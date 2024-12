Recenze Ecovacs Deebot T30S Combo Complete: špičkový pomocník pro kompletní úklid domácnosti

Ecovacs Deebot T30S patří k vrcholům na trhu s robotickými vysavači

Nabízí řadu chytrých funkcí, vysoký výkon, mopování, LiDAR i mobilní aplikaci

Na českém trhu se včetně stanice v Combo Complete balení prodává za 30 190 Kč

Na trhu s robotickými vysavači je dnes skutečně z čeho vybírat – od základních modelů po pokročilé systémy, které kombinují více funkcí v jediném zařízení. Jedním z těchto multifunkčních přístrojů je robotický vysavač Ecovacs Deebot T30S Combo Complete, který slibuje nejen precizní vysávání, ale i efektivní vytírání podlah. Ecovacs, jako renomovaný výrobce domácích robotických zařízení, se s tímto modelem snaží oslovit uživatele, kteří hledají komplexní řešení úklidu v moderní domácnosti.

V této recenzi se podíváme na hlavní přednosti i slabiny Deebot T30S Combo Complete. Zaměříme se na jeho výkon, navigaci, možnosti ovládání a praktické zkušenosti s každodenním používáním. Splňuje tento robotický vysavač očekávání, která klade náročná domácnost? A opravdu dokáže zjednodušit pravidelný úklid? Pojďme to společně zjistit.

Design a konstrukce

Deebot T30S je elegantní robotický vysavač, který vsází na kruhovou konstrukci, takže značně připomíná jiné robotické vysavače. Nicméně konstrukční zpracování a provedení značky Ecovacs nezapře. Matný povrch vysavače na mě působí velmi příjemně, a navíc je praktický – na rozdíl od lesklých modelů není tak náchylný na otisky prstů či usazování prachu. Černá barva dodává zařízení univerzálnost, takže snadno zapadne do většiny interiérů.

Oproti nedávno testovanému bratříčkovi Deebot X5 Omni se liší nejen kruhovou konstrukcí, ale i umístěním LiDARu na horní straně. To je poměrně škoda, protože, i přes svou výšku 10,4 cm, se těsně nevejde pod většinu nábytků. Zatímco X5 Omni mi pod gauč zajel, T30S tam bohužel těsně nevjede. Ovšem „maják“ na horní straně má výhodu v nepatrně lepší a rychlejší orientaci v prostoru.

Dále se na horní straně nacházejí 3 tlačítka pro ovládání, což vítám, protože ne vždy máte u sebe telefon, abyste robota zastavili, pustili zpět do základny apod. Horní kryt je, jak už bývá u robotických vysavačů obvyklé, odklopný.

Pod ním najdete tlačítko pro reset Wi-Fi a sběrnou nádobu na smetí o objemu 275 ml. Je vyjímatelná, ale vězte, že to pravděpodobně nebudete dělat příliš často – důvod si vysvětlíme o pár řádků dále. Kryt pevně drží na svém místě díky magnetickému uchycení a působí precizně zpracovaným dojmem.

Řada senzorů a podvozek

Přední strana tradičně ukrývá řadu senzorů a zároveň slouží jako nárazník, i když ve většině případů – přesněji v 99 % – robot do ničeho nenaráží díky své precizní navigaci. Senzory poté najdete na pravém i levém boku, vzadu a také vespodu. Na zadní straně se nachází dvě plošky pro nabíjení a vedle nich, pod gumovou záslepkou, šachta, kterou dokovací stanice vysává nasbíraný odpad přímo z vysavače.

Pojďme se podívat na rozměry, které jsou 35,1 × 35,1 × 10,4 cm. Tyto proporce řadí Deebot T30S mezi spíše menší robotické vysavače. Hmotnost činí 4,1 kg, což usnadňuje příležitostné přenášení vysavače mezi místnostmi nebo patry. V této oblasti si model vede lépe než mnozí konkurenti.

