Test Tesla Model Y Performance: rychle a zběsile s rodinným SUV

- Inovovaná Tesla Model Y je nyní k dispozici i ve výkonné verzi Performance
- Dojezdem neuchvátí, výkon 460 koní a zrychlení z nuly na sto za 3,5 sekundy ale zaujme
- Cena novinky startuje na milionu a půl, změny se kromě zevnějšku odehrály i v interiéru
Před Vánocemi jsem měl možnost vyzkoušet novou Teslu Model Y v nejsilnější verzi Performance a hned na úvod musím zmínit, že se jedná o velmi zajímavou konfiguraci. Stále totiž dostanete poměrně prostorné SUV se slušným nákladovým prostorem, jehož jízdní vlastnosti jsou ale o poznání lepší a vylepšení najdeme také ve výbavě nebo designu. Už se ale určitě nejedná o dostupnou Teslu do milionu, cena takového vozu totiž přesahuje milion a půl. Otázkou tedy zůstává, zda novinka svou cenu obhájí a vyplatí se pro Performance verzi „ypsilonka“ sáhnout.
Vzhled a zpracování
Variantu Performance na cestě poznáte na první pohled. Jedním z důvodů mohou být velká 21″ kola Arachnid 2.0 a červené brzdové třmeny, které skrze ně vykukují. Dále také agresivnější prolisy nárazníků, zadní karbonové přítlačné křídlo nebo tmavá zpětná zrcátka. Světlá výška vozu je u varianty Performance nepatrně nižší (asi 1,6 cm) a na zádi upoutá také odznáček Plaid, který známe už z předchozích ostrých modelů od Tesly. Podobný motiv je přenesen také do interiéru díky speciálním sportovním sedačkám, které jej mají umístěn pod opěrkou hlavy v horní části sedačky. Když otevřete dveře, na zemi uvidíte světelné logo s podobným motivem Plaid.
Sedačky jsou v první řadě odvětrávané a vyhřívané, oproti standardu mají lepší boční vedení a jsou plně elektricky nastavitelné, přičemž profily lze ukládat do palubního počítače. Pedály jsou u verze Performance z hliníku. Interiéru vévodí větší 16” dotyková obrazovka s tenčími rámečky a vyšším rozlišením. Audio systém čítá celkem 15 reproduktorů včetně subwooferu. Na výběr máme dvě barvy interiéru (černá a bílá) a kompletní paletu barevných odstínů pro karoserii vozidla.
To byl výčet faktů, jak ale novinka vizuálně působí na řidiče a pasažéry? Ačkoliv je Model Y Performance velmi rychlé auto, stále působí relativně elegantně a jeho zevnějšek silný výkon jen naznačuje. Testoval jsem variantu s barevným provedením Ultra Red, což je položka v konfigurátoru za 66 tisíc. V kombinaci s obřími černými koly ale vypadá výborně. Pokud se vám líbí standardní Model Y v novém redesignu, silnější verze Performance vám padne do oka taktéž. Zvenčí i zevnitř je na první pohled viditelných odchylek jen několik, takže designové gró zůstává zachováno, hlavní roli stále hraje signifikantní světelný pás na přídi i na zádi. V interiéru potěší především již zmíněné sedačky a lepší displej.
Výkon, dojezd a nabíjení
To hlavní u verze Performance ale netkví v naleštěných blatnících, důležitý je výkon 460 koní a zrychlení z nuly na sto za pouhých 3,5 sekundy. Papírová spotřeba vozu je 16,2 kWh/100 km a dojezd dle metriky WLTP dosahuje 580 km. To však velmi záleží na stylu jízdy, což jsem si i sám během testování vyzkoušel. Akumulátor s kapacitou 82 kWh (využitelnou jen 79 kWh) v zimě zajistí jen něco mezi 400 až 500 km dojezdu.
Velkou roli hraje především režim zrychlení, který zrovna používáte. Na druhou stranu pokud si koupíte Performance, asi vám nejde primárně o úspornou jízdu ale také o nějaký ten zážitek. Oproti ostatním verzím má novinka navýšenou maximální rychlost, která se zastaví na hodnotě 250 km/h. Samozřejmě se jedná o dvoumotorovou verzi s pohonem všech kol.
Adaptivní podvozek potěší
Už při porovnání původního Modelu Y a nového Modelu Y Highland v loňském roce jsem zaznamenal obrovský rozdíl v podvozku. Od té doby lituji každého řidiče ve staré verzi, kterého na cestě uvidím. Highland totiž dostal mnohem lepší podvozek, který u takto těžkého auta vytvořil nesrovnatelně vyšší komfort. I proto jsem byl zvědavý, jak na tom bude verze Performance, u které se očekává tvrdší jízdní projev. I v tomto případě jsem byl adaptivním podvozkem příjemně překvapen, ačkoliv je oproti klasice tužší, při hbitější jízdě zůstává velmi komfortní a lépe zvládá například i přejezd nerovností, což byl kámen úrazu původního Modelu Y.
Tesla nikdy nebyla vyloženě řidičské auto, což se projevuje také na odezvě od volantu. Ani v tomto případě se americká automobilka nemůže porovnávat se sportovními modely evropských automobilek, pro běžné použití je ale řízení naprosto dostačující a hlavně jisté. Vůz pokyny poslouchá na jedničku i při dynamičtější jízdě a dá se na to velmi dobře zvyknout.
