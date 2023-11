Skládačka za 11 tisíc? Samsung chystá extrémně levného Flipa

Počty prodaných ohebných smartphonů se každým rokem zvyšují, ve srovnání s telefony klasické konstrukce jsou ale jejich prodeje stále řádově menší. Širší adopci brání zejména dvě věci – (oprávněný) strach z horší odolnosti, a také vysoká cena. První neduh je vzhledem k měkkým ohebným displejům zatím neřešitelný, avšak cenu by nepochybně snížit šlo.

Samsung letos v srpnu představil již pátou generaci ohebných smartphonů Z Fold a Z Flip, přičemž stejně jako v minulých letech se jedná o prémiová zařízení s prémiovou cenou – z tohoto důvodu se nedají očekávat výrazně vyšší prodeje než v případě minulých generací. Podle informací z dodavatelských řetězců má ale korejský výrobce ambiciózní cíl příští rok prodeje skládaček zdvojnásobit, což naznačuje příchod nového produktu, který by dokázal přilákat větší množství zákazníků.

Samsung has set the price target for the mid-range foldable at $400 to $500. This is a very aggressive goal. https://t.co/7tEZONw0Jw

— Revegnus (@Tech_Reve) November 10, 2023