Spodní strana vysavače je nabitá funkcemi a technologiemi. Najdete zde řadu senzorů, otočné přední kolečko pro plynulý pohyb, dvě velká gumová kola zajišťující stabilitu a překonávání překážek, a také otočný trojramenný kartáč (naháněč) pro sběr nečistot z okrajů místnosti. Nechybí ani hlavní vysávací kartáč a dva mopy určené k vytírání. Jak všechny tyto prvky fungují v praxi, si rozebereme podrobněji v kapitole věnované vysávání a vytírání.

Dokovací stanice a údržba

Deebot T30S je vybaven dokovací stanicí typu all-in-one, která výrazně posouvá pohodlí při úklidu na novou úroveň. Již na první pohled působí robustněji než běžné „domečky“ pro robotické vysavače, a to z dobrého důvodu. Tato stanice automaticky vyprazdňuje z robota nasbíraný odpad, pere mopy teplou vodou ohřátou na přibližně 70 °C a poté je vysouší teplým vzduchem. To znamená, že údržba vysavače je téměř bezpracná a robot je vždy připravený na další použití.

Díky těmto funkcím se o robota nemusíte starat tak často. Stačí občas doplnit vodu do nádržky, vylít špinavou vodu z druhé nádržky a čas od času vyměnit sáček na nečistoty. Vše je skvěle a elegantně navrženo, což výrazně usnadňuje údržbu. O nedostatku vody vás informuje dioda vedle zapínacího tlačítka nebo upozornění v mobilní aplikaci, takže máte vždy přehled o stavu vašeho zařízení.

Nádržky jsou umístěny pod horním odklápěcím poklopem, zatímco pytlík na prach najdete pod dvířky uprostřed stanice. Nádržky mají dostatečně velký objem – nádržka na čistou vodu pojme 4 litry, na špinavou 3,5 litru, a pytlík na prach má kapacitu 3 litry, takže se do něj vejde spousta odpadu (cca na 60 dní). Napájecí kabel má délku přibližně jeden metr, což není mnoho, ale většině uživatelů by to mělo postačit. Jako plus hodnotím, že přebytečný kabel lze jednoduše namotat na zadní straně stanice.

Málo častá údržba

Robot se do stanice vrací automaticky. Pro pohodlnější vjíždění je před stanicí umístěn nájezd, na kterém vysavač zůstává stát. Ten v rámci čištění můžete vyndat i společně s mycím boxem. Stanice, ačkoliv plní svou roli velmi efektivně, zabírá poměrně hodně místa, zejména do výšky. Její rozměry jsou 55,4 × 44,3 ×52,8 cm a hmotnost 14,4 kg. Některým uživatelům může vadit, že robot nezajíždí do stanice úplně, ale zůstává zčásti venku.

Vysavač do stanice couvá, kde si může nechat buď vyprat mopy (pokud předtím mopoval), nebo si nechat vyprázdnit nádržky. V robotu se nachází zásobník na vodu o objemu pouhých 55 ml (X5 Omni má 90 ml), který se po návratu do stanice automaticky vyprázdní. Čištění a sušení mopů probíhá bez problémů, bez jakýchkoli zádrhelů. Jediným trochu hlučnějším momentem je vyprázdnění nádoby na odpad, ale celý proces netrvá déle než několik vteřin.

Výrobce doporučuje provádět důkladnější čištění robota přibližně každých 150 dní. Díky technologii ZeroTangle, která zabraňuje namotávání vlasů, je údržba jednodušší než u jiných modelů. Nicméně vlasy se namotávají a nejvíce do naháněče, ale každý kus jde hezky vycvaknout. Stačí rozebrat kartáč, umýt ho, vysát nečistoty z vnitřních částí robota, vyprat filtr a údržba je hotová. Celý proces je rychlý a bez námahy.

Ruční a tyčový vysavač

Stanice ve variantě Combo slouží i jako úschova pro ruční vysavač, který také najdete v balení. Navíc ve verzi Combo Complete, kterou jsem testoval, obdržíte i praktickou tyč s elektrickou hlavicí. Ta má v sobě ukrytý rotační kartáč, takže nejen nasává prach, ale také nečistoty dovnitř nahání. K pojezdu slouží dvě větší kola vzadu a dvě menší kolečka vpředu.

