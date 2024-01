Snapdragon 8 Gen 3 vs. Exynos 2400: souboj čipsetů v Galaxy S24 bude extrémně těsný

Samsung letos vrátí do svých vlajkových telefonů čipsety Exynos

Podaří se korejské firmě opět srovnat krok s Qualcommem?

Podle předběžných benchmarků by mohl být letošní souboj velmi těsný

Už za dva týdny Samsung představí rodinu smartphonů Galaxy S24, přičemž po roční pauze opět pošle do různých koutů světa odlišné varianty s různými čipsety. Podle posledních informací to vypadá, že vrcholný Galaxy S24 Ultra bude na celém světě k mání s mobilním procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, zatímco v základních modelech Galaxy S24 a S24+ se tento čipset prostřídá s Exynosem 2400. Jak ukazují benchmarky předprodukčních jednotek, letošní souboj čipsetů by mohl být velmi těsný.

Konečně povedený Exynos?

Korejský gigant nasazoval do svých vlajkových smartphonů dva různé čipsety spousty let. V počátečních dobách byly mobilní procesory od Samsungu a Qualcommu víceméně srovnatelné, poté však začaly korejské procesory ztrácet dech. Vyvrcholením tohoto závodu byl neúspěšný rok 2022, ve kterém čipset Exynos 2200 výrazně propadl a fanoušci značky sepisovali petice za globální adopci Snapdragonů. Samsung nářky nešťastníků vyslyšel a do řady Galaxy S23 připravovaný Exynos 2300 vůbec nenasadil.

Po roční pauze se Exynos opět do vlajkových smartphonů vrátí – Samsung zřejmě jen potřeboval více času, aby se nadechl a připravil opět konkurenceschopný čip. První benchmarky ukazují, že by mohl být letošní souboj poměrně vyrovnaný – podle testu GeekBench sice stále vede čip od Qualcommu, jedná se však o nepatrný náskok v řádech jednotek procent.

Testy navíc porovnávají různé čipsety v různých telefonech (Galaxy S24+ a S24 Ultra), je tedy možné, že v jednom typu telefonu bude jejich výkon ještě bližší. Čipset od Qualcommu těží z vyšších taktů procesorových jader, Exynos zase z jejich vyššího počtu. Byť Samsung oficiální konfiguraci nezveřejnil, spekuluje se, že Exynos 2400 obsahuje 10jádrový procesor.

Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400 Supervýkonné jádro 1× Cortex-X4 @ 3,3GHz 1× Cortex-X4 @ 3,1GHz Výkonná jádra 3× Cortex-A720 3,2GHz 2× Cortex-A720 @ 2,9GHz Výkonná jádra 2× Cortex-A720 @ 3,0GHz 3× Cortex-A720 @ 2,6GHz Efektivní jádra 2× Cortex-A520 @ 2,3GHz 4× Cortex-A520 @ 1,8GHz

Zásadní ovšem bude nejen maximální výkon, ale také efektivita celého čipsetu. Dřívější Exynosy byly známé tím, že byly velmi hladové na energii, a navíc trpěly přehříváním, ovšem v této oblasti se pravdu z benchmarků nedozvíme. Naštěstí na její odhalení už nemusíme dlouho čekat, premiéra smartphonů řady Galaxy S24 se totiž odehraje už za necelé dva týdny 17. ledna v kalifornském San Jose, kam dostala pozvánku i naše redakce.