Budoucnost patří skládačkám? Samsung jich chce příští rok prodat 20 milionů

Trhu ohebných smartphonů vládne Samsung. Korejská firma každým rokem zvyšuje počet vyrobených i prodaných kusů, a to i přesto, že konkurence je v tomto segmentu čím dál silnější. Samsungu zjevně pomáhá silná značka a také roky zkušeností, díky nimž si Korejci mohou dovolit přinášet schopnosti a funkce, které ostatní nemají – voděodolnost, podporu stylusu nebo všemožné benefity pro ohebné smartphony v prostředí systému. Samsung v ohebné smartphony vkládá spoustu důvěry, a věří i v jejich skvělé prodeje v budoucích letech.

Podle korejského serveru The Elec spřádá Samsung plány na příští rok, v němž chce potvrdit svoji dominanci v odvětví ohebných smartphonů. V něm chce korejský gigant přivést na trh novou generaci skládaček, které mají být jednak lépe vybavené, ale také tenčí a lehčí. Vlajkový Galaxy Z Fold 6 by dokonce mohl přijít s odlišným poměrem stran, než měly dosavadní modely – po vzoru konkurence má být o něco nižší.

Tell you a good news,My S24 Ultra rendering has been confirmed by the supply chain. If you are still not impressed with S24 Ultra, you can watch this video, which is one of the prototype designs of Fold6. Its middle frame, flat bottom and radian are exactly the same as the design… pic.twitter.com/knhBs3m7hN

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 28, 2023