Technologie, které mění život. Apple dojemnou reklamou připomíná své funkce pro hendikepované

- Apple připomíná, jak klíčové jsou moderní technologie pro osoby s fyzickým postižením
- V novém krátkém muzikálu ukazuje různé způsoby využití pro nevidomé, neslyšící či pohybově znevýhodněné
Apple dnes u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením představil nový krátký film, který zdůrazňuje roli přístupnosti napříč svými produkty. Rok 2025 je pro firmu zároveň symbolický – připadá na něj 40. výročí, kdy Apple poprvé začal do svých zařízení integrovat funkce pro uživatele s hendikepem.
Muzikál na oslavu lidí s hendikepem
Nové video se zaměřuje na skupinu studentů s různými druhy postižení, kteří díky vestavěným funkcím v iPhonu, Macu, Apple Watch nebo iPadu zvládají nejen studium, ale i běžné aktivity spojené s univerzitním životem. Apple zdůrazňuje, že vzdělávání je víc než jen přednášky: jde o pohyb po kampusu, trávení času s přáteli, získávání dovedností i zábavu. Správně uchopené a nastavené technologie mohou být klíčem k tomu, aby byl tento svět přístupný pro všechny.
Film představuje širokou paletu funkcí, které jsou součástí Apple ekosystému bez nutnosti cokoliv instalovat. Patří mezi ně čtečka obrazovky VoiceOver, lupa Magnifier na Macu, Braille Access, AssistiveTouch na Apple Watch a iPadu, režim Accessibility Reader, rozpoznávání zvuků a jmen nebo Live Captions pro automatické titulky. Tyto nástroje pomáhají lidem se zrakovým, sluchovým či motorickým postižením lépe se učit, komunikovat a orientovat se v prostředí.
V hlavní roli Apple produkty
Video má styl muzikálu, připomíná trochu seriál Glee nebo filmovou sérii Muzikál ze střední. Skutečně se na tvorbě podíleli neslyšící a hendikepovaní studenti z celého světa. Hudbu složil a produkoval oceňovaný skladatel Tim Minchin, držitel ceny Tony. Režii měla Kim Gehrig, která se k Applu vrací po úspěchu svého oceněného filmečku „The Greatest“ z roku 2022, který rovněž upozorňoval na lidi s hendikepem.
Apple dlouhodobě usiluje o reprezentaci lidí s postižením i ve svých marketingových kampaních. Patří sem například film Taiky Waititiho „The Lost Voice“, pocta paralympionikům „The Relay“, loňská vánoční kampaň „Heartstrings“ nebo nedávná dvoudílná série o lidech s Parkinsonovou chorobou „No Frame Missed“.
Podle organizací zaměřených na podporu lidí se zdravotním postižením patří produkty od Applu dlouhodobě k těm nejpoužívanějším. Důvodem není jen nabídka konkrétních funkcí, ale především to, že jsou přímo součástí systému a fungují napříč celým ekosystémem bez dodatečného nastavování.