Smrt byla blízko: iPhone zachránil šestici lyžařů před úmrtím pod lavinou

Apple poměrně často klade důraz na své funkce, které většina z nás pravděpodobně nikdy nevyužije, avšak ve chvíli, kdy bychom je mohli potřebovat, nám mohou zachránit život. Jednou z nich je například funkce iPhonu po autonehodě automaticky zavolat složky integrovaného záchranného systému, které nám mohou přispěchat na pomoc dříve, než by to v řadě případů dokázal živý člověk. Tentokrát odeslání nouzové SOS skrze satelitní komunikaci zachránilo život lyžařům, které zavalila lavina.
Šest lyžařů zachránila satelitní komunikace
Šest lyžařů, kteří v úterý přežili lavinu poblíž jezera Tahoe, využilo funkci nouzové SOS zprávy přes satelitní komunikaci na iPhonu, aby přivolali pomoc, informuje The New York Times. Funkce Emergency SOS přes satelit umožňuje uživatelům iPhonu komunikovat s záchranáři prostřednictvím textových zpráv, když není k dispozici mobilní nebo Wi-Fi připojení.
Lyžaři byli během několika hodin v kontaktu s úřadem šerifa okresu Nevada, který koordinoval záchrannou akci. „Jeden z mých zaměstnanců komunikoval s jedním z průvodců po dobu čtyř hodin, předával informace úřadu šerifa okresu Nevada a koordinoval, jaké záchranné akce lze povolit,“ uvedl Don O’Keefe, vedoucí orgánů činných v trestním řízení kalifornského Úřadu pro mimořádné situace. Díky této funkci se lyžařům dostalo včasné pomoci a je pravděpodobné, že bez ní by zaplatili cenu nejvyšší.
Nouzové SOS přes satelit je k dispozici na iPhonu 14 a novějších modelech, stejně jako na Apple Watch Ultra 3. Apple tuto funkci nabízí zdarma. Funkce Emergency SOS přes satelit pomohla lidem v mnoha mimořádných situacích mimo dosah sítě, od dopravních nehod po lesní požáry. Funkce je dostupná v Austrálii, Belgii, Kanadě, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Japonsku, Lucembursku, Mexiku, Nizozemsku, Novém Zélandu, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii a USA. Česko má prozatím smůlu, nicméně doufáme, že se brzy objeví také v našich končinách.