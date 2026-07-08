Sony rozzuřilo hráče. Výsledkem může být zásah Evropské unie, který změní všechno

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- Sony spustilo lavinu kritiky poté, co oznámili, že ukončují podporu diskových her
- Všechny nové hry od roku 2028 už nebudou vycházet na Blu-ray discích
- Nová občanská iniciativa možná připoutá pozornost Evropské komise coby vrchního regulátora
Japonská společnost Sony otevřela Pandořinu skříňku. Minulý týden oznámila, že od roku 2028 přestane vydávat nové videohry v diskové podobě, týkat by se to přitom mělo všech her, které na konzoli vyjdou, nejen těch přímo z produkce Sony. Obdobně se k situaci staví i další gigant Microsoft. Komunita hráčů to však nevnímá jen jako narušení běžných zvyklostí, ale jako možné budoucí ohrožení týkající se samotného vlastnictví her.
Konec diskových her
Sony tvrdí, že jejich krok směrem k digitálním kopiím her je zapříčiněn tím, co chtějí samotní zákazníci. „Pro společnost Sony Interactive Entertainment je to přirozený krok, jak se přizpůsobit trendům mezi spotřebiteli, jelikož obecná preference digitálních médií výrazně převyšuje zájem o fyzické disky. Tento přechod nám umožní lépe se přizpůsobit tomu, jak většina naší komunity dnes upřednostňuje přístup k hrám a jejich hraní,“ stojí v oficiálním vyjádření.
Zároveň s tím uvádí, že chce vynakládat investice spíše do samotného vývoje multimediální zábavy, než do podpory určitých typů nosičů. Všechny hry, které vyjdou do roku 2028, včetně těch již oznámených, budou standardně dostupné v digitální i fyzické formě, coby Blu-ray disky. Všechny nové hry od roku 2028 pak budou jen v digitální podobě. A to buď v oficiálním obchodě PlayStation Store, případně na pultech běžných prodejců, nicméně v krabičce bude místo disku pouze unikátní kód s hrou.
Tuto taktiku zvolilo u chystané listopadové premiéry GTA 6 i americké studio Rockstar Games. Nejočekávanější hru dekády uvede pouze v digitální podobě, tedy pouze v příslušných obchodech s digitálními kopiemi, případně v krabicové fyzické verzi, avšak bez disku, pouze s kuponem k aktivaci hry.
Jde o nevynucenou změnu zaběhlých zvyklostí a to u hráčů vyvolalo patřičnou vlnu kritiky. Argumentace je přitom různá. Komunita nejčastěji zmiňuje, že přijde o možnost volby, případně že nová strategie zdraží hry. Je pravdou, že diskové varianty u prodejců nedrží cenu tak dlouho jako digitální kopie na oficiálních obchodech. Na druhou stranu, i s kódy pro digitální kopie se vesele kupčí za různé ceny, stačí se podívat na specializované obchody jako G2A nebo GOG.
Faktem je, že s novými pořádky de facto zmizí secondhand trh s hrami. Mezi uživateli totiž stále dochází k přeprodávání použitých her. Pokud například stihnete novou hru dohrát za pár týdnů, můžete ji ještě relativně novou prodat, případně věnovat. U fyzických kopií, které obsahují pouze lísteček s kódem, tato praxe není možná, protože po aplikování kuponu s hrou je titul pevně spjat s uživatelským účtem a není přenosný.
Problém skutečného vlastnictví her
Jedním z hlavních důvodů, proč část hráčské komunity odmítá přechod na čistě digitální distribuci, je otázka skutečného vlastnictví her. Zatímco u fyzické kopie si zákazník odnese domů disk nebo cartridge, kterou může kdykoliv znovu nainstalovat, půjčit kamarádovi, prodat v bazaru nebo si ji jednoduše ponechat ve sbírce, u digitálních verzí tomu tak zpravidla není. Ve většině případů si totiž hráč nekupuje samotnou hru, ale pouze licenci k jejímu používání, která je navázaná na konkrétní účet a podléhá podmínkám provozovatele platformy.
Sony is seeing PlayStation users cancel PS Plus while the petition to save physical discs keeps growing.
Users are reportedly getting 25%, 33%, or even 50% off offers when trying to cancel, in Sony attempt to draw them back in.
• Sony confirmed new PlayStation game disc… pic.twitter.com/bRBzcnzqFW
— Chris Mizo (@MizoChris) July 8, 2026
Obavy panují také z dlouhodobé dostupnosti zakoupených titulů. Pokud dojde k uzavření digitálního obchodu, ztrátě licence nebo odstranění hry z nabídky, nemusí být v budoucnu možné si titul znovu stáhnout nebo jej používat stejným způsobem jako dříve. Fyzické kopie naopak fungují nezávisle na existenci online obchodu a pro řadu hráčů představují jistotu, že jim zakoupená hra skutečně zůstane i za deset či dvacet let.
Blíží se zásah Evropské unie?
Právě otázka digitálního vlastnictví by se navíc v budoucnu mohla stát předmětem zájmu Evropské unie. V posledních letech totiž sílí tlak spotřebitelských organizací i samotných hráčů na to, aby zákazníci měli po zakoupení digitální hry jasně definovaná práva a aby vydavatelé nemohli jednostranně odebrat přístup k již zaplacenému obsahu.
Velkou pozornost vzbudila zejména evropská iniciativa „Stop Destroying Videogames“, která nasbírala více než 1,29 milionu ověřených podpisů a donutila Evropskou komisi se problémem zabývat. Podobná iniciativa a petice vznikla i na zachování diskových her, která se jmenuje „Don’t Kill the Disc: Tell Sony to Keep Physical PlayStation Games“, na platformě Change.org již nasbírala přes 213 tisíc podpisů.
Ačkoliv Evropská komise letos odmítla zavést povinnost udržovat všechny hry trvale funkční i po ukončení jejich podpory, zároveň přislíbila jednání s herním průmyslem o nových standardech a lepší ochraně spotřebitelů v digitálním prostředí. Není proto vyloučeno, že se v příštích letech objeví pravidla, která budou po vydavatelích požadovat větší transparentnost ohledně toho, co zákazník při nákupu digitální hry skutečně získává a na jak dlouho mu bude obsah dostupný.
Znamenalo by to, že se nejvyšší evropský regulátor vůbec poprvé zaměří i na segment videoher. V kontextu toho se hovoří i o dalších změnách – například s ohledem na interoperabilitu. Po vzoru Applu, který byl dotlačen k tomu, aby na své platformě zpřístupnil i další obchody s aplikacemi, by mohly konzole PlayStation či Xbox nabízet možnost nakupovat a instalovat hry i z jiného zdroje, než jejich oficiální obchody s hrami.