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AirPods 4 koupíte dosud nejlevněji. Cena nejoblíbenějších sluchátek padla na 3 189 Kč

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PR článek 26. 6. 18:22
Sluchátka Apple AirPods 4
  • AirPods 4 jsou nyní dostupné už od 3 189 Kč a patří mezi nejvýhodnější bezdrátová sluchátka od Applu
  • AirPods 4 pořídíte ve variantě bez ANC i s aktivním potlačením hluku
  • AirPods Pro 3 kromě špičkového zvuku, pokročilého ANC a snímače tepu nově v Česku podporují i funkci Sluchadlo, která pomáhá lidem s mírnou až středně těžkou ztrátou sluchu

Pokud přemýšlíte nad novými bezdrátovými sluchátky od Applu, málokdy bývá lepší chvíle pro jejich koupi. AirPods 4 jsou totiž nyní dostupné už od 3 189 Kč. Atraktivní cenovku však mají také AirPods Pro 3, které přinášejí nejen špičkový zvuk a pokročilé potlačení hluku, ale nově fungují také jako zdravotní pomůcka. Také v Česku totiž konečně dostaly dlouho očekávanou funkci Sluchadlo.

Skvělý zvuk za super cenu

Čtvrtá generace AirPods se opravdu povedla a právem patří mezi nejoblíbenější sluchátka na trhu. Je totiž největším posunem základní řady za poslední roky. Apple kompletně přepracoval ergonomii, takže sluchátka sedí pohodlně většině uživatelů, a díky čipu H2 nabídnou kvalitnější zvuk i stabilnější připojení. Jsou dostupné jak ve variantě s aktivním potlačením hluku (ANC), tak v levnější verzi bez něj. Pokud hledáte co nejlepší poměr ceny a výkonu, s cenovkou od 3 189 Kč jde o jasnou volbu.

Sluchátka Apple AirPods

O laťku výš a s novou funkcí

Pokud hledáte bez kompromisů to nejlepší, co Apple v oblasti bezdrátových sluchátek nabízí, jsou tu AirPods Pro 3. Přinášejí účinnější aktivní potlačení hluku, ještě kvalitnější zvuk, prostorový zvuk s dynamickým snímáním pohybu hlavy i adaptivní režimy poslechu, které se automaticky přizpůsobují okolnímu prostředí. Velkou novinkou je také integrovaný snímač srdečního tepu, díky němuž mohou AirPods Pro 3 během cvičení měřit tepovou frekvenci a spolupracovat s aplikací Kondice i dalšími fitness aplikacemi.

Kromě funkcí zaměřených na sport a každodenní používání myslí AirPods Pro 3 také na zdraví sluchu. Nabízejí aktivní ochranu sluchu a jen pár dní zpět v Česku dostaly zpřístupněnou dlouho očekávanou funkci Sluchadlo. Ta je na klinické úrovni pomáhá při mírné až středně těžké ztrátě sluchu. Zlepšuje také kvalitu zvuku hudby, videa a hovorů.

Bezdrátová sluchátka AirPods Pro

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Autor článku PR článek
PR článek
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