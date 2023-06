Sony rozšiřuje streamování her. Brzy si na PlayStation 5 zahrajete i ty nejnovější tituly

Sony v tuto chvíli testuje streamování PlayStation 5 her

Má jít o novou výhodu do nejdražší varianty předplatného PlayStation Plus Premium

Prozatím se rozšíření na PC či zařízení s názvem Project Q neplánuje

Předplatné PlayStation Plus je rozděleno do tří různých variant podle výhod. Prémiové členství přináší navíc herní klasiky, zkušební verze her a cloudové streamování. To je však omezené na starší tituly. Jak ale japonská společnost nyní oznámila, brzy se to změní a streamovat půjdou i nové hry určené pro PlayStation 5.

V současné době se novinka testuje u několika vybraných her. Při spuštění by pak mělo být streamování dostupné nejen u her, které vlastníte, ale také z těch v katalogu PlayStation Plus a zkušebních verzích.

Co je trochu škoda, že streamování těchto her bude dostupné pouze na konzoli PlayStation 5. O podpoře streamování PS5 her na nedávno odhalený handheld Project Q se nemluvilo a stejně tak alespoň při spuštění nepůjdou hry streamovat na PC. A pokud by to šlo, byla by otázka, jak dlouho bychom na to čekali v Česku a na Slovensku. V současné době totiž obecně streamování her na počítači stále nefunguje a není jasné, kdy japonská společnost tuto funkci rozšíří do dalších zemí. A to i když měla být dostupná již v roce 2022 při zprovoznění nových variant předplatného.

„Po spuštění této novinky bude streamování her v cloudu pro podporované tituly PS5 dostupné přímo na konzoli PS5,“ prozradil viceprezident pro globální služby Nick Maguire. „To znamená, že s prémiovým předplatným půjde jednodušeji hrát hry, aniž by se musely nejprve stáhnout do konzole PS5. Naším cílem je přidat tuto službu jako další výhodu ke službě PlayStation Plus Premium v rámci našeho trvalého úsilí o zvýšení hodnoty,“ dodal.

Ideální použití se tak nabízí se zkušebními verzemi her. Díky streamovanému hraní se můžete velmi rychle rozhodnout, jestli vás bude bavit a poté si hru stáhnout do konzole pro plnohodnotný zážitek.