Slevová akce Zpátky do školy se blíží ke konci. U těchto Xiaomi produktů ušetříte tisíce

- Od druhé poloviny srpna v Česku běží atraktivní slevová akce Xiaomi
- Desítky produktů můžete až do 21. září pořídit s atraktivní slevou
- Už při nákupu nad 2 999 Kč navíc získáte dárek zdarma
Oblíbená slevová akce značky Xiaomi Zpátky do školy (Back to School) se pomalu blíží ke konci. Nejen že v rámci ní můžete ušetřit při nákupu telefonů, tabletů, televizí, vysavačů, koloběžek a dalšího příslušenství, ale ještě jako dárek můžete získat další produkty Xiaomi.
Když například nakoupíte minimálně za 2 999 Kč, získáte zdarma bezdrátovou myš či sluchátka, powerbanku, chytrou váhu nebo fitness náramek Xiaomi Smart Band 9. Pokud nakoupíte za více než 7 999 Kč, obdržíte zdarma chytrý robotický vysavač, případně náramek Smart Band 8, či 10000mAh powerbanku s celkovým nabíjecím výkonem až 165 W.
Ušetřit můžete také při nákupu telefonu Xiaomi 15 vybavený fotoaparáty Leica, novinky v podobě levného Redmi 15C s 6000mAh baterií či oblíbeného Redmi Note 14 Pro s 200Mpx fotoaparátem. Zvýhodněny jsou ale i desítky dalších telefonů, tabletů a chytrých produktů z ekosystému Xiaomi, od robotických vysavačů až po televize.
Smartphone i tablet výhodněji!
Slevová akce Xiaomi trvá už jen do 21. září. Výhodněji můžete nakoupit třeba novinku pro školáky v podobě smartphonu Redmi 15C se systémem Android 15 (nadstavba HyperOS 2), který disponuje 6,9palcovým displejem se 120Hz obnovovací frekvencí, osmijádrovým procesorem MediaTek Helio G81 Ultra a 6000mAh baterii s podporou 33W nabíjení skrze USB-C. Pro focení je připraven 50Mpx snímač. Redmi 15C aktuálně pořídíte za akční cenu 2 690 Kč.
Pro náročnější zájemce může být zajímavou volbou Redmi 15 ve variantách s podporou LTE či 5G. Oba modely nabízejí 6,9″ Full HD+ displej se 144Hz obnovovací frekvencí, 7000mAh baterii a 33W nabíjení. Redmi 15 v LTE verzi je nyní k dispozici za 3 490 Kč (původní cena činí 3 999 Kč) a Redmi 15 s podporou 5G je z 4 990 Kč zlevněn na 4 490 Kč.
Se zajímavou slevou 1 200 Kč nyní pořídíte Redmi Note 14 Pro 5G, které je vybavený 200Mpx hlavním fotoaparátem s OIS, 120Hz displejem, odolným sklem Gorilla Glass Victus 2 a 5500mAh akumulátorem. Tento smartphone je nyní v akci za příjemných 5 090 Kč.
Ti, kdo hledají kvalitní fotomobil, mohou sáhnout po Xiaomi 15 s trojitým fotoaparátem s optikou Leica Summilux, povedeným AMOLED displejem, výkonným procesorem Snapdragon 8 Elite a odolností IP68. Xiaomi 15 ve variantě s 12 GB RAM a 256GB úložištěm nyní koupíte za 17 590 Kč.
O zhruba 800 Kč klesla cena slušně vybaveného tabletu Xiaomi Pad 7, který je k mání za 8 190 Kč, a navíc k němu dostanete dárek v podobě ochranného pouzdra v hodnotě 690 Kč.
A pro všechny, kdo chtějí větší displej využitelný pro studium i zábavu, může přijít vhod tablet Redmi Pad 2. Ten nabízí jedenáctipalcový displej s 2,5K rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí, čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos. Redmi Pad 2 lze zakoupit za 3 990 Kč.
Pro nenáročné, případně pro vaše starší děti, mohou přijít vhod chytré hodinky Redmi Watch 5 Active s 2palcovým LCD displejem a skvělou výdrží, jejichž cena spadla na 799 Kč.
Vysavače a praktické příslušenství
Kromě telefonů a tabletu se slevová akce zaměřuje také na nejrůznější příslušenství. Za velmi zajímavou cenu pořídíte robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum E10, který má ve své třídě poměrně silný sací výkon 4000 Pa, chytré plánování trasy a ovládání přes aplikaci. A cena? Méně než tři tisíce korun.
Ve slevě je také vyšší model vysavače Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, který nabízí sací výkon 8000 Pa a laserovou navigaci. Vysaje, vytře, a navíc se díky dokovací stanici sám i vyčistí. Ten je z původních 15 190 Kč zlevněn na 12 990 Kč.
Pád ceny v rámci Back to School akce se samozřejmě dotkl i televizí, v akci je více než 6 modelů. Za zmínku stojí například povedená Xiaomi TV A Pro 55 (2025) s quantum dot displejem, 4K ultra HD rozlišením a zvukem Dolby Audio + DTS:X, který koupíte za cenu 9 999 Kč. Nejnovější letošní model Xiaomi A Pro TV 2026 vyjde jen o 1 000 Kč dráž.
Hráči mají možnost ušetřit na monitoru Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i, který podporuje HDR1000, má 180Hz obnovovací frekvencí a odezvu 1 ms. Ten nyní stojí 3 999 Kč.
Nabídka končí za pár dní!
Všechny zde zmíněné a mnoho dalších zlevněných produktů naleznete na oficiálním e-shopu společnosti Xiaomi a u vybraných prodejců. Akce platí už jen do neděle 21. září, nebo do vyprodání zásob.