Užitečnou funkcí je osvětlení, díky kterému nepřehlédnete žádné smítko. Musím říct, že je to opravdu velice užitečné a i za bílého dne jsem hned věděl, kde jsem vysával a kde ještě ne. Jako mínus beru nemožnost nastavit délku tyče a horší manipulaci – násada příliš dobře nezatáčí, takže ne všude hravě zajedete.

Kromě hlavní násady na podlahy a koberce naleznete v balení šikovný nástavec na prach, úzký do štěrbin a menší nástavec na pohovku. Veškeré příslušenství se hezky uschová v praktickém šuplíčku, který je součástí stanice.

Ruční vysavač se odkládá na místo, kde se nabíjí a automaticky vyprazdňuje. Výdrž baterie i výkon jsou dostačující pro občasné vysátí prostor, které neudělá robot. Součástí vysavače je ukazatel stavu nabití a tlačítko pro změnu výkonu.

Ruční vysavač hezky padne do ruky

Výkon si vysavač inteligentně spravuje sám podle potřeby. Navíc má čtyřstupňový filtrační systém a 13úrovňový omyvatelný HEPA filtr, díky čemuž dokáže zachytit až 99,97 % jemných prachových částic o velikosti 0,3 μm.

Hmotnost ručního vysavače je pouhých 1,2 kg, takže skvěle padne do ruky a ani po pár minutách z něj nebolí ruka. Navíc rukojeť je velice pohodlná. Pro zapnutí stačí krátce stisknout tlačítko na rukojeti a vysavač už běží sám – tlačítko tedy nemusíte držet.

Celkově vzato považuji ruční vysavač za skvělý doplněk k robotickému vysavači, který odvádí perfektní práci, ale sem tam se hodí mít po ruce lehký ruční vysavač, když potřebujete vysát gauč, koupelnu apod. Navíc tuto sadu skvěle využijí majitelé domácích mazlíčků, alergici apod. – zkrátka všichni, kteří chtějí mít neustále čistou domácnost.

Hardwarová výbava a funkce

Zpátky k robotickému vysavači, který je tím hlavním. Pojďme se podívat na technické specifikace, které hrají klíčovou roli při výběru. Deebot T30S patří k vrcholům značky Ecovacs, což naznačuje, že nabízí špičkovou technologii. Tento model se pyšní vysokorychlostním motorem a konstrukcí s přímým potrubím se sacím výkonem až 11 000 Pa, což je často dvojnásobek výkonu, jaký nabízí konkurence. A věřte, že tento výkon je opravdu patrný, zejména při vysávání koberců, hlubších nečistot a zvířecí srsti.

Šířka hlavního kartáče je 16 cm a, jak je u robotických vysavačů zvykem, má speciální spirálový tvar pro efektivní sběr nečistot. Uvnitř robota najdete nádržku na vodu a čerpadlo, které zajišťuje dostatečný přísun vody pro dva rotující mopy (až 180 otáček za minutu) vyrobené z žinylkové tkaniny. Hlučnost při maximálním výkonu je příjemně nízká, a to méně než 65 dB, takže úklid probíhá bez rušení.

Plno chytrých funkcí

Deebot T30S se svou výbavou a funkcemi patří na špičku robotických vysavačů. Mezi hlavní přednosti patří technologie TrueDetect 3D 3.0, která mu umožňuje v reálném čase detekovat a vyhýbat se překážkám, díky čemuž v 99,99 % případů do ničeho nenarazí. No, i když menší předměty mu dělají celkem potíže – jednou se namotal do nabíječky k telefonu. Nicméně většině věcí se opravdu vyhne.

Navíc dokáže přehodnocovat navigaci, pokud se změní uspořádání místnosti. TrueMapping 2.0 umožňuje zmapovat 100 metrů čtverečních za pouhých 6 minut. Umí detekovat nábytek, schody, ale problém mu dělají zrcadla – v ložnici si myslel, že je místnost je dvakrát tak velká, což zakreslil i do mapy, ale reálně ji nikdy nemohl uklidit, protože tam bylo zrcadlo součástí vestavěné skříně.

