Šok pro majitele vozů Tesla: za základní funkci budou platit měsíční předplatné

- Tesla je synonymem elektromobility a má velmi širokou fanouškovskou základnu
- Ta by se ale mohla kvůli kontroverznímu kroku Elona Muska pořádně otřást v základech
- Excentrický miliardář zavádí v USA měsíční předplatné na jednu ze základních funkcí svých vozů
Elon Musk je pravděpodobně nejvýraznější postava technologického světa. Excentrický a kontroverzní miliardář občas dělá kroky, nad kterými zůstává rozum stát a klidně můžeme prohlásit, že by bez něj byla ve světě technologií vlastně docela nuda. Svým posledním krokem ale Musk pořádně vytočil všechny potenciální zájemce o jeho elektromobily Tesla.
Tesla bez autopilota není Tesla
Tesly patří mezi technologicky nejvyspělejší vozy na planetě a v tom, jak jsou po stránce softwarových funkcí vychytaná, se zrcadlí Muskova genialita. V poslední době ale automobilka podniká vůči svým zákazníkům ne zrovna vstřícné kroky a ten poslední vypadá doslova jako kudla do zad. Opět přichází na přetřes systém autonomního řízení, tedy autopilot.
Není to tak dlouho, co automobilka ohlásila, že autopilot Full Self-Driving již nebude možné pořídit prostřednictvím jednorázového nákupu, ale bude k dispozici formou měsíčního předplatného. Tato změna vejde v platnost v únoru 2026 a na předplatné navazuje i druhá kontroverzní novinka. Ze základní výbavy míří pryč velmi důležitá část základního autopilota, funkce autosteer.
Základní funkce za měsíční předplatné?
Součástí základní výbavy vozů Tesla je dlouhodobě základní systém Autopilot, který se skládá z funkcí automatické řízení (autosteer) a adaptivní tempomat. První jmenovaný se stará o udržování vozu v jízdním pruhu a jedná se tedy o zcela zásadní funkci celého autonomního systému. A právě tato funkce nyní zamířila za paywall. Naštěstí ale jen pro uživatele v USA, alespoň prozatím.
Součástí základního automatického řízení zůstává jen adaptivní tempomat, který automaticky přizpůsobuje rychlost vozu okolnímu provozu. Tesla chce tímto krokem zatlačit na zájemce, aby sáhli po předplatném plného autopilota Full Self-Driving, který samozřejmě automatické řízení obsáhne. Vypadá to, že měsíční předplatné za extra funkce již proniklo i do světa automobilů.
Na kolik toto předplatné vyjde?
Plný autopilot pro vozy Tesla, tedy Full Self-Driving, který funkci automatického řízení zahrnuje, vychází na 99 dolarů měsíčně (2 tisíce korun). Tato změna se prozatím týká vozů Tesla Model 3 a Tesla Model Y, a to pouze v rámci amerického trhu. Když zamíříte na český konfigurátor, tak můžete vidět obě tyto základní funkce stále zahrnuty v rámci základního autopilota v ceně vozu.
Proč Musk tento krok vlastně dělá?
Elon Musk a automobilka Tesla mění strategii u balíčku Full Self-Driving (FSD) s poměrně jasným cílem: transformovat software z volitelného doplňku na potencionální hlavní pilíř budoucích příjmů. Hlavním důvodem plánovaného zdražení měsíčního předplatného (aktuálně 99 dolarů) je celková rostoucí technologická hodnota systému. Musk argumentuje, že s přechodem od „dozorovaného“ řízení k plně autonomnímu (unsupervised), kdy řidič bude moci za volantem klidně i spát či pracovat, hodnota softwaru dramaticky stoupne.
Dalším faktorem je restrukturalizace nabídky, kdy Tesla v Severní Americe ukončila prodej standardního Autopilota a od února 2026 plánuje zrušit možnost jednorázového nákupu FSD (ten byl původně za 8 000 dolarů, cca 162 tisíc Kč). Přechod na model předplatného má zajistit stabilní cash-flow a je úzce spjat s Muskovým „motivačním balíčkem“, který je podmíněn dosažením milníku 10 milionů aktivních uživatelů FSD. Vyšší cena má tedy v budoucnu odpovídat určité exkluzivitě systému, který se díky pokrokům v rámci neuronových sítích a sběru dat z miliard ujetých mil stává výrazně pokročilejším nástrojem a ne jen pouhým asistentem řízení.