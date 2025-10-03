Slabina AirPods Pro 3? Nová sluchátka od Applu jsou téměř neopravitelná

- Známá společnost iFixit zveřejnila nové video, ve kterém do posledního šroubku rozebírá AirPods Pro 3
- Nová sluchátka od Applu nabízejí řadu pokročilých funkcí, za něž si Apple nechává náležitě zaplatit
- Jakmile se vám ale jednou rozbijí, s největší pravděpodobností už je neopravíte
Společnost Apple minulý měsíc uvedla na trh letošní modelovou řadu iPhonů. Kromě iPhone 17, iPhone 17 Pro (a Pro Max) či novinky v podobě rekordně štíhlého iPhone Air přišla řada také na novou generaci sluchátek v podobě AirPods Pro 3. A právě na jejich rozborku se v novém videu zaměřila známá společnost iFixit, která opět potvrdila, že sluchátka AirPods patří mezi nejhůře opravitelnou spotřební elektroniku, kterou si dnes můžete koupit.
Titěrná práce
Nikoho asi příliš nepřekvapí, že do něčeho tak malého, jako jsou bezdrátová sluchátka, se zkrátka dostává velmi těžko. Produkty z této kategorie zpravidla nejsou určená k rozmontování. Na druhou stranu se sluší přiznat, že výměna baterie u AirPods Pro 3 je asi nejsnazší ze všech dosud vydaných peckových sluchátek od Applu. Jak ovšem autor videa vzápětí dodává – v tomto případě byla laťka nastavená opravdu nízko.
Jak sluchátka jednou rozeberete…
Do o poznání horší situace se nicméně dostanete v případě, že bude chtít vyjmout měnič, neboť ho tím v podstatě znehodnotíte. Podobně svízelná situace nastává u nožiček, která je po rozebrání téměř nemožné uvést do původního stavu. Nejinak je tomu v případě nabíjecí krabičky – uvnitř schovaná baterie má tentokrát jednočlánkový design, zatímco u předchozí generace byla baterie rozdělená na dvě části.
Sluchátka AirPods Pro 3 si nakonec od iFixit odnesla nelichotivé skóre opravitelnosti 0 z 10, tedy nejnižší možné hodnocení. (0 znamená nejméně opravitelné, zatímco desítka značí snadno opravitelné zařízení, pozn. red.). To ale samozřejmě není žádné překvapení, protože i kdyby se zkušenému servisnímu technikovi podařilo sluchátka rozebrat bez trvalého poškození, jejich opětovné sestavení by samo o sobě představovalo velký problém.