Bez problémů rozpozná, kde se nachází koberec, což je velmi praktické – na koberci zvýší sací výkon a zároveň se vyhne mokrému vytírání. Navíc dokáže automaticky zvednout zadní mopy o 9 mm (X5 Omni umí 15 mm), čímž by koberce neměli přijít do kontaktu s vodou. V praxi to funguje do doby, než se robot jinak natočí nebo jede přes koberec jen z části. Senzor pro detekci koberců se totiž nachází vepředu, takže se mi párkrát stalo, že vytřel i část koberce.

Skvělá výdrž baterie

Uvnitř zařízení se nachází baterie o kapacitě 5 200 mAh, což je u robotických vysavačů lehce nadprůměrná hodnota, avšak o něco menší X5 Omni má 6 400 mAh. V cenové kategorii od 18 do 40 tisíc se výdrž obvykle pohybuje mezi 75 a 260 minutami, a T30S se může pyšnit maximálním nepřetržitým provozem až 290 minut na jedno nabití. To je paradoxně o 30 minut déle než jeho bráška. V této kategorii jde o naprostou špičku, takže není pochyb o tom, že jeho výdrž patří k těm nejlepším na trhu.

V praxi jsem se při nejvyšším výkonu a mopování s nejvyšší mokrostí mopů dostal na výdrž, kdy na 10 % baterie zvládl během 10 minut uklidit reálnou plochu 6 metrů čtverečních. Pouze při vysávání na střední výkon zvládl uklidit během 10 minut 8 metrů čtverečních a vyčerpal pouhých 5 procent. V součtu při nejnižším výkonu vydrží robot vysávat cca 250 minut a na plný výkon zvládne uklízet minimálně 100 minut.

Pokud by vysavači během úklidu došla energie, sám si zajistí dostatek baterie na návrat do nabíjecí stanice, kde se nabije pouze na úroveň potřebnou k dokončení úklidu. Toto inteligentní řešení šetří čas a zvyšuje efektivitu robota. Akumulátor se plně nabije za cca 3 hodiny.

Mobilní aplikace a chytré funkce

Robotický vysavač Ecovacs Deebot T30S se ovládá snadno přes aplikaci Ecovacs Home, která je dostupná pro Android i iOS. Proces přidání robota je rychlý a jednoduchý: stačí zapnout hlavní tlačítko, spárovat smartphone přes Bluetooth, zadat heslo k vaší Wi-Fi a vysavač je téměř připraven k použití. Spravovat robota poté můžete odkudkoliv na světě. Je však třeba upozornit, že pro některé uživatele může být nevýhodou absence češtiny.

Na úvodní obrazovce můžete okamžitě vidět, na kolik procent je robot nabitý a zda je připojený. Jedním kliknutím můžete zahájit úklid nebo robota poslat zpět do dokovací stanice. Po kliknutí na tlačítko „Enter“ se dostanete na hlavní ovládací obrazovku, kde se vám zobrazí mapa vaší domácnosti.

Po prvním spuštění je třeba provést zmapování domácnosti, což trvá jen několik desítek vteřin. Robot najednou projede bytem a díky LiDAR technologii získá přehled o dispozici a velikosti bytu bez nutnosti zajíždět úplně všude. Během úklidu poté vidíte pozici robota na mapě, ukazují se linky, kde všude jel, kde se stala nějaká událost apod.

Pěkná mapa celé domácnosti i ve 3D

2D mapa se po každém vysávání automaticky zdokonaluje podle aktuálního stavu domácnosti. Zobrazení bytu je obvykle velmi přesné – proporce a rozvržení nábytku, koberců, dveří a dalších prvků odpovídají skutečnosti. Aplikace podporuje mapování více pater a umožňuje uložit až tři mapy. Tento limit je sice poněkud omezený, ale pro většinu rodin by měl být zcela dostačující.

Kromě klasické a přehlednější 2D mapy je dostupná i 3D mapa, ve které lépe vypadá nábytek. Bohužel v ní ale chyb barevné označení a popis místností. Mapu si můžete snadno přizpůsobit podle svých potřeb. Robot automaticky rozdělil byt na tři pokoje – obývací pokoj, chodbu a ložnici (označené jako „Room 1“, „Room 2“ a „Room 3“), ale můžete si je přejmenovat, například „Room“ na „Living room“, „Bedroom“ a přidat další část pro „Kitchen“.