Když už jsme u toho řízení, musím pochválit přítomnost fyzické páčky směrovek, která mi u Modelu 3 Performance chyběla. Obecně mi opět nějakou dobu trvalo, než jsem si zvykl veškeré údaje hledat na displeji, který při jízdě není vyloženě v zorném poli očí. Chápu, že z hlediska úspor a celkového designu kabiny dává Tesle smysl umístit jeden velký displej přímo doprostřed, i tak bych ale raději některé údaje viděl hned za volantem nebo na čelním skle, jako jsem zvyklý z jiných vozů.
Ještě jsem nezmínil rozměry vozu: 4,796 mm na délku, 1,982 mm šířka (se složenými zrcátky) a 1,611 mm na výšku. Model Y je obecně větší auto, při parkování to ale příliš nevadí, protože sestava kamer dokonale zobrazuje okolí vozu a na to se zvyká velmi příjemně. Parkování ve městě je tak s tímto vozem jen rutinní záležitostí, nehledě na to, že Tesla už umí zaparkovat poměrně dobře i sama. Autonomní řízení je zatím stále k dispozici pouze ve verzi, kdy musíte držet volant, jinak vás vůz po pár sekundách vyzve zvukovým signálem k převzetí řízení. Adaptivní tempomat na zaplněné D1 moc dlouho používat nevydržíte, na prázdné dálnici s víkendovým provozem ale funguje dobře.
Vyzdvihnout ještě musím celkovou praktičnost vozu, která by mohla u takto rychlého modelu leckoho překvapit. Novinka spolehlivě odveze 4 až 5 cestujících, kteří mají k dispozici velký zavazadelník o objemu 822 litrů a 116 litrů prostoru najdeme také pod kapotou. Nechybí elektrické sklápění zadních sedadel, díky kterému je možné v zadní části vozu vytvořit opravdu velkorysý prostor i pro stěhování větších objektů. V tomto ohledu Model Y Performance opravdu nezapře kategorii SUV.
Infotainment vozu v kombinaci s aplikací pro telefon se od mé poslední jízdy s Teslou nijak významně nezměnil a stále se jedná o velice propracovaný software bez viditelných chyb nebo problémů. Aplikace poskytuje maximální množství údajů i možností nastavení a taktéž navigace v palubním softwaru není nijak komplikovaná. V tomto ohledu Tesla odvádí dobrou práci a výborně funguje také bezklíčové odemykání telefonem nebo automatické otevírání zavazadelníku. To vše se mi na vozech Tesla opravdu líbí a rychle se na to zvyká. Naopak často kritizovaná bývá absence Apple CarPlay nebo Android Auto, což se nemění ani u této novinky.
Pokud se vám verze Performance zalíbila, je potřeba si přichystat minimálně 1 550 000 korun, protože tolik stojí Model Y Performance v úplném základu a bílé barvě včetně poplatku za doručení vozu. Pokud ale přidáte sadu zimních kol, tažné zařízení a vůz poladíte do červené Ultra Red, cena hned vyskočí na 1 752 100 korun. Taktéž bílý interiér vás vyjde na dalších 32 000 korun, takže je potřeba dobře zvážit, co v konfigurátoru zvolit. S dostupností vozů by nyní neměl být problém.
Závěrečné hodnocení
V posledních měsících jsem měl možnost vyzkoušet Teslu Model 3 ve verzi Performance a také novou variantu Tesly Model Y Highland, novinka s přízviskem Performance má z obou těchto vozů něco a dohromady to tvoří velmi zajímavý balíček praktického a prostorného vozu, který ale umí být pekelně rychlý a na silnici nevypadá vůbec špatně. Samozřejmě zde přetrvávají některé znaky vozů Tesla, které se vám mohou líbit nebo nemusí. Interiér je stále velmi minimalistický, vše se odehrává na středovém displeji. Chybí zde CarPlay i Android Auto, nemusí se vám líbit také sterilní řízení a jakýsi „neřidičský“ pocit z auta. Tesla prostě má blíže k počítači než ke klasickému automobilu.
Zároveň je nutno uznat, že automobilka Elona Muska se v mnohém posunula. Kvalita zpracování a řemeslné provedení vozu je na velmi dobré úrovni a nenašel jsem jediný nedostatek, který by mne v tomto ohledu trápil. Taktéž podvozek je na míle daleko od pár let starších vozů stejné značky. Zrychlení vozu i při jeho velikosti a hmotnosti je ale opravdu úctyhodné. Pokud vám vozy značky Tesla vyhovují, ale chcete něco trochu zajímavějšího a ostřejšího, Model Y Performance může těmto nárokům vyhovět.
Tesla Model Y Performance
Design a zpracování8.8/10
Pohodlí9.2/10
Dojezd na baterii7.2/10
Infotainment8.3/10
Výkon a zrychlení9.2/10
Klady
- ohromující zrychlení
- adaptivní podvozek
- velkorysé prostory a praktičnost
- designové novinky
- větší hlavní displej
Zápory
- jen kamery, bez lidaru
- horší dojezd
- bez Android Auto i CarPlay
- ovládání výhradně přes displej