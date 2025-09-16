Apple vylepšil trackování AirPods Pro 3. Čip U2 má neuvěřitelný dosah

- Ztráta sluchátek je bohužel běžnou součástí našich životů
- Díky čipu U2 od Applu je jejich ztráta o něco těžší
- Jeho dosah je oproti předchozí generaci až 3× delší
Většině z nás se to jistě někdy stalo – položíte svá sluchátka na místo, kam je obvykle nepokládáte a když je potřebujete najít, nemůžete si vzpomenout, kde jste je odložili. Nejen pro tyto situace se v případě sluchátek od Applu vyplatí sáhnout po aplikaci Najít, která vám pomůže vystopovat zatoulaná sluchátka. S tímto vám pomůže technologie UWB, která je ve sluchátkách k dispozici díky čipu U2, což je již druhá generace, kterou má Apple na starosti.
Ztracené AirPody Pro 3 najdete v okruhu 60 metrů
Najít tímto způsobem lze i starší AirPody, nicméně v případě nejnovějších AirPodů Pro 3, které disponují druhou generací čipu U2, jenž se nachází v telefonech od iPhonu 15 a třeba také v hodinkách Apple Watch Ultra 2, je nalezení ještě jednodušší. Na rozdíl od první generace má ta druhá dosah až 60 metrů, což je přibližně 3× více, než u první generace U1, jenž se nachází v AirPodech Pro 2 či v AirTagu.
Delší dosah má také výhodu ve vyšší přesnosti, se kterou jste sluchátka, respektive jejich nabíjecí pouzdro, najít. Nasazení U2 čipu také do nejnovějších sluchátek AirPods Pro 3 je pozitivním příslibem pro ostatní příslušenství, které by se mohlo rovněž dočkat podobného vylepšení. Jako první na ráně je pochopitelně lokalizační štítek AirTag, o jehož možném nástupci s čipem U2 se spekuluje už nějaký ten pátek.
Nejen pro AirTag druhé generace by se ale čip U2 hodil. Objevit by se mohl také třeba v dálkovém ovládání k nové Apple TV, na kterou zájemci čekají od roku 2022, kdy Apple uvedl na trh prozatím poslední generaci této chytré krabičky, jenž slouží nejen jako rychlé a stabilní prostředí pro pouštění obsahu do televize, ale také jako herní konzole či centrum pro ovládání chytré domácnosti postavené na HomeKitu.