohled vypadá jako většina jeho současných konkurentů.

Nubia Flip 3: elegantní véčko s velkým vnějším displejem

Nubia se u svého nejnovějšího véčka soustředila hlavně na zvětšení vnějšího displeje – obrazovka narostla do úhlopříčky rovných 4″ a zabírá prakticky celou plochu horní strany. Kvůli tomu musel výrobce do displeje „vyvrtat“ dva otvory, ve kterých sídlí duální fotoaparát – 50Mpx hlavní a 12Mpx širokoúhlý. Prostředí telefonu s těmito otvory počítá a snaží se jim vyhýbat – v jejich okolí v levé části zobrazuje pouze hodiny, datum a počasí, aplikace se pak otvírají napravo od tohoto proužku.

Nubia Flip 3 - krycí displej

Vnitřní displej má v úhlopříčce 6,9″, jedná se o AMOLED obrazovku s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. I v tomto displeji se nachází kruhový výřez pro fotoaparát, konkrétně pro 32Mpx selfie kamerku. Nubia Flip 3 má v rozevřeném stavu tloušťku 7,5 mm, váží 187 gramů a slibuje částečnou voděodolnost IP54.

Čipset střední třídy

Telefon běží pod taktovkou čipsetu MediaTek Dimensity 7400X, který je spárován s pouze 6 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitě 256 GB. Telefon disponuje moderní konektivitou zahrnující 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6 a NFC, nechybí ani čtečka otisků prstů situovaná do zamykacího tlačítka na pravé straně.

Akumulátor se pak pyšní kapacitou 4 610 mAh, maximální nabíjecí výkon zatím neznáme, stejně tak nemůžeme potvrdit ani vyvrátit podporu bezdrátového nabíjení. Telefon má ale na zádech dvojici pinů, které by mohly souviset s proprietárním nabíjecím systémem.

Nubia Flip 3

Cenu se dozvíme příští rok

Smartphone Nubia Flip 3 bude dostupný v bílé a černé barvě, prodávat by se měl začít v lednu příštího roku, kdy bude odhalena i prodejní cena.

