Snapdragon X Plus oficiálně. Podle Qualcommu překoná Apple M3 i konkurenci od Intelu a AMD

Snapdragon X Plus oficiálně: počítačový procesor, který má být výkonnější než Apple M3

Qualcomm představil svůj druhý počítačový procesor z rodiny Snapdragon X

Varianta Plus má deset jader a výkonnou neurální jednotku

Podle prvních benchmarků má být novinka výkonnější než procesor Apple M3

Společnost Qualcomm včera uspořádala tiskovkou konferenci, od které jsme očekávali detailní ponoření do specifikací loni poodhaleného počítačového procesoru Snapdragon X Elite. Americká firma ale namísto toho odhalila další počítačový čipset nazvaný Snapdragon X Plus. Je upečen ze stejného ARMového těsta jako varianta Elite, jenom je o něco málo slabší. I tak se ale Qualcomm chlubí ohromujícím výkonem.

Snapdragon X Plus: výkonnější než Apple M3

Snapdragon X Plus se stává dalším protagonistou, který bude hrát hlavní roli v blížící se nové generaci AI počítačů s Windows. Plány Qualcommu nejsou nijak skromné – jeho cílem je napodobit úspěch Applu s čipsety Apple Silicon a narušit tak hegemonii x86/64 procesorů ve světě Windows. Právě představený Snapdragon X Plus by se měl stát hlavním představitelem v mainstreamových počítačích nové generace.

Qualcomm do svého nového čipsetu napumpoval veškeré stěžejní komponenty, na které jsme zvyklí z mobilních čipových sad – procesor s jádry Oryon, grafiku Adreno a neurální jednotku Hexagon. Oproti 12jádrovému Snapdragonu X Elite zde máme o dvě procesorová jádra méně, navíc s nižšími takty (3,4 GHz), avšak o výkon by nemělo být nouze – Qualcomm tvrdí, že jeho novinka je výkonnější než konkurence od Intelu a AMD, dokonce překoná i procesor Apple M3.

Tato slova Qualcomm dokazuje benchmarky a grafy – v benchmarku GeekBench 6.2 například nový Snapdragon nasbíral v testu všech jader 13 350 bodů, zatímco Apple M3 v posledním MacBooku Pro získal „pouze“ 12 154 bodů. Výkonnější varianta M3 Pro dostane adekvátní konkurenci v podobě Snapdragonu X Elite, na špičkové procesory M3 Max nebo M2 Ultra zatím Qualcomm odpověď nenašel. Ve srovnání s x86/64 konkurencí má Snapdragon X Plus překonávat jak Intel Core Ultra 7 155H, tak AMD Ryzen 9 7940HS, a kromě toho má být výrazně efektivnější.

Snapdragon X Plus bude rovněž dominovat ve výkonu umělé inteligence, obsahuje totiž stejnou neurální jednotku jako varianta Elite, která se pyšní výkonem 45 TOPS. V této disciplíně mu žádný ze současných procesorů není roven – Apple M3 má výkon 18 TOPS, AMD Ryzen 8040 16 TOPS a Intel Core Ultra 10 TOPS. Nový čipset rovněž obsahuje výkonnou grafiku Adreno s výkonem 4,6 TFLOP.

Snapdragon X Plus se také chlubí podporou moderních pamětí LPDDR5x a příkladnou bezdrátovou konektivitou – podporuje sítě 5G, Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. Co se portové výbavy týče, počítače s tímto procesorem budou moci být vybavené až třemi USB4, dvěma USB 3.2 Gen 2 a jedním eUSB2. Čip si také poradí až se třemi externími displeji se 4K rozlišením.

Nové Snapdragony X uvidíme v prvních počítačích již brzy

Snapdragon X Plus a Elite uvidíme v nových počítačích už v příštích týdnech, mezi prvními budou například spotřebitelské varianty počítačů Microsoft Surface Pro 10 a Surface Laptop 6. Další vlna nových strojů bude pravděpodobně představena na začátku července v rámci veletrhu Computex 2024.