K dispozici máte možnost nejen rozdělovat pokoje a vytvářet virtuální stěny, ale i je spojovat. Aplikace nabízí i možnost nastavit zóny, do kterých robot nesmí jezdit, což funguje velmi spolehlivě. Překvapilo mě, že chybí funkce z Deebot X5 Omni pro volbu zóny pouze pro mopování a také zde nejsou vidět detekované koberce, které nelze ani přidávat a spravovat pro ně možnosti úklidu – to lze v nastavení pro všechny.

Do mapy můžete přidávat nábytek, spotřebiče a další objekty, což je velmi příjemná funkce, která mapu činí ještě přehlednější a detailnější. Výběr nábytku je široký a umožňuje nastavit různé velikosti a proporce. Funkce mapování domácnosti mě opravdu potěšila a hodnotím ji velmi pozitivně.

Volba režimů čištění

Na úvodní obrazovce aplikace kromě mapy najdete velké tlačítko „Start“, kterým spustíte automatické čištění celé domácnosti. Můžete si také vysunout nabídku a zvolit požadovaný režim čištění: pouze vysávání, pouze mopování, vysávání a následné mopování, nebo vysávání a mopování současně.

Dalšími nastaveními jsou volba sacího výkonu, který lze nastavit na nízký, střední, vysoký nebo maximální, a dávkování vody – nízké, střední nebo vysoké, což ovlivňuje vlhkost mopů při vytírání a mokrost podlahy. Úklid probíhá ve třech rychlostech: základní, rychlé nebo hloubkové čištění, při němž robot zajíždí důkladněji a pokryje větší plochu. K dispozici je také možnost volby, zda má robot úklid zopakovat dvakrát, což je ideální pro zajištění perfektních výsledků.

Samostatnou funkcí je AI úklid, kdy umělá inteligence, která je součástí robota, vyhodnocuje znečistění podlahy, vaše úklidové zvyklosti, historii úklidu, materiál podlahy a typ pokoje. Na základě toho uklidí robot co možná nejlépe. Pokud kliknete na záložku Rooms, můžete vybrat konkrétní pokoj na mapě, kdy robot provede úklid pouze této části.

Praktické rozdělení zón a scénáře úklidu

Na záložce Zone můžete do mapy přidávat až 5 zón pro aktuální úklid. Toto se hodí zejména, pokud víte, že v nějaké části bytu nebo jen místnosti je znečistěná podlaha. Tato funkce vypadá opravdu skvěle v 3D pohledu. Navíc součástí zobrazení zóny jsou i prakticky vidět rozměry.

Na kartě Scenarios se vrhnete do tvorby šikovných scénářů. Pro každou mapu, pokoj a dokonce i nábytek můžete vytvořit scénář úklidu s volbou režimů čistění. Následně si tedy můžete před úklidem jen vybrat požadovaný scénář a robot podle něj ihned uklidí. Velká škoda, že součástí této funkce není i volba zón.

Nastavení stanice

Na úvodní stránce aplikace můžete také přepnout na správu samotné stanice. Hned nahoře vidíte, jestli je v zásobníku čistá voda, popřípadě jestli není nutné vylít tu špinavou. Dále zde najdete tlačítka pro okamžité vysypání robotovy nádobky na prach, umytí mopů nebo jejich sušení. Níže se ukazuje údaj o tom, jestli je ruční vysavač ve stanici, popřípadě na kolik je nabitý. Jedním stiskem mu poté můžete vyprázdnit nádobku na odpad.

Poté už jen stačí zvolit, jestli se mají pomy prát teplou vodou nebo ne. Dokonce si můžete zvolit i standardní čistění mopů nebo důkladné pro větší čistotu, ale pak musíte počítat s větší spotřebou vody i energie.

