Sleva 200 Kč na operátora: v září skončí pro tisíce lidí, jak ji získat zpět?

Sleva na operátora díky státnímu příspěvku 200 korun pro nízkopříjmové prošla změnou

Nově nestačí čestné prohlášení o výši příjmů, naopak musíte dodat potvrzení od úřadu práce

Změna vešla v platnost od července, do konce září mají lidé čas na získání potvrzení

Před pár dny vešla v platnost nejnovější novela zákona o elektronických komunikacích, která upravuje to, kdo a za jakých okolností má nárok na 200korunový měsíční příspěvek na služby mobilních operátorů. Důvodem k úpravě je snaha předejít zneužívání státní podpory.

Novela zákona zpřísní podmínky

V dubnu 2023 sněmovna schválila novelu, která upravuje kdo a za jakých podmínek bude mít nárok na příspěvek 200 korun měsíčně na služby mobilního operátora. Předtím měli nárok hendikepovaní občané, držitelé ZTP a občané s příjmy nižšími než 2,15násobek životního minima. Nízkopříjmovým spotřebitelům pak stačilo operátorovi předložit pouze čestné prohlášení o výši příjmů a příspěvek byl udělen.

Nově, s platností od 1. července, se pravidla pro udílení státního příspěvku zpřísňují. Každý žadatel o příspěvek 200 korun měsíčně na mobilní tarif, pevný internet nebo i další služby operátorů musí nově předložit Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí vydané úřadem práce.

Stávající příjemci mají příspěvek zaručený do 30. září, aby však finanční podpora mohla pokračovat, musí do konce září předložit patřičné potvrzení. Zároveň by potvrzení nemělo být starší než 30 dnů. Jinak sleva zaniká.

Obraťte se na úřad práce

Mimochodem, aby měl člověk nárok na příspěvek na živobytí, díky čemuž pak dostane i potvrzení na slevu 200 korun na službu operátora, musí předložit poměrně velké množství dokumentů, podle kterých následně bude posouzeno, zdali jde o osobu nízkopříjmovou, či nikoliv. Patří sem například nájemní smlouva, prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech a také potvrzení o zdravotním stavu. Kompletní podmínky si můžete pročíst na webu Úřadu práce ČR a ministerstva práce a sociálních věcí.

Zpřísňující novela zákona si dává za cíl eliminovat případné zneužívání státní podpory a zajistit tak úsporu až 240 milionů korun. Potvrdil to i ministr průmyslu Jozef Síkela, podle kterého dosavadní stav s čestným prohlášením naopak zbytečně vybízel k možnému zneužívání tohoto institutu.