Simpsonovi se po 20 letech vrací na filmová plátna! Známe premiéru druhého filmu

- Pokračování snímku Simpsonovi ve filmu čekal jen málokdo
- Druhý díl se chystá do kin téměř na den přesně po dvaceti letech
- Film už má i stanovené přesné datum premiéry
Najít někoho, kdo by alespoň neslyšel o známé žluté rodince ze Springfieldu, je v dnešní době takřka nadlidský úkol. Animovaný seriál, který se vysílá od roku 1989, má na svém kontě přes tři desítky řad, několik krátkých snímků a jeden celovečerní film, přičemž nyní se chystá na v pořadí již 37. řadu, díky čemuž je nejdéle vysílaným nejaponským animovaným seriálem. O popularitě Simpsonových (nejen) v tuzemsku svědčí například hodnocení na ČSFD rovných 92 procent, kde se také jedná o nejoblíbenější seriál vůbec.
Homer a jeho rodina se vrací na plátna kin
Tentokrát rozruch ale nevzbudil seriál, nýbrž celovečerní snímek. Ten mají Simpsonovi na svém kontě prozatím jen jeden s prostým názvem Simpsonovi ve filmu, který spatřil světlo světa v roce 2007, drží si poměrně solidní hodnocení 81 procent a hlavní zápletka se točí okolo vždy nezodpovědného Homera, který způsobí ekologickou katastrofu, načež je celý Springfield uzavřen do velkého skleněného dómu ve stylu románu Stephena Kinga Pod kupolí. Ačkoli byl film přijat poměrně kladně, pokračování se nedočkal, tedy až do dneška.
Jak ale pravil klasik: „Proč teď? Proč ne před dvaceti lety?“ Odpověď se patrně prozatím nedozvíme, nicméně po dvou dekádách se skutečně dočkáme druhého celovečerního filmu s ikonickou žlutou rodinou. Disney dokonce zveřejnila i datum premiéry v kinech, která byla stanovena na 23. července 2027, což je téměř na den přesně, jako v případě prvního filmu, jen o dvacet let později. Oznámení na Instagramu doplnila jednoduchá grafika koblihy posypané cukrovými číslicemi 2 a Homerovy ruky, která si jej přivlastňuje se slovy „Homer se vrací pro přídavek“.
Simpsonovi v posledních letech čelí vzrůstající vlně kritiky. Důvodem není to, že by samotný seriál byl nějak kontroverzní, ale skutečnost, že se v průběhu let dílo Matta Groeninga značně proměnilo, což řada věrných fanoušků nese velmi těžce. Ačkoli se objevily i spekulace, že by snad mohli Simpsonovi brzy definitivně skončit, hlavní tvůrci se nechali slyšet, že dokud budou naživu hlavní dabéři, populární animák pro dospělé se rozhodně loučit nehodlá.
K pokračování se především sám Groening stavěl poměrně negativně se slovy, že „jednička téměř zabila celý kreativní tým“. Později se ovšem objevila vyjádření, že se pokračování snímku dočkáme, neboť dle Groeninga „bude chtít Disney chtít za své peníze něco nazpět“, čímž narážel na akvizici 21st Century Fox (jehož součástí jsou Simpsonovi) společností Disney v roce 2019. Laťka pro pokračování nicméně byla stanovena vysoko – první film měl rozpočet zhruba 75 milionů dolarů (cca 2,4 miliardy Kč po započtení inflace), přičemž v kinech vydělal přibližně 536 milionů dolarů (cca 17,3 miliard Kč po započtení inflace), čímž byl ve své době jedním z nejúspěšnějších animovaných filmů všech dob.