Záznam úklidů a plánování

V nastavení se nachází velice šikovná funkce s archivem všech úklidů. Vy tak zpětně víte, jak robot uklízel nebo kde se stala nějaká nehoda. Běžně tuto funkci asi nepoužijete tak často, ale mně se při psaní recenze a testování celkem hodila. Užitečnější je určitě plánovač úklidu, kdy si můžete nastavit jednorázové nebo opakující se čistění. Zvolit můžete čas, dny a režim úklidu: auto, vybrat pokoje nebo čištění podle scénáře.

Ve správě údržby vidíte, kolik hodit ještě zbývá každé součástce hodin, než by se měla vyměnit nebo vyčistit. Po rozkliknutí dané součástky dále vidíte její odpracovaný čas a také návod pro výměnu/vyčištění. Tohle je za mě další skvělá funkce.

Další skvělé funkce

Výčet funkcí pokračuje u volby sekvence. Jinými slovy jde o volbu pořadí, ve kterém se mají uklízet místnosti v režimu Auto. Opět taková drobnost, která ale z celého systému dělá robustní a skvěle použitelný a přívětivý produkt. V nastavení si můžete i určit, jestli se má na kobercích zvýšit výkon sání a co mají dělat mopy, jestli se automaticky zvednout, nebo při vytírání se kobercům vyhnout nebo nezvedat a nevyhýbat.

Inteligentní funkce doplňuje možnost si vybrat, jestli se mají mopy vyprat vždy po úklidu místnosti nebo za stanovený čas 10, 15 nebo 25 minut. Dále nechybí stanovení doby sušení mopů 2, 3 nebo 4 hodiny. Vysypání vysavače se může dít standartně po konci úklidu nebo během něho, což je vhodné do domácností s mazlíčky nebo koberci.

Můžete si i vybrat, jestli se robot automaticky bude vracet znovu uklidit velmi špinavou plochu. Své nastavení má i technologie TruEdge, kde si můžete určit, jestli mopy skutečně budou zajíždět velice blízko ke zdím/nábytku nebo si mají držet větší odstup.

Samozřejmostí je i funkce nerušit, kdy si stanovíte čas, ve kterém robot nemá uklízet. Nechybí ani dětský zámek. Vybrat lze i citlivost 3D detekce objektů, kdy při vysoké se zvýší přesnost vyhýbání se věcem.

Hlasový asistent Yiko

AI hlasový asistent Yiko umožňuje ovládání vysavače pomocí angličtiny a dalších světových jazyků. Na výběr jsou i tři volby hlasu, kterým na vás robot bude mluvit. Nastavit si můžete i jeho hlasitost. Robot disponuje robustním rozpoznáváním hlasu díky třem mikrofonům, což se hodí ve chvíli, kdy robot uklízí a vy mu chcete zadat příkaz.

Hlasových příkazů je celá řada, takže prakticky ani nemusíte využívat aplikaci a robota můžete ovládat jen a pouze hlasově. Navíc je T30S plně kompatibilní s Google Assistant a Alexa, což ještě více zvyšuje komfort při ovládání a začlenění do chytré domácnosti.

Kromě hlasového ovládání, mobilní aplikace nebo tlačítek, stačí do roboto v dokovací stanici lehce zatlačit nohou a automaticky spustí uklízení. Toto je za mě velice šikovná a důvtipná funkce. Snad to robot s umělou inteligencí nezačne brát osobně, že do něj „kopete“, aby šel uklízet.

Kvalita vysávání a mopování

Přejděme k jedné z nejdůležitějších částí – kvalitě úklidu. Líbilo se mi, že Deebot T30S díky inteligentním senzorům a pokročilým algoritmům dokáže detekovat silně znečištěné místnosti a s pomocí vysokého sacího výkonu je snadno uklidit. To bylo obzvlášť užitečné u koberců v obýváku a ložnici. Běžně jsem používal střední výkon, protože robot uklízel každý den. Avšak i na nejnižší výkon byl úklid dostatečný, což oceníte hlavně, pokud jste doma a nechcete, aby byl robot příliš hlučný.

