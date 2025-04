Skvělá zpráva! Vysavače Roborock, iRobot, Dreame i Ecovacs dostávají podporu Apple Home

S příchodem iOS 18.4 si konečně můžete přidat váš robotický vysavač do Apple Home

Už žádné přepínání mezi milionem různých aplikací

Roborock, iRobot, Dreame či Evovacs právě začínají vypouštět aktualizace

Nespočet lidí už v minulosti zaznamenalo, že pokud používají robotické vysavače, musí mít ke každé značce svoji vlastní aplikaci. Máte Roborock? Musíte mít aplikaci od Roborocku. iRobot? Další aplikace. A co když máte víc různých chytrých zařízení? No, to už je úplně noční můra.

Díky podpoře Matter v iOS 18.4. se teď vysavače konečně propojí s Apple Home. Už žádné přepínání mezi několika aplikacemi, jednoduše si nastavíte vysavač přímo v Apple Home a můžete ho ovládat jako jakékoli jiné chytré zařízení ve vaší domácnosti.

Roborock vydává aktualizace pro své prémiové modely

Pokud máte některý z novějších modelů Roborocku, máte se na co těšit. Výrobce oznámil, že jeho prémiové vysavače dostanou firmware aktualizaci, která jim umožní naplno využít Matter a Apple Home.

Seznam podporovaných modelů:

S8 MaxV Ultra

Saros Z70

Saros 10, Saros 10R

Qrevo Curv, Qrevo Edge, Qrevo Master

Aktualizace se začne postupně uvolňovat od 1. do 10. dubna, a kromě podpory Apple Home zlepší také kompatibilitu s Google Home a Amazon Alexa. A pokud máte třeba S8 Max Ultra nebo Qrevo Slim tak nezoufejte, Matter podporu pro ně dorazí během několika následujících týdnů.

iRobot a jeho první vysavač s podporou Apple Home

Značka iRobot se přidává do hry s modelem Roomba Combo 10 Max, který je jejím prvním robotickým vysavačem oficiálně kompatibilním se standardem Matter. To znamená, že ho mžete ovládat nejen přes Apple Home, ale i s hlasovými příkazy přes Siri.

Dreame ani Ecovacs nezůstávají pozadu

Podporu standardu Matter oznámil i čínský gigant Dreame, konkrétně u modelů X40 Ultra (testovali jsme) a X50 Ultra (začínáme testovat).

Firma Ecovacs oznámila, že její modely Deebot X2, X2 Combo, T50, T50 Max a X8 také dostanou Matter 1.4 aktualizaci. Nasazování probíhá postupně, takže pokud máte jeden z těchto modelů, vyplatí se sledovat aktualizace ve vaší aplikaci.

Jestli ale chcete nastavit přesné zóny, kam vysavač nesmí, nebo se podívat na mapu úklidu, budete muset pořád sáhnout po aplikaci výrobce. Trochu škoda, že to Apple Home zatím neumí, ale kdo ví, třeba se těchto vychytávek dočkáme v některé z příštích aktualizací.

Jak si aktualizaci stáhnout a začít používat Matter?

Pokud chcete svůj vysavač propojit s Apple Home, postup je jednoduchý:

Aktualizujte svůj iPhone na nejnovější iOS 18.4

Zkontrolujte, jestli váš vysavač podporuje Matter

Aktualizujte firmware vysavače (pokud je k dispozici)

Přidejte zařízení do Apple Home přes QR kód nebo automatické detekování

A to je vše. Jakmile je vysavač propojený, můžete ho ovládat přes Apple Home a přidat ho i do automatizací.

