Apple vylepšil trackování AirPods Pro 3. Čip U2 má neuvěřitelný dosah

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 16. 9. 20:30
Airpods Pro 3
  • Ztráta sluchátek je bohužel běžnou součástí našich životů
  • Díky čipu U2 od Applu je jejich ztráta o něco těžší
  • Jeho dosah je oproti předchozí generaci až 3× delší

Většině z nás se to jistě někdy stalo – položíte svá sluchátka na místo, kam je obvykle nepokládáte a když je potřebujete najít, nemůžete si vzpomenout, kde jste je odložili. Nejen pro tyto situace se v případě sluchátek od Applu vyplatí sáhnout po aplikaci Najít, která vám pomůže vystopovat zatoulaná sluchátka. S tímto vám pomůže technologie UWB, která je ve sluchátkách k dispozici díky čipu U2, což je již druhá generace, kterou má Apple na starosti.

Ztracené AirPody Pro 3 najdete v okruhu 60 metrů

Najít tímto způsobem lze i starší AirPody, nicméně v případě nejnovějších AirPodů Pro 3, které disponují druhou generací čipu U2, jenž se nachází v telefonech od iPhonu 15 a třeba také v hodinkách Apple Watch Ultra 2, je nalezení ještě jednodušší. Na rozdíl od první generace má ta druhá dosah až 60 metrů, což je přibližně 3× více, než u první generace U1, jenž se nachází v AirPodech Pro 2 či v AirTagu.

Funkce Najít pro vyhledávání ztracených zařízení Applu
Funkce Najít pomáhá vyhledat ztracená zařízení od Applu

Delší dosah má také výhodu ve vyšší přesnosti, se kterou jste sluchátka, respektive jejich nabíjecí pouzdro, najít. Nasazení U2 čipu také do nejnovějších sluchátek AirPods Pro 3 je pozitivním příslibem pro ostatní příslušenství, které by se mohlo rovněž dočkat podobného vylepšení. Jako první na ráně je pochopitelně lokalizační štítek AirTag, o jehož možném nástupci s čipem U2 se spekuluje už nějaký ten pátek.



AirPods Pro 3 nejsou ve všem lepší. Apple na keynote některé věci zamlčel

Nejen pro AirTag druhé generace by se ale čip U2 hodil. Objevit by se mohl také třeba v dálkovém ovládání k nové Apple TV, na kterou zájemci čekají od roku 2022, kdy Apple uvedl na trh prozatím poslední generaci této chytré krabičky, jenž slouží nejen jako rychlé a stabilní prostředí pro pouštění obsahu do televize, ale také jako herní konzole či centrum pro ovládání chytré domácnosti postavené na HomeKitu.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

