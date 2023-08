Dostupnější Galaxy Z Flip? Samsung zvažuje výrobu levnějších skládaček

Celkový tržní podíl ohebných smartphonů je ve srovnání s telefony běžné konstrukce poměrně zanedbatelný, nicméně průběžně dochází k jeho navyšování. Samsung má na svém kontě například už pět generací skládaček, a každá nová se vždy prodává lépe než ta předchozí. Letos Korejci počítají s odbytem až 15 milionů kusů, příští rok by toto číslo mohlo být ještě dramaticky větší.

Od nákupu ohebných smartphonů zákazníky odrazují především dvě věci – mizerná odolnost ohebných displejů a vysoká cena. S prvním nedostatkem se pravděpodobně ještě nějakou dobu nic nestane, neboť na trhu není žádný čirý, ohebný a odolný materiál. Pokles cen ale rozhodně vyloučený není.

The S23 FE is set to be released soon, and there are possibilities that Samsung plans to consistently introduce the FE brand annually. Simultaneously, there are rumors of ongoing testing for the launch of the Galaxy Z FE(lite model), after the Fold/Flip 6.

— Revegnus (@Tech_Reve) August 20, 2023