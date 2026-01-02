TOPlist

Sony v průšvihu. Hackeři odemkli PlayStation 5, hrozí malware a krádeže her

Jakub Fišer
Jakub Fišer 2. 1. 20:00
Gamepad DualSense a část herní konzole Sony PlayStation 5
  • Na uživatele PlayStationu 5 čeká v roce 2026 jedna zásadní výzva
  • Došlo k odcizení ROM klíčů, což může způsobit bezpečnostní rizika pro všechny

Na konci roku 2025 se objevil únik bezpečnostních ROM klíčů konzole PlayStation 5. Tyto klíče představují dosud největší riziko, protože umožňují hackerům proniknout do zabezpečení konzolí. Vedlejším efektem může být ale i pro celou řadu z vás celkem radostná záležitost, a sice možnost provést kompletní jailbreak konzole.

Průšvih jménem odemčený PlayStation

Únik se týká ROM klíčů platformy PlayStation 5. Při startu konzole procesor spouští BootROM kód, který pomocí ROM klíčů ověřuje platnost bootloaderu. Únik těchto dat umožňuje dešifrovat a volně modifikovat bootloader, což hackerům poskytuje hlubší vhled do systému konzole. Problém je hardwarový – klíče jsou vypáleny v APU čipu, takže je nelze změnit aktualizací firmwaru.​

V nastalé situaci dramaticky roste bezpečnostní riziko pro samotné hráče, protože otevírá dveře k vývoji sofistikovaných exploit útoků a malwaru. Hackeři by mohli vytvořit virus, který umožní instalaci neautorizovaného softwaru, včetně škodlivých programů kradoucích osobní údaje, platební informace nebo přístup k účtům PlayStation Network.

Ukradené hry, riziko bezpečnosti

Vedlejším efektem může být to, že na snadno odemknuté konzole se zvýší šíření pirátských her a cheatů. Mezi warez uživateli bylo v minulosti velmi oblíbený tzv. jailbreak konzolí, tedy odemčení, též „očipování“ a následné stahování pirátských kopií her. Každý hráč s takto upravenou konzolí však riskuje zmíněný útok, navíc okamžitě ztrácí záruku na svůj hardware.



Koncept PlayStation 6



Nepřehlédněte

Nákup herní konzole neodkládejte. PlayStation 5 co nevidět zdraží, nástupce dorazí bůhvíkdy

Podobné incidenty postihly japonské Sony i v minulosti, například v případě PlayStation 3. Chyba v kryptografii tehdy umožnila instalaci podomácku vyrobeného softwaru a samozřejmě i pirátských kopií her. Taktéž první generace Nintendo Switch měla díru v Tegra X1 čipu, i zde se objevily komplikace s bezpečností.

Kapitoly článku