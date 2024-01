Snapdragon 8 Gen 4 bude výkonná bestie. V benchmarku dorovnává počítačový Apple M3

Přestože od odhalení Snapdragonu 8 Gen 4 nás dělí ještě spousta měsíců, na světě již existují předprodukční jednotky, na nichž si Qualcomm možnosti, jak daleko může ve vývoji zajít. Jedna taková jednotka byla zachycena benchmarky GeekBench 6 a AnTuTu v10 a svým výkonem doslova šokovala.

V testu AnTuTu si Snapdragon 8 Gen 4 „vykoledoval“ 3 133 570 bodů, což by jej s velkým náskokem zařadilo na první příčku. Podle lednových statistik je současným premiantem smartphone Vivo iQOO Neo 9 Pro s čipsetem MediaTek Dimenisty, jehož skóre činí 2 330 102 bodů. Druhý OnePlus 12 se Snapdragonem 8 Gen 3 ztrácí „pouze“ 17 tisíc bodů.

Podle GeekBench 6 získal chystaný Snapdragon 8 Gen 4 v testu výkonu jednoho jádra 2 845 bodů, při zapojení všech jader 10 628 bodů. Nedávno představený smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra v druhé disciplíně získává okolo 7 200 bodů, což by znamenalo nárůst 46 procent. GeekBench je navíc multiplatformní benchmark, tudíž se nabízí srovnání s jablečnou konkurencí. Zde opět dochází k velkému překvapení – Snapdragon 8 Gen 4 totiž nasbíral téměř stejné body jako Apple M3 ve 14″ počítači MacBook Pro.

Kde Qualcomm tak velký výkon vzal? Americká firma u Snapdragonu 8 Gen 4 s největší pravděpodobností přejde na pokročilejší výrobní proces TSMC N3E, a kromě toho se dá očekávat kompletní překopání procesorové jednotky. Jedno z variant je úplné opuštění efektivních jader ve prospěch výkonných, jako to provedl MediaTek u svého posledního čipsetu Dimensity 9300. Mluví se také o výrazném navýšení taktů procesorových jader, údajně až na 4 GHz. O tom, že Snapdragon 8 Gen 4 bude neskutečná bestie, hovoří i nedávný únik, který odhaluje, že čip dokáže stabilně pohánět hru Genshin Impact ve Full HD rozlišení až 45 minut.

Rumor: someone claims he has got an engineered Snapdragon 8 Gen 4 (SM8750) machine, said to be able to run Genshin Impact for up to 45 minutes with 1080p resolution. He also said it was stable.

Sourcehttps://t.co/4VgrvJmtMm pic.twitter.com/8VPHmiazmi

— Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) January 19, 2024