Výkon mopů byl také skvělý. Když na podlaze zůstala zaschlá skvrna, robot ji rozpoznal a vrátil se k ní, aby ji vyčistil znovu. Perfektně čistí i podél stěn, kolem překážek a v různých rozích. Díky technologii TruEdge se pravý mop flexibilně vysouvá a dosahuje až na 1 mm od okraje zdi nebo jiných objektů. Nikdy se tedy nestalo, že by stěny byly mokré od mopu nebo že by v rozích zůstala špína. Neměl jsem ani jednou pocit, že by robot něco vynechal nebo že by něco špatně vysál.

Robot je vybaven hnacími koly s vysokou trakcí, které mu umožňují snadno překonávat překážky do výšky až 2 cm, a to jak na suchém, tak mokrém povrchu. Díky tomu bez problémů přechází přes prahy a dokonce hravě přejížděl kovovou konstrukci televizního stolku. Rychlost úklidu byla rovněž skvělá – můj 50metrový byt měl robot důkladně uklizený přibližně za 35 minut. Jedinou nevýhodu tak zůstává o něco vyšší profil, kvůli němuž nedokáže vysát pod gaučem, kam se běžně nechci ohýbat.

Závěrečné hodnocení

Je patrné, že moje hodnocení tohoto robotického vysavače bude velmi vysoké. Deebot T30S má jen málo nedostatků, které bych mu mohl vytknout. Začnu tím nejzásadnějším – cenou. S částkou 30 190 Kč se řadí mezi prémiové modely. Cenu zvedá hlavně Combo Complete balení, které zahrnuje ruční vysavač a veškeré příslušenství. Ale to z něj právě dělá unikátní a komplexní produkt. Toto řešení v jednom celku a na jednom místě splní všechny potřeby v oblasti úklidu v domácnosti. Zásadní otázkou zůstává, zda je tato investice oprávněná.

Pokud máte doma volně položené koberce nebo zapomenete na podlaze menší kabel (zkrátka něco tenkého), může se stát, že robot se z toho nedokáže vymotat – zejména pokud se předměty namotají na kartáče. „No-go“ zóny pro koberce problém částečně řeší, ale u kabelů by se dalo očekávat, že jej TruDepth systém zřetelněji rozpozná – to však neplatilo ve všech případech. Další zklamání pro některé uživatele může představovat absence češtiny v aplikaci a hlasovém výstupu, což by jinak bylo velkým lákadlem. Chápu však, že na menším trhu jako Česko taková lokalizace není prioritou.

Podtrženo, sečteno…

Na druhou stranu vysavač exceluje ve všem ostatním. Kvalita i rychlost úklidu jsou prvotřídní. Samočisticí stanice zajišťuje pohodlné vyprazdňování nádobky a praní mopů, takže se o robota není třeba příliš starat. Stanice sice zabírá více místa a robot do ní nezajede celý, ale designem dobře zapadne do většiny domácností. Výdrž baterie je nadstandardní, sací výkon vynikající a funkce jako rozpoznání typu podlahy či precizní mapování prostor fungují spolehlivě.

Aplikace Ecovacs Home nabízí široké možnosti přizpůsobení a její ovládání je intuitivní. Užitečná je i integrace s hlasovými asistenty Google Assistant a Alexa, což zvyšuje komfort používání. Ecovacs Deebot T30S je špičkový robotický vysavač, který svým výkonem, chytrými funkcemi a minimálními nároky na údržbu splňuje nároky i těch nejnáročnějších uživatelů. Přestože není bez chybičky, jeho silné stránky daleko převyšují drobné nedostatky. Pokud hledáte pomocníka pro každodenní úklid na vysoké úrovni, Deebot T30S může být tou správnou volbou.

Ecovacs Deebot T30S Combo 9 Design a zpracování 8.8/10

















Vysávání 9.1/10

















Mopování 8.6/10

















Čištění a údržba 9.2/10

















Mobilní aplikace 8.7/10

















Výdrž baterie 9.6/10

















Klady vysavač se v dokovací stanici sám vyprázdní, napustí čistou vodu a usuší mopy

ruční vysavač a příslušenství

dostatečná výdrž na baterii

aplikace a hlasoví asistenti

sací výkon a funkce

orientace v prostoru Zápory vyšší cena

kvůli výšce se nemusí dostat pod nábytek

aplikace není v češtině

